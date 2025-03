Elon Musk i ketamin: Mentalno zdravlje ili kaotične odluke?

Pronađen u tijelu Matthewa Perryja, kvalificiran je kao droga i njegova proizvodnja i preprodaja je kazneno djelo u Hrvatskoj

Otkako je Elon Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, u jednom intervjuu izjavio da redovito uzima ketamin za liječenje depresije, sjevernim američkim kontinentom zavladala je ketaminomanija. Jedne zanima što ketamin čini Muskovu mozgu i kako to utječe ili bi moglo utjecati na njegovo ponašanje i odluke, a druge kako bi se dokopali lijeka koji se može zlorabiti kao droga. Musk je izjavio da ga uzima svaki drugi tjedan, a na pitanje novinara je li taj lijek ikad zlorabio, odgovorio je:

– Koristite li se previše ketaminom, ne možete obaviti posao. Radim šesnaest sati na dan, zato ne mogu biti dulje psihički isključen. Postoje trenuci u kojima imam neku vrstu negativnoga kemijskog stanja u mozgu koje izaziva depresija, a ketamin je koristan za čišćenje negativnog stanja uma.

Ulagači to žele

Dodao je da bi ulagači u njegove tvrtke trebali željeti da on nastavi uzimati lijek.

– S gledišta Wall Streeta važan je rezultat. Tesla vrijedi otprilike koliko i ostatak automobilske industrije zajedno, a što se tiče investitora, postoji li nešto što uzimam, trebao bih to i nastaviti uzimati – izjavio je Musk.

No nije sve uvjerio u to. Wall Street Journal izvijestio je da Musk rekreativno uzima drogu, a New Yorker da su Muskovi suradnici zabrinuti da bi ketamin, uz njegovu izolaciju i sve lošiji odnos s medijima, mogao pridonijeti njegovoj sklonosti kaotičnim i impulzivnim odlukama. Musk je u objavi na X-u odgovorio da je tragično to što je novinar New Yorkera koji je to napisao poslušnik političkog lobija koji upravlja dijelom američkog društva i radi protiv naroda. Bilo je to prošle godine.

Ketamin je lijek, koji se ponajprije upotrebljava u bolnicama kao anestetik, a koji se u novije vrijeme sve više istražuje i kao potencijalna terapija za depresiju, tjeskobu i ostale mentalne probleme. Također je disocijativna droga jer se ljudi tijekom povišene razine, koja traje oko jedan sat od uzimanja, mogu osjećati odvojeno od svojeg tijela i emocija te izgubiti osjećaj za vrijeme. Ta spoznaja nagnala je mnoge Amerikance na pitanje koliko uporaba ketamina djeluje na Muskove odluke, posebice otkako je postao jedan od glavnih suradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Musk, voditelj novoosnovanoga američkog Odjela za vladinu učinkovitost ili, kraće, DOGE-a, osim ekonomske, ima i globalnu političku moć, zbog čega njegovo kognitivno i psihičko zdravlje osim dioničare njegovih kompanija zabrinjava i ostale njegove sunarodnjake. Musk u kasne noćne sate neumorno objavljuje postove na X-u, šalje e-poštu državnim zaposlenicima i daje neobične izjave medijima, što potiče pitanja koja se odnose na njegovu potencijalnu zloporabu droga. No upitno je koliko uzimanje ketamina stvarno igra ulogu u Muskovim odlukama i izjavama, a koliko njegovo političko opredjeljenje i moć.

