Na greškama se ne uči: Rasprodano prvih sto karata za Fyre Festival 2

Iako je dio publike vjerovao da nitko neće nasjesti na istu foru, stotinu kupaca je na neviđeno platilo ulaznicu 499 dolara

Internetski su korisnici prilično ismijali osuđenog prevaranta Billyija McFarlanda koji je objavio da pokreće novu verziju festivala koji se nikad nije dogodio, Fyre Festivala. No, u skladu s čuvenom izrekom, McFarland će opet biti taj koji će se zadnji smijati i to najslađe. Naime, nakon što je odslužio šestogodišnju zatvorsku kaznu zbog prevare i lažnog reklamiranja festivala koji se nikad nije održao, u prodaju je pustio prvu turu od stotinu karata za Fyre 2 koji će se održati negdje na Karibima s još uvijek nepoznatim izvođačima.

Iako je veći dio publike vjerovao da nitko neće nasjesti na istu foru i dati McFarlandu pare na neviđeno, svih stotinu karata je – rasprodano. Tih prvih stotinu ulaznica za festival koji će se navodno održati 6. prosinca prodavalo se po cijeni od 499 dolara, a osim što kupcima omogućavaju ulaz na sam festival, karta su i za Fyre pop-up evente te članstvo u Fyre zajednici.

Ideja iz samice

Kako piše portal Access All Areas, McFarland planira prodavati ulaznice u više faza pa će tako uskoro biti puštena novih 400 komada po cijeni od 799 dolara, dok će u idućim fazama dosezati cijenu i do 7999 dolara. Njegov prvi neslavni pokušaj pokretanja elitnog glazbenog festivala rezultirao je zatvorskom kaznom, a o tome su snimljena i dva dokumentarna hit filma. U prvoj se verziji trebao održati na privatnoj plaži na Bahamima, a kupcima je obećano da će biti smješteni u ultra luksuznim šatorima, uživati u vrhunskoj gastronomiji, izvedbama popularnih glazbenika i društvu poznatih influencera i selebritija.

Prodaja ulaznica najavljena je kroz raskošnu marketinšku kampanju u kojoj su svjetski top-modeli i influenceri prikazani dok uživaju na egzotičnom otoku. No, kako su pokazali dokumentarci poput Netflixovog ‘Fyre: The Greatest Party That Never Happened‘ ti egzotični promotivni kadrovi nisu imali nikakve veze sa stvarnošću, a hrpa kupaca željnih zabave namagarčena i kraća za stotine tisuća dolara. No, unatoč tom fijasku, McFarland je svoje pratitelje na TikToku prošlog tjedna obavijestio da su ulaznice za Fyre Festival II i službeno u prodaji te da je ovo sve za njega bilo ‘ludo putovanje koje je zapravo počelo tijekom njegova sedmomjesečnog boravka u samici‘.

- Na kraju smo odlučili da se Fyre Festival II vraća na Karibe. Ciljamo na Fyre Festival II za kraj sljedeće godine, a u međuvremenu ćemo organizirati pop-up evente diljem svijeta – poručio je promotor koji je u samici završio nakon što se 2020. uspio uključiti u podcast iako je u to vrijeme bio iza rešetaka. Iz zatvora je izašao u svibnju prošle godine, a do rujna bio u kućnom pritvoru.