Anja Oppenheim Barešić i Petra Salarić: Dovoljna je samo jedna osoba kako bi se narušila korporacijska kultura

Starije će generacije često reći: ‘Vi se mladi žalite, a nama je bilo sto puta gore.‘ Koliko se samo može čuti i pročitati svjedočanstava o lošim kolegama ili groznim šefovima koji vam pušu za vrat? O toksičnoj se radnoj kulturi piše, ali rijetko educira, zato su upravo to odlučile promijeniti vlasnice konzultantskih tvrtki pstaboo i Psihopeja Petra Salarić i Anja Oppenheim Barešić odlučivši organizirati masterclass-akademiju upravo na tu temu.

Iako još nisu odredile točan datum edukacija, najavile su da će ih biti ukupno šest te da se žele uhvatiti ukoštac s toksičnim ponašanjem na radnome mjestu. Znaju se, kažu, gotovo cijeli život i nakon što se Salarić odlučila iz Engleske vratiti u Zagreb, pokrenule su taj edukacijski program. Uhvatili smo prvu priliku da razgovaramo s njima, ali koliko je tema opsežna, ni šest sati ne bi bilo dovoljno za razgovor o toksičnoj radnoj kulturi s ovim poduzetnicama.

Koji su glavni uzroci toksične radne kulture?

Salarić: – Prema većini podataka loše vodstvo ističe se kao glavni razlog toksične radne kulture. I to neovisno o njezinoj veličini, bio to startup od pet zaposlenika ili velika korporacija. Kulturu u tvrtki određuje vodstvo i od njega polazi; ono kreira vrijednosti i ponašanja. Airbnbov izvršni direktor ​Brian Chesky definira organizacijsku kulturu kao ponašanje zaposlenika u prostoriji nakon što menadžer iziđe iz sobe. Dakle, organizacijska kultura ne odnosi se samo na pisane procedure i politike, ona se istinski pokazuje u ponašanju, interakcijama i odlukama zaposlenika.

Kultura se gradi i ima stupove na kojima stoji, a to su vrijednosti. One dalje određuju u što ulažemo, kako želimo da su nam strukturirani dani, sastanci i odjeli, kako ćemo reagirati kad upadnemo u krizu, kako ćemo otpuštati ljude, a kako zapošljavati, koje informacije mislimo da je važno prenijeti i slično. I vrijednosti, dakako, određuju kako se ljudi tretiraju u tvrtki. Kad su ljudi zaboravljeni ili nisu tretirani kao važne stavke u tvrtki, nastupa toksična kultura.

Postoje li očiti znaci toksične radne kulture, nekakva upozorenja?

Oppenheim Barešić: – Ima ih dosta, no neki su od uočljivijih prikrivanje informacija, odnosno nedostatak transparentne komunikacije, nejasni kriteriji nagrađivanja i procjene radne uspješnosti, favoriziranje ili diskriminacija, velika fluktuacija zaposlenika, pogotovo ako se to događa u kratkom vremenu, te, naravno, najočitiji među njima – vrijeđanje i obezvređivanje. Sastanci također mogu biti dobro ogledalo korporacijske kulture. Na njima možemo vidjeti otvorenost za raspravu, stupanj angažiranosti i zainteresiranost sudionika, hijerarhiju i međusobne odnose, komunikacijske stilove, inkluzivnost, poštovanje te koliki je fokus na probleme, a koliki na prijedloge konstruktivnih rješenja.

Salarić: – Upravo to. Baš sam nedavno išla na razgovor u startup koji ima četveročlani tim. Iznenadilo me koliko su bili hladni, nekako bez emocije u tom razgovoru. Dakle, jednako kao što sastanci mogu biti ogledalo tvrtke, tako mogu biti i razgovori za posao. Oni vam u startu daju naslutiti kakva je kultura kompanije. Dodatno, poticanje atmosfere natjecanja, kompetitivnosti koja hrani animozitet među kolegama, znatno veće posvećivanje pozornosti rezultatima, a znatno manje odnosima, stvaranje osjećaja jurnjave prema ciljevima te postavljanje nerealnih ciljeva mogu biti očito upozorenje, pokazatelj problema.

O. K., s kakvim onda tvrtkama poslujete?

Oppenheim Barešić: – Najviše radim na selekciji kandidata i razvoju odjela ljudskih potencijala. Imam klijente s kojima samo kratkotrajno surađujem jer se jave s nekim problemom, a s nekima dugoročno surađujem u procesima HR-a. To su klijenti iz IT sektora, konzultantske branše, ali i turizma. Profili su prilično različiti, no zanimljivo je, pogotovo jer sve radim sama.

Salarić: – Ja pak uglavnom surađujem sa sveučilištima, često stranim, no nadam se da ću surađivati i s hrvatskim. Provela sam godine u Engleskoj, u Hrvatsku sam se vratila tek prije mjesec dana. Nadam se suradnji i s domaćim učilištima. Imam dva zaposlenika. Surađujem i sa startupovima. Nedavno sam održala i radionicu s većom korporacijom i njezinim timom za ljudske potencijale.

Što učiniti kad shvatite da radite u toksičnoj radnoj kulturi ili da u vašoj kompaniji prevladava takva kultura, kako popraviti tu kulturu i te odakle ideja za pokretanjem prve masterclass-akademije na ovu temu pročitajte u digitalnom i tiskanom izdanju Lidera.