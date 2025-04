U Novalji niče nova solarna elektrana vrijednosti 14 milijuna eura

Investitori se nadaju da je to prva u nizu od nekoliko projekta elektrana koje je RP Global razvio u Hrvatskoj

Austrijski Holding RP Global u utorak će započeti radove na izgradnji solarne elektrane u Novalji snage 21 MWp, i to na lokaciji Zaglava, najavili su u ponedjeljak iz hrvatske podružnice te kompanije.

Austrijski holding u Hrvatskoj je prisutan od 2002. godine, a do siječnja 2016. je razvio i izgradio 2 vjetroelektrane (VE Danilo I VE Rudine) ukupne snage 79MW. Kako ističu, nakon devet godina, došli su ponovno u priliku graditi solarnu elektranu i to na području Novalje te se nadaju da je to prva u nizu od nekoliko projekta elektrana koje je RP Global razvio u Hrvatskoj, koje su odobrene, a trenutno su u različitim fazama pripremljenosti.

– Vrijednost ove investicije je 14 milijuna eura, riječ je o 35.776 panela, koji će proizvoditi 31 tisuću megavatsati, čime se može podmirit potrošnja 12.000 kućanstava – izjavio je direktor RP Globala u Hrvatskoj Bojan Reščec.

Uz prisustvo predstavnika RP Globala, drugih aktera u gradnji te gradonačelnika Novalje i njegovog tima, u 13,30 će se na lokaciji Zaglava gradnja službeno proglasiti otvorenom.