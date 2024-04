3 dana trajanja, više od 50 govornika, 45 održivih tema: za mjesec dana počinje četvrti Greencajt festival

Za točno mjesec dana počinje četvrti Greencajt festival koji okupiti neke od najpoznatijih svjetskih i domaćih stručnjaka iz domene održivosti koji svakodnevno podižu svijest o važnosti očuvanja okoliša i ESG-a generalno. Konferencija će ponuditi nezaboravno trodnevno iskustvo uz brojna predavanja, panele i radionice, a istaknut će se osobna iskustva, uspješne prakse te komentirati nadolazeće trendove u domeni zelene ekonomije i društva

Greencajt festival, najveći regionalni održivi festival održava se od 22. do 24. svibnja u Paviljonu 13 zagrebačkog Velesajma, a organizatori su najavili brojna iznenađenja. U festivalskom programu inspirativna predavanja i paneli donose brojne inovativne teme poput razvoja održivih digitalnih aplikacija, AI tehnologije kao sredstvo utjecaja na klimatske promjene, budućnosti planete i način na koji se (ne)brinemo o okolišu, financijski sektor kao generator nužnog resursa - novca, održivi turizam, biznis kao ključni pokretač novih trendova i druge.

Među najpoznatijim licima ovogodišnjeg Greencajta je Ben Fogle powered by HTZ, televizijski novinar, publicist i avanturist, koji će se nakon predavanja pridružiti panelu s domaćim govornicima na temu budućnosti turizma i razvoju Hrvatske kao hit destinacije. Danska atrakcija, otok Samsø, koji do nedavno nije bilo ni na karti energetskih inovacija, postao je svjetski pionir u korištenju obnovljivih izvora energije, upravo vođen vizionarskom snagom Sørena Hermansena koji će održati predavanje A Little Piece of Island that changes the Game for the Planet powered by E.ON. Upravo će se ovaj vizionar pridružiti panelu SHIFT HAPPENS: Power – up green energy s domaćim stručnjacima koji će govoriti o ulozi lokalnih i globalnih kompanija u energetskoj tranziciji. Osim ove teme, Connie Hedegaard, ugledna danska političarka, bivša ministrica Ministarstva zaštite okoliša, klime i energije, te povjerenica EU komisije održat će predavanje Učimo od Danske: Kako postati najodrživija zemlja na svijetu? Skandinavska iskustva otkrit ćete na zanimljivom panelu Vizija budućnosti iz Švedske: kako postići nultu razinu emisije.

Među poznatim licima, ističe se urednik emisije What‘s up folks!, Goran Milić, nagrađivani hrvatski novinar, koji će posjetiteljima približiti različite kulture i narode, donoseći viđenje svijeta na potpuno nov način.

Marc Buckley, Savjetnik UN-a, autor Manifesta o ciljevima održivog razvoja i futurist, nakon svog predavanja pridružit će se panelu Nemamo kuglu, ali imamo viziju, gdje će stručnjaci podijeliti svoje vizije razvoja budućnosti, istražujući kako percipiraju izazove koji su pred nama. Dr. Lučka Kajfež Bogataj, dobitnica Nobelove nagrade za mir i vodeća slovenska stručnjakinja za klimatske promjene pričat će na temu Kako (pre)živjeti na planetu koji ne raste? O tome što je sve učinjeno u cilju ostvarivanja Europskih ciljeva i planova i što nam još predstojim govorit će Zrinka Ujević, voditeljica Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj na predavanju pod imenom Europe living the Green Deal.

Goran Jovanovski, suosnivač platforme EarthCare.ai i UN nagrađivani inženjer, reći će više o poznatoj aplikaciji koja nije samo impresivno tehničko dostignuće već alat koji nam kroz analizu ključnih podataka o klimi i okolišu pomaže bolje razumjeti destruktivne posljedice klimatskih promjena. Dvojac Samah El Hage, predvodnica digitalnih inovacija u IKEA-i, i Paolo Nardi Fernandez, stručnjak za promjene u području umjetne inteligencije, iznijet će svoje vizije o tome kako AI tehnologija može oblikovati zelenu budućnost.

Douglas McMaster, vlasnik londonskog Silo restorana, prvog zero waste restorana u svijetu, i dobitnik nagrade „BBC Young Chef of the Year“ predstavit će nam svoju radikalnu viziju hrane bez otpada. Pridružit će se našim stručnjacima na panelu Što serviramo na tanjuru budućim generacijama? powered by Kaufland.

Marina Spadafora, ambasadorica održive mode, poznata modna dizajnerica i profesorica održat će predavanje Revolucija počinje s tvojim ormarom powered by Perwoll. Iako je modna industrija na glasu kao jedan od većih zagađivača okoliša, ovo inspirativno predavanje će nam pokazati kako su promjene moguće. Kim Carstensten, svjetski stručnjak za obnovu šuma, objasnit će kako se šume suočavaju s nizom opasnosti, uključujući sječu, degradaciju i prirodne katastrofe pogoršane klimatskim promjenama.

Dio je ovo bogatog programa Greencajt festivala čiji je cilj dodatno osvijestiti problem klimatskih promjena te naglasiti važnost savladavanja zelenih globalnih izazova, kako na međunarodnoj razini, tako i u lokalnim sredinama. Ulaznice za konferenciju dostupne su na službenoj stranici. Sve informacije i vijesti o Greencajt festivalu dostupne su na: Greencajt.hr, Greencajt FB, Greencajt IG.