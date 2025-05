13. HR Day konferencija: Tri dana inspiracije, znanja i umrežavanja

Na ovogodišnjem izdanju uhvatili smo se u koštac s brojnim aktualnim temama, od transparentnosti plaća pa sve do odlazaka zaposlenika

Spušteni su zastori 13. HR Days konferencije u organizaciji Alma Career Croatia, koja je od 6. do 8. svibnja okupila više od 500 HR stručnjaka iz Hrvatske i regije u inspirativnom ambijentu hotela Lone u Rovinju. Ova trodnevna konferencija, poznata po spoju stručnog sadržaja i vrhunske produkcije, još je jednom potvrdila status najvažnijeg događaja za profesionalce iz svijeta biznisa, leadershipa i HR-a.

Na ovogodišnjem izdanju uhvatili smo se u koštac s brojnim aktualnim temama, od transparentnosti plaća i Total Rewards programa, preko inkluzije i zapošljavanja stranih i domaćih radnika, pa sve do odlazaka zaposlenika.

Žustre parlaonice i energične radionice

Već prvog dana krenuli smo punom parom uz žustre rasprave na parlaonicama. S jedne strane, sudionici su sučelili stavove na temu zapošljavanja domaćih ili stranih radnika, dok se druga grupa bavila izazovima transparentnosti plaća.

Dok su se na parlaonicama lomila koplja oko gorućih problema današnjeg tržišta rada, na drugom kraju hotela sudionici su brusili znanja i usavršavali alate za osobni i profesionalni rast.

Angažiranost, transparentnost i pomicanje granica

- Bez strasti nećemo postići ništa, ali bez suosjećanja radit ćemo pogrešne stvari - riječi su s kojima je središnji dan HR Days konferencije otvorio Svante Randlert, jedan od najtraženijih skandinavskih HR savjetnika. U predavanju koje je publiku potaknulo na duboko promišljanje. Randlert je istaknuo kako budućnost pripada onima koji znaju što rade, znaju zašto to rade i vole to što rade.

U fokusu dana bila je i tema transparentnosti, posebice kada je riječ o plaćama.

- Plaća je i dalje glavni razlog zašto ljudi dolaze i ostaju - poručila je Anita Lettink, svjetska ekspertica za budućnost rada.

Podaci koje je iznijela ne ostavljaju prostora za sumnju jer čak 68 posto zaposlenika promijenit će posao ako znaju kako će im se karijera i plaća razvijati, a oglasi s jasno navedenim rasponima plaće privlače do 38 posto više relevantnih kandidata.

Priču o personalizaciji benefita nastavio je Visa Myllyntaus iz Alma Medie s receptom za uspješno kreiranje Total Rewards programa: nemojte kopirati druge, već osluškujte vlastite ljude.

- Povežite strategiju kompanije s benefitima koje nudite, ali ih istovremeno učinite poželjnima i stvarno korisnima zaposlenicima - savjetovao je.

Drugi dan zatvorili smo s predavanjem Cyrila Kortlevena, kreativnog trenera iz Belgije, čije je predavanje o ‘prelaženju granica‘ donijelo pravo osvježenje u formi i sadržaju.

“Suspendirajte prosudbu, promijenite perspektivu, nastavite tražiti drugačije poglede jer to je put do inovacije“, istaknuo je Kortleven.

Glavnu pozornicu, osim vrhunskih stranih stručnjaka, kroz 1 na 1 rasprave ‘zapalili‘ su i domaći stručnjaci poput Marina Bezića, Tine Turk Lupieri, Martine Verović i Srećka Nakića, koji su zasjeli na ‘vruće stolice‘ i kroz primjere s domaćeg tržišta obogatili sve ono što smo čuli od međunarodnih predavača.

Od odmora i dobrobiti do inkluzije i (HR) politike

Završni dan konferencije počeo je tihim, ali snažnim podsjetnikom na važnost odmora. Maša Tonković Grabovac pozvala je publiku da promijeni način na koji govorimo o pauzi jer odmor nije luksuz, već nužnost.

- Zaposlenik koji se vraća odmoran, vraća se i s idejama - rekla je dodajući kako pauza doprinosi kreativnosti, prevenciji stresa, fokusiranosti i mentalnom zdravlju.

Energični i nikada dosadni Armin Trost, poznati njemački profesor i jedan od omiljenih govornika HR Days konferencije, publiku je i nasmijao i prodrmao istovremeno.

- Zapošljavanje nije isto što i traženje ključeva. Morate znati što nudite i zašto bi netko trebao raditi baš za vas - rekao je šaljivo, ali ozbiljno pozvavši na strateški pristup regrutiranju. Istaknuo je da plaća u tom kontekstu nije presudna, važnija je reputacija, autentičnost i jasno komunicirana vrijednost.

Jedan od najsnažnijih trenutaka završnog dana konferencije bio je završni panel o inkluziji, koji je kroz konkretne primjere prikazao kako različite kompanije uključuju ljude bez obzira na dob, porijeklo, iskustvo ili prošlost.

Konferenciju je zatvorio svjetski priznati psiholog Adrian Furnham, koji je kroz predavanje Being Savvy At Work objasnio kako HR može (i mora) znati upravljati internom politikom.

- Liderstvo nije titula. To je sposobnost ostvarivanja ciljeva, zadržavanja ljudi i isporuke rezultata - rekao je. Njegova ključna poruka: HR mora imati ‘influencer skill set‘ – sposobnost razumijevanja moći, povezivanja i suptilne samopromocije bez gubitka autentičnosti.

