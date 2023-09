Igor Draguzet, CME: Prvi nam je korak dovesti RTL na razinu gledanosti kakvu ima konkurencija

Domaći RTL je početkom mjeseca predstavio svoju jesensku shemu i to drugu otkako je u rukama CME-a, kompanije u vlasništvu češkog diva PPF Grupe. Naime, u lipnju 2022. bivši vlasnik Nove TV, CME, ponovno je ušao na domaće tržište preuzevši RTL i pridruživši ga portfelju od ukupno 43 televizijska kanala na šest tržišta s dosegom od 49 milijuna gledatelja.

Osim u Hrvatskoj, kompanija posluje u Bugarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Češkoj i Sloveniji, a njezin chief content officer ili, po domaći, čovjek zadužen za sadržaj, Igor Draguzet za Lider je progovorio o planovima Grupe u vezi s razvojem TV sadržaja, trendovima, novostima, ali i novoj pretplatničkoj usluzi videa na zahtjev, Voyo.

Donedavno domaćoj je publici na raspolaganju bila usluga RTL Premium. Po čemu se ona razlikuje od nove usluge, Voya? Je li riječ o rebrendiranju ili posve novom proizvodu?

–Voyo je potpuno novi koncept na domaćem tržištu. Riječ je o usluzi pretplatničkog videa na zahtjev, a domaća će publika prvi put imati mogućnost gledanja čitavog lokalnog TV sadržaja RTL-a i to unaprijed, 24 sata prije premijere na lokalnim, linearnim kanalima. Sadržaj će se moći pratiti naknadno (catch-up), uživo, bez reklama, na zahtjev i na bilo kojem uređaju. To su, dakle, ključne stvari koje Voyo razlikuju od prijašnjeg proizvoda. Također, na Voyu će se moći pratiti i više od 10 tisuća sati sadržaja koji je dostupan na platformi, a brojni naslovi nisu ranije bili na televiziji.

Na koju publiku ciljate Voyom?

– Obitelj. Sadržaj koji nudimo i kreiramo namijenjen je svima i planiramo ga tako da svaki član obitelji može pronaći nešto za sebe.

Zahvaljujući uslugama teleoperatora povećava se udio gledatelja koji postojeći sadržaj RTL kanala mogu gledati kad požele, već imaju neku vrstu komocije i sadržaj ne moraju pratiti uživo. Mislite li da su prednosti Voya dovoljno jake ‘kuke‘ zbog kojih bi plaćali i tu uslugu?

– Neke od funkcionalnosti koje nudi platforma Voyo nisu dostupne pretplatnicima IPTV usluge, kao, primjerice, gledanje sadržaja prije premijere. Također, tu je čitava arhiva domaćeg i stranog sadržaja koji ne nude drugi ponuđači. Osim toga, u budućnosti planiramo dodavati još sadržaja, posebno ekskluzivnog, te proizvoditi originalan sadržaj koji neće biti dostupan na linearnoj televiziji. Na drugim tržištima već imamo originalne Voyo formate, uglavnom serije proizvedene isključivo za pretplatnike Voya, a to planiramo ponuditi i hrvatskim gledateljima. Dakle, riječ je o sadržaju koji gledatelji neće moći pronaći nigdje drugdje.

Je li riječ o in-house proizvedenom sadržaju? Planirate li povećati originalnu proizvodnju?

– To se već događa. Trenutačno imamo više od stotinu projekata u razvoju, a od rujna 2021. u prikazivanju su 23 originalna Voyo formata.

Koliko ste ih imali prije?

– Prije tri godine, prije nego je češka PPF Grupa preuzela CME, bilo je manje od 20 projekata u razvoju. Valja napomenuti da je riječ o projektima na kojima radimo i neće svi biti proizvedeni, ali se svakako planira ulagati u domaći sadržaj. Lokalna publika želi gledati lokalni sadržaj, s njim se identificira. To je naša najveća snaga i tu nam naši lokalni konkurenti ne mogu parirati, a niti su nam strane platforme konkurencija.

Platforme poput Netflixa ili HBO-a nisu ni zainteresirane za takav sadržaj.

– Točno. Naša su tržišta mala, a oni funkcioniraju prema scaleu. Ako sadržaj nema potencijal postati globalan, nisu zainteresirani. Mi smo, pak, ukorijenjeni u linearnoj televiziji, na lokalnom tržištu, pa razumijemo zašto gledatelji žele gledati i cijene domaći sadržaj. To je naš USP, naša prednost.

Zašto mislite da vam lokalne komercijalne televizije u tome ne mogu parirati?

