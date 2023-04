Alternativa botoxu: TikTok poludio za ljepljivim trakama protiv bora

TikTokerice su otkrile da lijepljenje Frownies trakica preko bora ima isti učinak kao botox

Američke ljepljive trakice za lice, Frownies, kreirane su prije više od stotinu godina, ali ih je publika zapazila 1950. kad je briljantna Gloria Swanson u „Sunset Boulevardu“ lijepila svoje borice. Unatoč tome što su Frownies koristile Swanson i mnoge druge holivudske zvijezde poput Meryl Streep ili Glenn Close, globalna su senzacija tek odnedavno i to zahvaljujući – TikToku. Korisnice te platforme otkrile su da lijepljenje trakica preko bora ima isti učinak kao botox. Loša je vijest što traje kratko, a dobra što nema bockanja ni odlazaka u ordinaciju, a košta svega dvadesetak dolara. Trakice se na lice (čelo, okoločno i nazolabijalno područje) lijepe preko noći i tako zatežu i podižu lice, smanjuju nastanak noćnih bora i otpuštaju tenziju u mišićima.

Učinak trakica

TikTokerice na sva zvona hvale činjenicu da se ujutro bude s manje vidljivim boricama i ne smeta ih što se lice s vremenom opusti, a bore do kraja dana postaju vidljive. Neke su korisnice zaključile da im Frownies Facial Patches pomaže s glavoboljom, ali i depresijom. Kad je o glavobolji riječ, stručnjaci s portala Healthline tvrde da ne postoje dokazi da doista pomaže s jačom boli ili migrenom, ali je moguće da uspijevaju otpustiti tenziju u mišićima, pa tako i ublažiti bol i pritisak. Takvog su stava i kad je riječ o depresiji – budući da (privremeno) smanjuju bore (primjerice, od mrštenja) mozak može dobiti signal da je, laički rečeno, sve u redu. No, opet, konkretnih dokaza za to nema. Frownies je zahvaljujući TikToku dobio iznimno vrijednu promociju i poboljšao prodaju, ali nije jedini proizvod koji privremeno pegla bore. Kao što su te trakice alternativa botoxu, kineziološke i medicinske samoljepljive trake su pristojna alternativna Frowniesu.