Abramovičevo blago: Otkrivena umjetnička kolekcija vrijedna gotovo milijardu dolara

The Guardian otkriva da je uoči ruske invazije Abramovič promijenio strukturu vlasništva, pa je većinski udjel (51 posto) prepisao bivšoj supruzi kako bi izbjegao zapljen

Ruski tajkun Roman Abramovič i njegova bivša supruga Daša Zukova tijekom braka su nagomilali čak 367 umjetničkih djela ukupne vrijednosti od gotovo milijardu dolara zbog čega je to najimpresivnija i, dakako, najvrjednija privatna kolekcija na svijetu.

Kako su The Guardian i Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) saznali iz dokumenata ciparske tvrtke MeritServus, kolekcijom upravlja kompanija Seline-Invest koja je, pokazala je istraga, u vlasništvu Abramovičeve fondacije Ermis Trust Settlement. Ukupna vrijednost umjetnina procijenjena je na 963 milijuna dolara, a uključuje radove najvećih modernih umjetnika poput Picassa, Moneta, Freuda i Hockneya.

Tako je, primjerice, remek djelo poput ‘Triptih, 1976‘ Francisa Bacona par platio čak 86,3 milijuna dolara što je ujedno i najviša cijena koju je postigla umjetnina iz post-ratnog perioda, dok su za ‘Benefits Supervisor Sleeping‘ 2010. dali 33,6 milijuna dolara učinivši tada Luciana Freuda najskupljim živućim slikarom.

– Mogli biste tom zapanjujućom kolekcijom napuniti muzej – kazao je The Guardianu profesor na londonskom sveučilištu Goldsmiths, Andrew Renton.

Lukav potez

Abramovič i Zukova u braku su bili od 2008. i 2017. te tijekom tog perioda gomilali umjetnine što ih je učinilo prominentnim figurama u svijetu kolekcionarstva. Kolekcija je bila pohranjena u južnom Londonu, a par ih je povremeno posuđivao galerijama pri čemu se pazilo da se ne otkrije da su oni vlasnici.

Guardianova je istraga pokazala da je Abramovič učinio sve da umjetnine ne budu zaplijenjene tjednima uoči Putinove invazije na Rusiju.

Bračni je par, naime, u brakorazvodnoj parnici kolekciju podijelio na dva ravnopravna dijela, a u veljači 2022. većinsko je vlasništvo, odnosno 51 posto prepisano na Zukovu. Na taj je način Abramovič uspio zadržati pravo na posjedovanje kolekcije budući da se oduzimala imovina koja je većinskom vlasništvu sankcioniranih ruskih oligarha.

Zukova je pak jedna od omiljenih figura globalne umjetničke scene koja sjedi na čelu nekoliko poznatih galerija. Budući da je drugom udajom dobila i američko državljanstvo, na nju se sankcije nisu odnosile, a i javno je osudila Putinovu agresiju.

Abramoviča je pak sankcioniralo Ujedinjeno Kraljevstvo, a osim vlasništva u nogometnom klubu Chelsea, zamrznuta mu je i druga imovina poput 700 milijuna dolara vrijedne superjahte gdje je, kako se vjeruje, bio i izložen dio umjetnina. Također, zabranjeno mu je da posluje u Velikoj Britaniji. Budući da dokumenti do kojih su došli The Guardian i OCCRP pokrivaju vremenski period do 2022., nije poznato gdje se sad točno nalazi milijardu dolara vrijedna kolekcija.