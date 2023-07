Istraživanje: Atraktivne žene imaju veću šansu osigurati sredstva za pokretanje tvrtke

Atraktivne žene imaju 16 posto veću vjerojatnost da će osigurati novčana sredstva za pokretanje startupa, kaže novo istraživanje Sveučilišta St. Gallen. Istraživanje koju su razvili profesori sa Sveučilišta St Gallen u suradnji sa sveučilištima Zürich i Notre Dame, naglašava kako privlačnost žena za muške ulagače može biti ključni faktor kada odlučuju o ulaganju.

Istraživanje je također otkrilo da što su osnivači poduzeća bili percipirani privlačnijim, to su ih muškarci ulagači više smatrali kompetentnima. Iako u svijetu poslovnih anđela dominiraju muškarci, čini se da poduzetnice to ne sprječava da dođu do potrebnog kapitala.

U Sjedinjenim Državama žene čine manje od 19,5 posto ulagača u ranoj fazi, a manje od 2 posto investicijskog kapitala ulazi u start-up tvrtke koje vode žene. U istraživanju sveučilišta sudjelovalo je 111 muških ulagača kojima je prikazan video iste poslovne ideje koju je prvo predstavljala jedna zgodna glumica, a nakon nje i jedna malo manje zgodna. Kako bi se usporedile razine stresa i uzbuđenja, njihove razine kortizola i testosterona izmjerene su i analizirane prije i nakon predstavljanja poslovne ideje.

Zaključak je bio jasan - atraktivne poduzetnice imaju veću vjerojatnost da će dobiti kapital od muških ulagača, ali su također ti isti ulagači smatrali da su zgodnije žene i kompetentnije. Međutim, nije samo percipirana viša kompetencija bila u korelaciji s većim ulaganjima. Među pružateljima kapitala, razine testosterona i kortizola tijekom predstavljanja također su bile značajno više za privlačnije osnivačice, što je dodatno povećalo vjerojatnost ulaganja.

Psiholozi će ovo prepoznati kao halo pogrešku. Psiholog Edward L. Thorndike je u svom članku iz 1920. godine pod nazivom “The constant error in psychological ratings” (Konstantna pogreška u psihološkom procjenjivanju) osmislio ime pojma i tako se prvi počeo baviti ‘halo efektom‘. Naziv dolazi od engleske riječi ‘halo‘ što znači aureola. ‘Halo efekt‘ predstavlja tendenciju da različite osobine neke osobe procjenjujemo u skladu s općim stavom koji imamo prema toj osobi ili u skladu s ocjenom jedne od karakteristika te osobe.

Međutim, studija se ne dotiče pitanja jesu li tvrtke koje su osnovale atraktivne žene uistinu bolje za investiciju. Za atraktivne žene, ovo je svakako dobra informacija jer halo efekt može biti konkurentska prednost ali i prednost u razgovoru s investitorima, regulatorima ali medijima. Ipak, Robert Schreiber, postdoktorand na Sveučilištu St. Gallen kaže kako ovo nikako nije dobar rezultat te da je sada ‘na sceni rizičnog kapitala da postane svjesna ovog izazova i poduzme odgovarajuće mjere za stvaranje pravednijeg i uravnoteženijeg investicijskog okruženja‘.

Prema Female Founders Fund, samo 2,1 posto venture capital dolara je otišlo u tvrtke koje su osnovale isključivo žene 2022. godine. Studija iz 2017. objavljena u časopisu Venture Capital otkrila je da su muški startupi koji su skupljaju novac imali četiri puta veću vjerojatnost da će ga i dobiti nego timovi startupa u kojima je bila čak samo jedna žena.