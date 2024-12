Gordana Kovačević (Ericsson Nikola Tesla): Zahtijevalo je mnogo rada, no ispunila sam svoje snove

Njezini suradnici tvrde da je iznimno dinamična i predana te da pri tomu iz vida ne gubi empatičnost i brigu za ljude. To su osobine i vrijednosti koje i sama voli prepoznati u drugima

Gordana Kovačević cijeli je svoj poslovni put vezala uz Ericsson Nikolu Teslu, na čijem je čelu već gotovo dvadeset godina – ove je godine peti put izabrana za predsjednicu kompanije. To joj je osiguralo deveto mjesto na Liderovu popisu najmoćnijih žena hrvatskog biznisa. Svoj posao, kaže, voli i osjeća strast i motivaciju radeći u propulzivnoj i dinamičnoj industriji ICT-a. Velika joj je čast, ali i odgovornost i obveza, voditi tako snažnu kompaniju.

– Tijekom karijere fokusirala sam se na rad na sebi, da pokažem i dokažem da sam svojim znanjem, kompetencijama i liderskim osobinama sposobna obnašati odgovorne funkcije. Uvijek primjenjujem formulu koja uključuje usredotočenost i strast za posao, beskompromisnost u etičnom i odgovornom vođenju te motiviranje drugih da daju maksimum u svemu što rade. U tome je sažeta moja poslovna filozofija. Stil upravljanja također je takav. Ne možete od suradnika očekivati motiviranost, predanost i integritet ako i sami niste takvi. Zato na vlastitom primjeru svakodnevno nastojim pokazati da su stajališta koja zastupam i ono što promičem autentični. Moj su primarni fokus usmjerenost na postignuća i rezultate kompanije te briga za zaposlenike. Drago mi je što je to prepoznato i mnogim nagradama i priznanjima, među kojima je i Liderovo posebno priznanje nakon čak četiri uzastopne nagrade za najmoćniju ženu hrvatskog biznisa – kaže Kovačević.

Ispunjenje snova

Na karijernom putu Kovačević nije nailazila na nepremostive zapreke samo zato što je žena, no ako su i postojale, uspješno ih je prevladavala svojim znanjem, rezultatima i preuzimanjem odgovornosti.

– Već izborom tehnološkog zvanja jasno je da ne podilazim konvencijama i stereotipima. Kao mlada inženjerka elektrotehnike s diplomom FER-a u tadašnjoj tvornici Nikola Tesla, a poslije i unutar velike Ericssonove globalne zajednice, statistički sam bila u manjini, ali to nije značilo da su mi bili postavljeni limiti u razvoju kompetencija i karijernom rastu. Zahtijevalo je to mnogo rada, no ispunila sam svoje snove. Zato je moj savjet i ženama i muškarcima isti: volite svoj posao, učite i razvijajte se, budite hrabri, odgovorni, ustrajte i budite usmjereni na zacrtane ciljeve – poručuje Kovačević, koja bi voljela da više mladih žena odabire zanimanja iz STEM-a jer smatra da su ti poslovi na profesionalnoj i osobnoj razini iznimno motivirajući.

Uzori iz roditeljskog doma

Osnovne vrijednosti koje ju vode kroz život, kao i uzore, nosi iz roditeljskog doma. Inspiraciju pronalazi u širokom spektru ljudskog djelovanja, kvalitetnim liderima, suradnicima i timovima, ali i u ENT-ovu doprinosu naprednijem društvu i poslovanju.

– Vjerujem da sam prepoznata po integritetu i ustrajnosti. Moji suradnici tvrde da sam iznimno dinamična i predana, pri čemu ne gubim iz vida empatičnost i brigu za ljude, a to su osobine i vrijednosti koje volim prepoznati i u drugima – navodi Kovačević.

Veseli je i ispunjava vrijeme provedeno u krugu obitelji, prijatelja, čitanju i šetnjama. U svemu je, kaže, važna dobra organizacija, pa tako i u planiranju obveza i prioriteta, posebno u njezinu slučaju jer je odgovorna za kompaniju s gotovo tri tisuće zaposlenih, mnogo kupaca i 75-godišnjom poslovnom tradicijom.

– Priznajem, nije uvijek lako uskladiti poslovne obveze, koje uključuju i česta službena putovanjima, i privatni život. No najvažnije su mi bezrezervna potpora i pomoć obitelji, koje sam uvijek imala i na čemu sam joj iznimno zahvalna – zaključuje Gordana Kovačević.