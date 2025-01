Eto još lijekova za topljenje kalorija

Mršavljenje i pretilost nametnuli su se kao glavne ovogodišnje teme u odjelima za istraživanje i razvoj, a i planovima za komercijalizaciju novih proizvoda moćnih kompanija. Farmaceutska industrija svim se silama trudi već neko vrijeme naći novi Ozempic i Wegovy, a mnogo potencijalnih lijekova protiv pretilosti trenutačno je u fazi kliničkog ispitivanja. Neki bi trebali postati nove tržišne zvijezde i pokrenuti domino-efekt razvoja proizvoda u gotovo svim djelatnostima

Debljina je najnovije bojno polje farmaceutske industrije koja pokušava pronaći magičnu formulu ‘jedi i mršavi‘ – i pobijedi i zaradi u tom nadmetanju. Prema X. reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10) Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), odobrenoj 1990., debljina je bolest. U svijetu je sve više debelih i predebelih, a prema toj klasifikaciji i bolesnih, ljudi. Amerikanci prednjače u tome. Prema podacima njihovih centara za kontrolu i prevenciju bolesti, oko 74 posto stanovnika SAD-a ima prekomjernu tjelesnu težinu, od toga je njih oko 43 posto pretilo.

Prema novoj studiji Yale School of Public Health i Sveučilišta Florida, pristup novim, vrlo učinkovitim lijekovima za mršavljenje mogao bi spriječiti više od četrdeset tisuća smrtnih slučajeva godišnje samo u Sjedinjenim Državama. Definiranje nekog stanja bolešću otvara vrata istraživanju novih lijekova, što se dogodilo i s lijekovima za mršavljenje. Trenutačno su najpopularniji Ozempic, Mounjaro i Wegovy, agonisti glukagonu sličnog peptida 1 (GLP-1), kojima se liječi i dijabetes tipa 2, ali znanstvenici neumorno rade na otkrivanju novih i moćnijih. Naime, lijekovi koji se primjenjuju ne pomažu svakoj debeloj osobi, a imaju nuspojave poput mučnine, povraćanja, zatvora ili proljeva te gubitka mišićne mase.

Pioniri 2025.

Ipak, stiže alternativa: znanstvenici u velikim svjetskim farmaceutskim kompanijama natječu se tko će izumiti učinkovitiji lijek za mršavljenje. Neki su u srednjoj fazi kliničkih ispitivanja i mogli bi se na tržištu pojaviti potkraj ove godine, iduće ili najkasnije 2027. Novost je što za razliku od postojećih lijekova utječu na topljenje kalorija. Njihovom komercijalizacijom vrijednost tržišta lijekova za mršavljenje do 2031., prema izvješću tvrtke GlobalData, mogla bi dosegnuti 37,1 milijardu dolara. Riječ je o lijekovima koji se uzimaju jedanput na tjedan ili čak jedanput na mjesec, a prema rezultatima istraživanja tope od 10 do čak 25 posto tjelesne težine u manje od godinu dana. Primjerice, novi lijek za mršavljenje koji smanjuje apetit, povećava potrošnju energije i poboljšava osjetljivost na inzulin, a ne uzrokuje mučninu i gubitka mišićne mase, otkrili su znanstvenici sa Sveučilišta u Kopenhagenu. Istraživanje su proveli na miševima i neljudskim primatima. Otkriće za koje tvrde da će dovesti do nove terapije za 400 milijuna pretilih i oboljelih od dijabetesa tipa 2 ljudi u svijetu koji ne reagiraju dobro na postojeće lijekove objavili su u časopisu Nature.

Bez mučnina i s mišićima

Iako postojeći lijekovi, čiji je sastojak inkretinski hormon GLP-1, pomažu milijunima ljudi u gubitku viška tjelesne težine, mnogi ih prestanu uzimati zbog toga što izazivaju mučninu i povraćanje. Osim toga, studije su pokazale da su terapije temeljene na inkretinu Wegovy i Mounjaro mnogo manje učinkovite u smanjenju tjelesne težine kod oboljelih od dijabetesa tipa 2. Inkretini su skupina hormona probavnog sustava koji potiče oslobađanje inzulina u gušterači, usporavaju apsorpciju hranjivih tvari u krvotok i pražnjenje želuca, smanjuju otpuštanje glukagona iz gušterače te razinu glukoze u krvi. Glavne su molekule inkretina GLP-1(engl. glucagon-like peptide-1, glukagonu sličan peptid) i GIP (engl. gastric inhibitory peptide).

