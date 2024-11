Designer Outlet Croatia postao bogatiji za još jedan atraktivan brand

Poznat po bogatoj ponudi najpoznatijih modnih brandova, Designer Outlet Croatia sada nudi još jedno uzbudljivo shopping odredište za ljubitelje urbane mode – HUGO! U sklopu postojeće BOSS trgovine, koja je značajno proširena na 720 kvadrata, posjetitelji sada mogu pronaći raznoliku HUGO ponudu za muškarce i žene koji žele izraziti svoj jedinstveni stil, uz popuste od -30 do -70 posto tijekom cijele godine. Ljubitelji suvremenog stila sada imaju priliku po povoljnijim outlet cijenama nabaviti prepoznatljive HUGO komade, koje karakteriziraju moderni krojevi, smjeli detalji i vrhunska kvaliteta.

Bogata ponuda za moderne trendsetere

Na eventu povodom proširenja, gosti su uživali u opuštenom brunchu, uz urbanu glazbu DJ-a i ugodnu atmosferu koju je dodatno začinio voditelj Ivan Vukušić. Za posebno iskustvo pobrinuo se poznati barmen Filip Lipnik, pripremajući koktele na bazi kave, dok je catering ponudio raskošne zalogaje i slastice, savršeno uklopljene u stil samog branda.

Popularnost ovog branda među različitim generacijama potvrdile su brojne poznate osobe i influenceri, koji su se rado odazvali pozivu i prisustvovali eventu. Odjeveni u autentične HUGO outfite koji su savršeno odražavali ležerni i luksuzni duh branda, ponudu su razgledali influenceri Paula Sikirić, Jelena Perić, Ivan Milić, Tina Walme, Pedro Soltz, Iris Cekuš, Marko Petrić, Patricia Vodopija, Kristina Prgić, Elena Dizdar i Lukrecija Dragić.

Uz njih, u cijeloj atmosferi i druženju uživale su i poznate osobe kao što su Filip Rudan, Ana Begić Tahiri, Nikša Bratoš, Marko Bratoš, Lucija Rukavina, Mia Kovačić, Zoran Primorac, Ante Gelo, Mladen Duduković te Jelena Glišić.

- Godina 2024. bila je izuzetno dinamična i uspješna za nas, zahvaljujući dovođenju prestižnih internacionalnih brandova poput Wellensteyna, kao i strateškim proširenjima trgovina Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Europa 92 i Skechers. Posebno se ističe proširenje Hugo Bossa, što predstavlja ključan korak u našem razvoju. Designer Outlet Croatia nastavlja bilježiti konstantan rast prometa, a s ponosom najavljujemo daljnje planove – širenje outleta za dodatnih 6.000 m² te izgradnju retail parka na 12.000 m², što će dodatno unaprijediti ponudu i iskustvo naših posjetitelja - izjavio je direktor Designer Outleta Croatia, Nikola Grđan. Svečanost otvorenja obilježena je njegovim pozdravnim govorom i simboličnim rezanjem vrpce, u kojem mu se pridružio Matej Gomboc, Brand Manager Hugo Bossa za Sloveniju i Hrvatsku.

Posebno iznenađenje druženja bio je Ante Gelo, koji je oduševio goste spontanim nastupom na gitari uz DJ-a, dodatno obogativši atmosferu eventa.

HUGO, brand za one koji žele izraziti svoj osobni stil, idealan je za one koji traže progresivan, cool look. U Designer Outletu Croatia kupci mogu pronaći veliki izbor HUGO komada kao što su majice, trendy hoodice, statement jakne, klasični odjevni komadi za ured, kao i sve što je potrebno za stylish blagdanske partyje. S druge strane, BOSS je poznat po elegantnim krojevima i bezvremenskoj poslovnoj odjeći, ali i ležernim stilovima te sportskim komadima, što ga čini savršenim izborom za različite modne ukuse.

Posjetite Designer Outlet Croatia i istražite bogatu ponudu novog branda HUGO! Samo 20 minuta od centra Zagreba čeka vas odličan shopping na otvorenom, s raznolikim brandovima kao što su Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant, Five Star Fashion, Patrizia Pepe, Ted Baker, Lacoste, Guess, Fashion&Friends i mnogi drugi, po cijenama sniženim od -30 do -70 posto kroz cijelu godinu.