Državni tajnik Ministarstva rada: Moramo osvijestiti važnost prilagodbe posla privatnom životu kako bi imali zadovoljne radnike

Ne bismo otkrili toplu vodu kada bismo rekli da usklađivanje poslovnog i privatnog posla nije jednostavno, a još manje bismo ju otkrili kada bi dodali da je to ženama teže nego muškarcima. U društvu u kojem živimo žene su i dalje često percipirane kao one koje se žrtvuju za obitelj, a nerijetko moraju birati između toga žele li se ostvariti kao majke ili napredovati u karijeri.

Koliko god se uvjeravali da su muškarci i žene jednaki, praksa ipak pokazuje da je to nije uvijek tako pa se i same žene osjećaju manje ostvarene u karijeri, kao da imaju manje mogućnosti za napredak te da propuštaju više prilika za razvoj karijera zbog obitelji.

Spomenute navode samo je još jednom istraživanje ‘Re-kreiraj život i posao za žene i muškarce‘, predstavljeno danas na konferenciji ‘Redefiniranje posla i života: budućnost rada novih generacija‘, a kada se tome pridoda loša demografska slika Hrvatske, jasno je da se nešto treba primijeniti ako želimo imati radni snagu, mlade obitelj i ostvarene, uspješne i sretne žene koje žele imati obitelj bez da moraju žrtvovati svoju karijeru.

Ivan Vidiš, državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, na konferenciji je istaknuo je da je alarmantno to što na razini Europske unije posljednje dvije godine gubimo stanovništvo. Usporedbe radi, EU je prošle godine izgubio broj stanovnika za cijeli Split, a to je poziv za akciju, dodaje. No, ono što je važno - promjena se neće goditi samo po sebi. Istovremeno, ako ne radimo na demografskoj slici Hrvatske, biti ćemo u velikom problemu, smatra Vidiš, a u tome poslodavci, uvjeti rada i podrška ukupnog društva igraju važnu ulogu.

– Ljudi koji nemaju podršku od strane poslodavca, teško će pomiriti poslovnu i privatnu stranu. Važno je da svi osvijestimo važnost prilagodbe posla obitelji i privatnom životu jer je to jedini način da imamo zadovoljne radnike. Ljudi su puno sretniji i produktivniji kada ne moraju birati između posla i privatnog života. Također, i dalje živimo u društvu gdje mnogi očekuju da žene ‘nose‘ kućanstvo. Smatram da moramo napraviti ogromne iskorake da osvijestimo da je normalno i da muškarci sudjeluju u odgoju svoje djece – kazao je Vidiš.

Promicanje socijalne pravde

Diana Kobas Dešković, direktorica hrvatske konzultantske tvrtke Spona Code, koja inače pomaže kompanijama da uvedu Mamforce standard, istaknula je da su sklopu istraživanja posljednje tri godine pratili implementaciju Direktive o ravnoteži privatnog i poslovnog života koja se u naše zakonodavstvo uvela kroz najmanje dva zakona. Ono što su uočili na terenu, kako je istaknula, jest da postoji veliki prostor za daljnje informiranje o tome što sve promjene koje donosi Direktiva znače – i za zaposlenike i za poslodavce.

– Sve ovo je važan dio europskih vrijednosti kojima se promiče socijalna pravda i, vrlo važna, ravnopravnost muškaraca i žena – kazala je Kobas Dešković.

Opće nezadovoljstvo

Inače, istraživanje je provedeno na uzorku od 500 žena u četiri županije u Hrvatskoj koje su demografski prilično različite. Svejedno, Iva Pintauner Šmit, iz Hrvatske zajednice županija, istaknula je da istraživanje pokazuje da nebitno odakle žene dolaze, više-manje sve imaju iste probleme.

– Glavni nalazi istraživanja pokazali su da su žene generalno nezadovoljne ravnotežom privatnog i poslovnog života. Još neki od nalaza istraživanja su da su žene (njih 59 posto) nakon posla preumorne za obavljanje kućanskih poslova, a 60 posto ispitanica ističe da poslovne obaveze utječu na njihov privatni život. Također, žene su istaknule da bi im fleksibilnost u poslu pomogla, a zanimljivo je i da pri biranju poslodavaca uzimaju u obzir usklađenost obiteljskog i poslovnog života – istaknula je Irena Starman Frančić, iz agencija za istraživanja Hendal.

Sam projekt je imao pet ciljeva: smanjenja utjecaja rodnih stereotipa na mogućnost zapošljavanja mladih žena i roditelja, senzibilizaciju poslodavaca i javnosti o kulturno uvjetovanom različitom očekivanju od muškaraca i žena na poslu i u obitelji, smanjenje nesvjesne pristranosti poslodavaca, poboljšanje položaja majki i žena na radnome mjestu te poboljšanje informiranosti majki i očeva oko postojećim zakonskim rješenjima.

Organizacije mogu puno

Starman Frančić dodala je je da istraživanje pokazuje da povećanjem mogućnosti i kvalitete javne skrbi, žene postaju generalno zadovoljnije balansom privatnog i poslovnog. Također, još jedan vrlo važan nalaz je i da koliko poslodavca, odnosno klime na poslu utječu na zadovoljstvo. Naime, pokazalo se da žene koje su zadovoljnije uglavnom imaju osiguran od kuće i uvjeti rada su im fleksibilniji te osjećaju podršku kolega.

Sve ovo pokazuje da organizacije mogu jako puno toga unutar svog sustava, smatra Kobas Dešković, a važno je osvijestiti i koliku ulogu igra poticajno okruženje u kojem zaposlenici imaju osjećaj mogućnosti.

– Na tržištu rada smo posljednjih nekoliko godina doživjeli nevjerojatne promjene. Od toga da imamo nikad manje zaposlenih – što je poziv poslodavcima da zaposlenicima ponude dobre radne uvjete – do situacije Covida koji je promijenio način na koji radimo, živimo i generalno sve naše navike. I prije pandemije smo govorili o potrebi promjena načina rada kako bi bolje uskladili privatno i poslovno, no dok se to tada činilo futuristički, od pandemije je postalo normalno da dio posla obavljamo online. Mislim da je to korak u dobrom smjeru – zaključio je Vidiš.