– CME je prisutan na šest teritorija i nemamo konkurenta te veličine. Recimo, lokalna Nova TV je u vlasništvu United Grupe i konkurira nam samo na bugarskom i hrvatskom tržištu. Na drugima konkurencija su nam televizije koje su ‘zatvorene‘ na lokalnom tržištu, drugdje ne posluju. Svoju veličinu možemo maksimirati za dobrobit pojedinih članica. Ono što naučite na jednom tržištu, možete primijeniti na drugom, a to jednako vrijedi za sve poslovne prakse, ali i sadržaj. To je moja odgovornost. Kad uočim trend na jednom teritoriju, razmišljam ima li smisla primijeniti ga i na drugima; znam kako je nešto proizvedeno, promovirano itd. To je izrazito velika prednost.

CME je već poslovao na domaćem tržištu. Što donosi njegova nova era?

– Novi početak za RTL, ali što je važnije novo vodstvo i znatnu financijsku investiciju u sadržajnu (content) strategiju CME Adrije. Želimo pomoći RTL-u da ostvari svoj puni potencijal, a prvi je korak dovesti ga na razinu gledanosti kakvu ima konkurencija.

Je li se zato, nakon punih sedam godina, RTL Hrvatska vratila proizvodnji dramskog programa dugog formata poput serije ‘San snova‘?

– Želimo raditi na raznolikosti, povećati svoju ponudu i to ne samo po broju naslova već i po žanrovima. Važno je shvatiti da linearna televizija nije ništa drugo nego način distribucije, a sadržaj koji mi radimo može se plasirati na različite platforme, od linearne televizije, videa na zahtjev pa do društvenih mreža. Želimo kreirati ‘total video‘ okružje.

U jesenskoj shemi predstavljeno je i mnogo ‘starih‘ hitova poput ‘Večere za 5‘, ‘Ljubav je na selu‘, ‘Života na vagi‘…

– Taj sadržaj gledatelji vole, žele i mi smo s tim sretni. Tu smo da im damo ono što žele. Međutim, da bismo nudili nove žanrove, nov sadržaj, moramo razvijati kapacitete, jer je tržište malo i postoji svega nekoliko nezavisnih kuća od kojih se može naručiti produkcija originalnog sadržaja ili međunarodnog formata. Naprosto, ne postoji dovoljno profesionalaca koji to mogu izvesti unutar zadanog roka, u jednoj kalendarskoj godini. Stoga, moramo pomoći tržištu da razvija kreativne kapacitete, a s tim razvojem moći ćemo naručiti i raznolikiji sadržaj.

Kako biste konkretno mogli pomoći tržištu?

– U Slovačkoj i Češkoj imamo CME Content Academy, školu u kojoj obrazujemo TV profesionalce koji mogu nastaviti raditi s nama. I to je plan na ostalim tržištima. Namjeravamo povećavati svoja ulaganja, ali trebamo razviti kreativne kapacitete. Plan je polako povećavati količinu naručenoga domaćeg sadržaja te pomoći neovisnim producentima da razviju svoje kompanije, educiraju se, razvijaju vještine i izgrade svoje produkcijske kapacitete.

Hoćete li povećati ulaganja i u dramske serije kraćeg formata koje komercijalne televizije uglavnom ne produciraju, a s kojima rezonira nešto mlađa publika?

– Planiramo imati raznoliku ponudu žanrova i formata, a dio te ponude bit će dramske serije manjeg broja epizoda. Razlog zbog kojeg takve serije obično ne naručuju komercijalne televizije je ekonomske prirode. Izrazito je skupo alocirati sredstava u samo nekoliko epizoda i linearnom kanalu je izazovno vratiti sredstva uložena u produkciju prihodom od oglašavanja koji je povezan samo uz taj proizvod. Na tom polju je teško konkurirati globalnoj ponudi, a domaći gledatelji imaju pristup globalnom sadržaju. Moramo pronaći pravi proizvod, pravu priču da bismo bili sigurni da će privući dovoljno gledatelja. Dakle, govorim tu o komercijalnim televizijama, javna je u drugačijoj poziciji. U razvoju imamo nekoliko priča, a kad nađemo prvu s kojom želimo otvoriti taj žanr, krenut ćemo u produkciju. A to će biti brzo.

Kakvi su trendovi kad je riječ o TV oglašavanju? Ulažu li oglašivači u linearnu televiziju?

– Televizija i dalje okuplja ljude, njezin je doseg u ovom dijelu svijeta bez konkurencije, pa je i dalje privlačna oglašivačima. S vremenom će se promijeniti način mjerenja gledanosti, ići će se dalje od TV rejtinga i zbrajati gledanost na različitim platformama pa se to onda prodavati oglašivačima. Čekaju nas ti novi sustavi mjerenja.

Što biste istaknuli kao zvijezde RTL-ove nove jesenske sheme?

– Osim što nova usluga Voyo nudi dodanu vrijednost gledateljima te je veliki pomak, čvrsto vjerujemo u novu jesensku shemu. Sa spomenutom serijom ‘San snova‘ vraćamo se domaćem igranom sadržaju, a istaknuo bih povratak hitova poput ‘Život na vagi‘, ‘Ljubav na selu‘, ali i novi, punokrvni intergeneracijski sadržaj – talent-šou ‘Superstar‘, koji starta potkraj rujna.