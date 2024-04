A1 poslovnim korisnicima ponudio naprednu zaštitu od kibernetičkih napada koju pokreće umjetna inteligencija

A1 Hrvatska predstavila je u suradnji s tržišnim liderom za sigurnosna rješenja SentinelOne napredno rješenje za zaštitu uređaja od kibernetičkih napada i ostalih prijetnji pod imenom A1 Endpoint Protect

Nova usluga A1 Endpoint Protect nudi poslovnim korisnicima, odnosno poduzećima svih veličina, sveobuhvatno rješenje za sigurnost koje kombinira detekciju, analizu, odgovor i sprječavanje prijetnji na jednom centraliziranom mjestu. A1 Endpoint Protect namijenjen je identificiranju i reakciji na napredne kibernetičke prijetnje kroz više platformi i uređaja, uz sveobuhvatnu podršku i pomoć u upravljanju ovom uslugom. A1 Hrvatska uslugu pruža u partnerstvu s tvrtkom SentinelOne, koja je prema Gartner® Magic Quadrant™ izvještaju tri godine zaredom lider među rješenjima za zaštitu krajnjih uređaja.

A1 Endpoint Protect, koji u detekciji prijetnji koristi umjetnu inteligenciju, omogućuje naprednu zaštitu krajnjih točaka, tj. uređaja poput stolnog računala, laptopa i servera, od raznih sigurnosnih prijetnji i kibernetičkih napada, pružajući višeslojnu zaštitu, veliku učinkovitost i sposobnost integracije s različitim sigurnosnim alatima. Jednostavan je za korištenje, automatiziran i inteligentan, a usluga je cjenovno znatno povoljnija u odnosu na konkurentska sigurnosna rješenja koja su trenutno dostupna na tržištu.

„Svakodnevno smo suočeni sa sve naprednijim virusima, zlonamjernim softverima i kibernetičkim napadima. Stoga smo u suradnji s vodećim globalnim dobavljačem SentinelOne u ponudu uvrstili cjelovito rješenje koje će poslovnim korisnicima u raznim industrijama, uključujući financije, zdravstvo, obrazovanje, tehnologije, maloprodaju i mnoge druge, omogućiti zaštitu od sigurnosnih prijetnji po najvišim standardima vrhunske tehnologije. Novom uslugom upotpunili smo već široki portfelj sigurnosnih rješenja koja nudimo našim poslovnim klijentima, podižući tržišne standarde za kibernetičku sigurnost i pružajući najbolju zaštitu na svim razinama“, izjavio je Siniša Staničić, direktor odjela ICT prodaje i rješenja u A1 Hrvatska.

Sukladno potrebama korisnika, u ponudi su tri različita paketa A1 Endpoint Protect usluge: Core, Control i Complete. A1 Endpoint Protect Core je robusno NGAV (Antivirus sljedeće generacije) rješenje, dizajnirano za pružanje napredne zaštite od evoluirajućih cyber prijetnji. A1 Endpoint Protect Control nudi napredno upravljanu EPP (Endpoint Protection Platform) s poboljšanim kontrolama i sveobuhvatnom obranom od sofisticiranih cyber napada. A1 Endpoint Protect Complete donosi upravljano XDR (Extended Detection and Response) rješenje, pružajući snažne sigurnosne mjere za sveobuhvatno otkrivanje prijetnji i odgovor. Cijena jedne licence za jedan uređaj, ovisno o odabranom paketu i ugovornom odnosu, iznosi od 1,70 € do 3,50 € mjesečno, odnosno 22,80 € do 39,60 € godišnje te nije potrebno imati ugovornu obvezu. S druge strane, neka konkurentska rješenja nude ista ili slična rješenja u iznosu do čak 100€ godišnje.

A1 Endpoint Protect pridružuje se ekstenzivnoj ponudi sigurnosnih rješenja poput Automatskog penetracijskog testiranja, A1 Firewall, Anti-DDoS zaštite, A1 Net Protect i drugih.