Eliksir života: Američki tech-mogul zna kako biološki sat okrenuti na 18 godina

Zahvaljujući medicinskim intervencijama i rigidnoj dnevnoj rutini, 45-godišnji Bryan Johnson ima srce 37-godišnjaka, kožu 28-godišnjaka i kapacitet pluća 18-godišnjaka

Potraga za eliksirom života, napitkom koji jamči besmrtan život i/ili vječnu mladost, traje otkad je svijeta i vijeka. Prvi se put spominje u najstarijem književnom djelu, Epu o Gilgamešu, a mućkali su ga sluge kineskih careva, drevni indijski liječnici, japanski čarobnjaci, bliskoistočni magovi i europski alkemičari.

I dok moderan svijet mašta o vječnoj mladosti (danas se to pomlađivanje zove biohacking), inovator, milijunaš i poduzetnik Bryan Johnson tvrdi da je pronašao eliksir, odnosno način da biološki sat vrati unatrag. Cijena? Tričavih dva milijuna dolara godišnje.

Inače, 45-godišnji Johnson je svoje bogatstvo stekao nakon što je svoju tehnološku kompaniju Braintree 2013. prodao PayPalu za 800 milijuna dolara. Godinu kasnije, pokrenuo je OS Fund, investicijski fond koji ulaže u medicinsku tehnologiju, umjetnu inteligenciju i nanotehnologiju, a potom i kompaniju Kernel koja se bavi proizvodnjom hardvera za mjerenje moždanih aktivnosti.

Prije dvije godine, svjetlo dana ugledao je njegov projekt Blueprint čija je misija maksimalno smanjiti biološku dob 70 organa u tijelu. Budući da pomlađuje vlastito tijelo, mediji su ga proglasili najviše ‘mjerenim‘ čovjekom na svijetu koji svakodnevno i detaljno prati stanje svih svojih organa.

Stroga rutina

U nedavnom intervjuu za Fortune, Johnson je izjavio da zahvaljujući medicinskim intervencijama i rigidnoj dnevnoj rutini ima srce 37-godišnjaka, kožu 28-godišnjaka i kapacitet pluća 18-godišnjaka. Za tu novu karijeru, kazao je, inspirirali su ga – zrakoplovi.

Tijekom edukacije za pilota, oduševila ga je činjenica da zrakoplov može letjeti sam, na autopilotu, pa je pomislio kako bi bilo izvanredno izgraditi ‘autopilota‘ za ljudsko tijelo. Otad je svoje vrijeme, život, a i golem novac dao u ruke medicinskih stručnjaka i tehnologije.

No, njegova potraga za eliksirom mladosti nije nimalo jednostavna. Raspored i stroga rutina obeshrabrila bi i one koji imaju milijune na bacanje. Johnsona, naime, pomlađuje tim od 30 stručnjaka, od nutricionista do radiologa. Svaki dan mjeri postotak masti u tijelu, odlazi na magnetsku rezonancu, daje uzorke krvi i stolice te prolazi kroz stotinu pomno osmišljenih protokola.

Konzumira točno 1977 kalorija dnevno i preko 30 kilograma povrća mjesečno. Doručkuje porciju brokule, cvjetače, crne leće, gljiva i đumbira, a potom ‘orašasti puding‘ kombinaciju bobičastog voća i orašastih plodova. Nakon toga jede povrće, sjemenke, ponovo bobičasto voće i orašaste plodove te 15 grama 100 posto tamne čokolade i ravno 30 mililitara djevičanskog maslinovog ulja. Dan završava ispijanjem decilitra crnog vina.

Preliminarni rezultati

Poduzetnik se svakog jutra budi u 4 i 30, a potom odradi trening s točno 35 različitih vježbi i proguta šaku suplemenata. Za Fortune je izjavio da tako strogu rutinu slijedi kako bi uspio izmjeriti zdravlje svojih organa, odnosno brzinu starenja te s tim režimom planira nastaviti do smrti.

No, podaci o učinku režima na njegovu biološku dob su još uvijek preliminarni, a iako mu je predanost, bez sumnje, fascinantna, ideja da će itko moći slijediti njegov primjer nerealna. Kako je za Fortune izjavio Dan Buettner, osnivač kompanije Blue Zones LLC. i stručnjak za dugovječnost, Johnson je hodajući eksperiment i definitivno vrijedan pažnje unatoč tome što će pravi rezultati njegovog vrijednog rada biti poznati tek za desetljeće.

– Pozdravljam svakoga tko se služi znanošću da bi živio dulje… Doći će do velikog skoka u očekivanom životnom vijeku. Ali, ne još – kazao je Buettner.

Bogatom poduzetniku ne smeta što će trebati proći godine dok svijet ne uvjeri da je starenje doista moguće zaustaviti. Smrti se, kaže, ne boji, a za eliksirom života traga pogonjen apsolutnom životnom radošću i uvjerenjem da nas veličanstvene stvari čekaju u sljedećoj evoluciji.