Epidemija mentalnih bolesti

Ketamin je, navodno, popularan i među tehnološkom elitom Silicijske doline, a uzimaju ga i u nekim wellness-centrima, poput onih za razvoj vodstva, izgradnju korporativnog tima ili savjetovanje za parove. Prema izvješću Globe Newswirea, vrijednost tržišta ketamina do 2030. u SAD-u dosegnut će 6,90 milijardi dolara. Preklani je to tržište vrijedilo 3,5 milijardi dolara, a njegov je rast uzrokovalo povećanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, posebice od pandemija koronavirusa, aktualnoj opioidnoj krizi u Americi gdje raste ovisnost o jakim analgeticima, kao i sve većem broju klinika za ketamin diljem SAD-a, posljedicom sve većeg rasta broja osoba koje imaju mentalne probleme. Prema SAMHSA-i, (engl. Substance Abuse and Mental Health Services Administration) američkom Uredu za zlouporabu supstanci i mentalno zdravlje, oko 19,86 posto odraslih Amerikanaca, što je gotovo 50 milijuna ljudi, imalo je 2022. neki oblik mentalne bolesti, a njih 4,91 posto imalo je teške mentalne probleme.

Daleko od stvarnosti

Istraživanja još nisu utvrdila posljedice dugotrajne terapije ketaminom, ali starije studije o rekreativnim korisnicima pokazuju da su učinci zabrinjavajući. Profesorica psihofarmakologije na Sveučilištu Exeter u Ujedinjenom Kraljevstvu Celia Morgan tijekom cijele 2010. pratila je 120 rekreativnih korisnika ketamina. Prema rezultatima studije, čak su i rijetki korisnici, oni koji su ketamin uzimali samo triput na mjesec, bili u većoj zabludi (odmaknuti od stvarnosti) od bivših korisnika ketamina, onih koji su uzimali ostale droge te onih koji ih uopće nisu uzimali – vjerovali su da su jedini primatelji tajnih poruka ili da su svijet i ljudi oko njih posebno prilagođeni njima. Morgan je izradila i psihološki profil čestih korisnika ketamina: imali su velika oštećenja kratkoročnog i dugoročnog pamćenja te bili izrazito odvojeni od stvarnosti. Činjenicu da ketamin razvija ovisnost, potvrđuje i primjer iz Ujedinjenoga Kraljevstva, gdje je tijekom 2023. više od dvije tisuće ljudi zatražilo liječenje od ovisnosti o njemu.

Anestetik i analgetik

No ketamin je vrlo koristan kao lijek anestetik koji ima veliku primjenu pri abdominalnim operacijama, kojih je najviše od svih operacija, posebice u slučaju onkoloških bolesnika, a o tome pišu i hrvatski znanstvenici. U znanstvenom radu ‘Primjena lidokaina i ketamina u abdominalnoj kirurgiji‘, koji je napisala dr. sc. Helena Ostović, dr. med., i suradnici s Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu, stoji: ‘Ketamin protuupalni učinak ostvaruje u subanestezijskim dozama, djelujući direktno na imunosni sustav i indirektno kao analgetik. Izravno djelovanje ostvaruje smanjujući razine C-reaktivnog proteina (CRP) i IL-6 u serumu i inhibicijom nuklearnog faktora-kapa B (NF-kapa B) i aktivatora proteina 1 (AP-1) koji reguliraju transkripciju gena odgovornih za produkciju proupalnih čimbenika. Djelujući kao analgetik, ketamin potencira analgeziju s opioidima uza smanjenje ukupne potrošnje opioida. Standardni postupak liječenja u abdominalnoj kirurgiji podrazumijeva korištenje minimalno invazivne kirurške tehnike i ERAS protokola s naglaskom na multimodalnu analgeziju. Lidokain i ketamin čine korisnu adjuvantnu terapiju opioidima, a s obzirom na to da su jefitini i dugo etablirani lijekovi u anesteziološkoj praksi, jednostavno ih je klinički implementirati. Ketamin, antagonist N-metil-D-aspartat (engl. N-methyl-D-aspartate, NMDA) receptora, intravenski je anestetik s analgetskim svojstvima. Za razliku od drugih intravenskih anestetika tradicionalnu popularnost stekao je zbog svoga kardiostimulacijskog učinka, što ga čini najboljim izborom u hitnim intervencijama bolesnika u šoku. Posljednjih godina, kao i lidokain, dobiva na važnosti kao adjuvant opioidnoj terapiji. Dokazano smanjuje potrebe za opioidnim analgeticima, intenzitet akutne boli i nastanak rezidualne boli šest mjeseci nakon velikih abdominalnih kirurških zahvata. Međutim, loša je strana ketamina što ima psihomimetičku aktivnost s neuropsihijatrijskim manifestacijama, što je glavni razlog njegove ograničene upotrebe.‘