U studiji objavljenoj u časopisu Nature znanstvenici sa Sveučilišta u Kopenhagenu opisuju snažan novi lijek koji smanjuje apetit bez gubitka mišićne mase, mučnine i povraćanja, a povećava potrošnju energije iliti troši više kalorija od postojećih lijekova za mršavljenje. Ispitali su učinak aktivacije receptora neurokinina 2 (NK2R) kod miševa. Otkrili su receptor NK2R, koji ima ulogu u održavanju energetske ravnoteže i kontroli glukoze. Rezultati su bili iznenađujući: aktiviranje receptora povećalo je topljenje kalorija i smanjilo apetit bez osjećaja mučnine. Novi lijek djeluje na dio mozga koji kontrolira unos hrane i smanjuje apetit ne izazivajući mučninu i povraćanje. Tih nuspojava nije bilo ni pri najvišoj dozi lijeka davanoj miševima i neljudskim primatima tijekom istraživanja. Iako miševi ne mogu povraćati, da bi utvrdili izaziva li im lijek mučninu, znanstvenici su im istodobno davali da piju zaslađenu vodu. Poslije su im dali piti zaslađenu i običnu vodu kako bi otkrili jesu li osjećali mučninu. Miševi koji su uzimali lijek i dalje su pili samo zaslađenu vodu, što znači da nisu osjećali mučninu.

Famozna aktivacija NK2R-a

Daljnje studije na debelima i oboljelima od dijabetesa tipa 2 neljudskim primatima pokazale su da aktivacija NK2R-a smanjuje njihovu tjelesnu težinu, povećava osjetljivosti na inzulin te snižava šećer u krvi, trigliceride i kolesterol.

– Sigurno iskorištavanje potrošnje energije i kontrola apetita bez mučnine ostaju dva sveta grala u liječenju pretilosti i dijabetesa tipa 2. Rješavanjem tog problema vjerujemo da će naše otkriće donijeti novi pristup te podnošljivije i učinkovitije tretmane učiniti dostupnima milijunima ljudi – izjavio je Zach Gerhart-Hines, profesor iz Centra za osnovna metabolička istraživanja (CBMR) Zaklade Novo Nordisk sa Sveučilišta u Kopenhagenu.

Znanstvenici su također prepoznali dodani potencijal novoga lijeka, povećanja potrošnje kalorija, što je važno jer su nedavna istraživanja pokazala da ljudsko tijelo troši manje kalorija u mirovanju nego što je to činilo prije nekoliko desetljeća. Sveučilište u Kopenhagenu ima patentna prava za ciljanje NK2R-a, a istraživanje laboratorija Gerhart-Hines rezultiralo je osnutkom triju biotehnoloških tvrtki: Embark Biotecha, Embark Laboratoriesa i Incipiam Pharme.

Novo Nordisk vs. Eli Lilly

U igru se odmah ubacio Novo Nordisk, danska farmaceutska kompanija koja proizvodi Ozempic, koji je kupio Embark Biotech kako bi osigurao razvoj sljedeće generacije terapeutika za kardiometaboličke bolesti. Novo Nordisk svjetski je lider u liječenju dijabetesa i zahvaljujući otkriću Ozempica zauzeo je status jedne od najvrjednijih europskih kompanija. Ipak, nije jedini koji razvija nove lijekove za mršavljenje. Užurbano to čini i njegova konkurencija, posebice američka kompanija Eli Lilly. U tijeku je istraživanje desetaka novih lijekova za mršavljenje koji su kombinacija nekoliko hormona i utječu na smanjenje apetita, šećera u krvi, poboljšanje probave te potrošnju kalorija. Novost je i to da farmaceuti pokušavaju izumiti tablete s dugotrajnim učinkom za mršavljenje koje će biti djelotvorne poput injekcija kojima se trenutačno primjenjuje terapija, no pretpostavlja se da ih neće posve zamijeniti jer oralni lijekovi često zahtijevaju strogu prehranu, što mnoge odbija pa će radije ostati na injekcijama.

