Kreativni direktor Supremea dao otkaz zbog sustavnog rasizma

Tremaine Emory prvi je kreativni direktor u 30 godina, a zaposlen je nakon što je Supreme za 2,1 milijardu dolara preuzela kompanija VF Corp

Popularni streetwear gigant Supreme ostao je bez svog kreativnog direktora i to zbog – sustavnog rasizma. Nakon godinu i pol tu je poziciju napustio Tremaine Emory koji je na svom Instagramu profilu, ali i u pismu upućenom upravi razložio razloge svoje ostavke.

Tako je, primjerice, podijelio fotografiju knjige White Fragility: Why It‘s So Hard for White People to Talk About Racism Robina DiAngela i preporučio je zaposlenicima i vodstvu Supremea da bi ‘bolje razumjeli što sistemski rasizam jest i kako utječe na ljude tamne boje kože koji žive u patrijarhalnom sustavu koji je izgrađen kako bi koristio samo bijelim heteroseksualnim muškarcima‘.

Emory je podijelio i svoju prepisku s osnivačem Jamesom Jebbiom u vezi otkazivanja suradnje s afro-američkim umjetnikom Arthurom Jafom u vezi koje on nije bio obaviješten niti ga se pitalo za mišljenje. Suradnja s Jafom, da se iščitati, samo je kap koja je Emoryiju prelila čašu, dok temeljnim problemom smatra duboko ukorijenjeni rasizam unutar struktura Supremea koja je, kao i većina u biznisu, pretežno bjelačka.

Problemi se nižu

Iz kompanije su objavili da se ne slažu s optužbama sad već bivšeg kreativnog direktora koji je, usput budi rečeno, prvi u 30 godina dugoj povijesti brenda. Do njegovog dolaska, kreativne je odluke donosio osnivač Jebbia, a Emoryija su angažirali nakon što je brend za 2,1 milijardu dolara preuzela kompanija VF Corp, vlasnica North Facea i Vansa.

Zanimljivo, Supreme je dio publike i ranije optuživao da se želi obogatiti na bogatoj crnačkoj povijesti, dok je Jebbia takve navode odbacivao tvrdeći da mu je ta bogata kultura inspirativna te je jedna od ključnih pokretača čitave streetwear industrije.

Brendu je dao ime po pjesmi A Love Supreme, Johna Coltranea, a u kampanjama je nerijetko prikazivao utjecajne crnačke kulturne lidere poput Malcolm X-a ili repera Wu Tang Clana. Činjenica da je zaposlio talentiranog Tremainea Emoryija koji je ranije radio za Virgina Abloha i Kanye Westa trebala je publici dokazati da nije ‘blackwasher‘, ali nakon rasističkih optužbi teško da će to biti moguće.

No, Emory nije jedini problem Supremea. Naime, u prvom kvartalu ove godine brend je, u usporedbi s istim razdobljem lani, ostvario gotovo 30 milijuna dolara manje prihode, odnosno 523,1 milijun dolara.