Dodatno djelovanje

Ostović navodi i da je ketamin 1962. sintetizirao kemičar Calvin Stevens (1923. – 2014.) u istraživačkom laboratoriju Parke-Davis u Detroitu savezne američke države Michigana pod identifikacijskim imenom CI-58145. Nastavlja: ‘U klinička ispitivanja ulazi 1964. pod vodstvom farmakologa Edwarda Domina (1924. – 2021.) i anesteziologa Guentera Corssena (1916. – 1990.). Kao ketamin hidroklorid patentiran je pod zaštićenim imenom Ketalar i to je bio prvi preparat ketamina koji je 1970. Američka agencija za hranu i lijekove (engl. U. S. Food and Drug Administration, FDA) službeno odobrila za kliničku primjenu kod ljudi. Nakon toga širu je primjenu dobio kao anestetik za liječenje vojnika Vijetnamskog rata, a prije se upotrebljavao pretežno u veterini. Na tržištu se pojavljuje kao racemat i kao izolirani S(+)-enantiomer ketamina. Racemična smjesa sadrži jednak udio R(–)-ketamina i S(+)-ketamina te je obilježena simpatomimetskim svojstvima i uzrokovanjem disocijativne anestezije. Karakteristike izoliranog S(+)-ketamina su skoro četverostruko jači afinitet za NMDA receptore i gotovo dvostruko jači analgetski učinak s manje nuspojava vezanih uz kognitivnu disfunkciju.

Farmakološki gledano, uz primarni NMDA-antagonizam ketamin ima dodatno polireceptorsko djelovanje koje pridonosi njegovim jedinstvenim učincima. Može se primijeniti na različite načine, a u abdominalnoj je kirurgiji iznimno korisna njegova aplikacija u subanestezijskim dozama putem kontinuiranih infuzija. Ketamin posjeduje protuupalna svojstva koja ostvaruje djelujući direktno na imunološki sustav i indirektno kao analgetik. Podloga tom mehanizmu potencirajuća je interakcija imunosnog i neurološkog sustava gdje poslijeoperacijska bol koja nastaje zbog neuralnog prijenosa incizije somatskog i visceralnog tkiva povećava produkciju proupalnih citokina i obratno. Izravni protuupalni učinak ketamina obuhvaća različite segmente imunosnog odgovora, od kojih su važni njegov inhibitorni utjecaj na stimulirane makrofage, funkciju aktiviranih neutrofila i njihovu dijapedezu na mjesto upale te produkciju proupalnih citokina…‘ Dio teksta iz znanstvenog rada preuzet je uz odobrenje autorice dr. sc. Helene Ostović.

Od sanjarenja do amnezije

I u Hrvatskoj se ketamin, osim za liječenje, upotrebljava kao droga; posebice to čine mladi. Prema Uredu za suzbijanje zloporabe droga Vlade RH, on se ubraja u klupske droge, farmakološki heterogenu grupu psihoaktivnih droga koje često rabe tinejdžeri i mladi za noćnih izlazaka; najčešće ga ušmrkavaju ili ubrizgavaju intramuskularno. Intoksikacija u manjim dozama izaziva smanjenu pozornost, sposobnost učenja i pamćenja. U većim količinama ketamin može prouzročiti sanjarenje i halucinacije te delirij i amneziju te također oslabiti motoričke funkcije, izazvati visoki krvni tlak i potencijalno kobne respiratorne probleme. Njegova preprodaja i proizvodnja kazneno je djelo u Hrvatskoj.