Može i oralno

Jedna od vodećih farmaceutskih kompanija u svijetu Eli Lilly trenutačno priprema injekciju trostrukog djelovanja Retatrutide, lijek nove generacije koji djeluje na tri različita hormona, zbog čega nosi nadimak Triple-G. Mogao bi izazvati veći gubitak tjelesne težine od Ozempica, Wegovya i Mounjaroa. Primjenjuje se jednako kao i vodeći lijekovi na tržištu Ozempic, Wegovy, Mounjaro i Zepbound – jedanput tjedno u injekcijama. Djeluje na GLP-1, hormon koji regulira šećer u krvi i apetit, a oponaša hormon glukagon koji može pomoći u povećanju potrošnje tjelesne energije. Cilj je potaknuti mršavljenje ne samo smanjenjem apetita nego i trošenjem više kalorija. Rezultati ispitivanja u srednjoj fazi otkrili su da su pacijenti uzimajući Retatrutide izgubili u prosjeku 26 kilograma tijekom 11 mjeseci, što znači da su više i brže mršavjeli nego što se to dogodilo terapijom lijekovima koji su trenutno na tržištu. Trenutačno je Retatrutide u trećoj fazi ispitivanja, koja bi trebala biti dovršena početkom 2026. Još jedan novi lijek koji je u srednjoj fazi istraživanja pokazuje vrlo dobre rezultate. Riječ je o VK2735 američke komapanije Viking Therapeutics, koji djeluje i na GLP-1 i na GIP, a uzima se kao tableta ili u injekciji jedanput na tjedan. Pacijenti koji su sudjelovali trinaest tjedana u istraživanju uzimajući VK2735 izgubili su u prosjeku 14,7 posto tjelesne težine. Novo Nordisk već ima oralni lijek za liječenje dijabetesa tipa 2 koji se prodaje pod imenom Rybelsus, a trenutačno testira i tabletu s velikom dozom toga lijeka za mršavljenje. Prema rezultatima istraživanja druge faze lijeka, pacijenti koji su ga uzimali izgubili su između 9,4 posto i 14,7 posto tjelesne težine tijekom devet mjeseci. Očekuje se da će ispitivanja ovoga lijeka trajati do 2027.

Oponašanje prirodnih hormona

Trenutačno Novo Nordisk testira lijek CagriSema koji djeluje na kagrilintid, hormon koji oponaša učinke prirodnog hormona za regulaciju apetita i probave te snižavanje šećera u krvi. Pacijenti koji su sudjelovali u istraživanju djelotvornosti ovoga lijeka izgubili su 15-ak posto tjelesne težine tijekom osam mjeseci, ali cilj je da se taj gubitak poveća do čak 25 posto. Kliničko istraživanje tog lijeka trebalo bi završiti tijekom ove godine, no dostupan će biti tek 2026. Lijek MariTide američke biotehnološke kompanije Amgen razlikuje se od svih postojećih lijekova za mršavljenje na tržištu i lijekova u fazi kliničkih ispitivanja po tome što ga treba uzeti samo jedanput na mjesec, a možda čak i rjeđe. Sliči Mounjaru i Zepboundu jer oponaša hormone​ GLP-1 i GIP​, a razlika je u tome što smanjuje aktivnost GIP receptora, što tijelu olakšava trošenje masnih zaliha. Tijekom tri mjeseca uzimanja toga lijeka pacijenti koji su sudjelovali u ranoj fazi istraživanja izgubili su u prosjeku 14,5 posto tjelesne težine. Oni koji su dobili samo jednu dozu, izgubili su oko 8,2 posto tjelesne težine.

– Ovo je fascinantno jer se čini da suprotstavljanje GIP receptoru utječu na regulaciju težine, što govori o tome koliko se još malo zna o stvarnom mehanizmu regulacije težine pojedinih crijevnih hormona – izjavio je dr. Christopher McGowan, američki gastroenterolog i specijalist za medicinu pretilosti.

Većina novih lijekova za mršavljenje koji su sada u fazi kliničkih ispitivanja mogli bi biti komercijalizirani najkasnije 2027., no to ne znači da će se opseg istraživanja smanjiti. Broj debelih i oboljelih od dijabetesa tipa 2 u svijetu će rasti, a u skladu s time i tržište lijekova za mršavljenje.