Od 1. rujna vrijede nova pravila za ručnu prtljagu i tekućine na svim letovima unutar EU

U nastojanju da pojednostavi putovanja zrakopolovima, Europska unija ove jeseni sprema nova pravila za ručnu prtljagu i tekućine na svim letovima između država članica. Naime, od 1. rujna uvode se unificirane dimenzije za ručnu prtljagu u avionima – 55 x 40 x 20 centimetara te do 10 kilograma – kojih će se morati pridržavati svi avioprijevoznici, za razliku od dosadašnje prakse kada je svaki avioprijevoznik sam odlučivao o dimenzijama i težini, pa tako i o naplati ručne prtljage u avionima.

To je, kako je navedeno u rezoluciji Europskog parlamenta o standardiziranim dimenzijama ručne prtljage, često dovodilo do ‘zabune, neugodnosti, manje ugodnog iskustva putovanja, kašnjenja, a ponekad i sporova između putnika i osoblja zračnog prijevoznika‘.

Najveća je novost što će svaka zrakoplovna kompanija od nedjelje svakom putniku uz ručnu prtljagu morati dopustiti nošenje još jednog manjeg osobnog predmeta (npr. torbice, ruksaka ili torbe za laptop) dimenzija 40 x 30 x 15 cm, što se također razlikovalo od prijevoznika do prijevoznika.

– Europski parlament podsjeća da se [...] ručna prtljaga (tj. prtljaga koja nije prijavljena) mora smatrati ‘nužnim aspektom‘ prijevoza putnika [...] te da stoga njezin prijevoz ne može podlijegati dodatnoj cijeni; stoga potiče države članice da osiguraju poštivanje ove odluke te da u međuvremenu teže transparentnosti u pogledu otkrivanja svih naknada koje se naplaćuju za ručnu prtljagu, kad god se daju informacije o cijeni i redu leta, u cilju jačanja zaštite potrošača – obrazloženo je u rezoluciji objavljenoj u Službenom listu EU ranije ove godine.

Novo-staro pravilo o tekućinama

S druge strane, unatoč razgovorima o potpunom ukidanju pravila o nošenju tekućina u bočicama do 100 mililitara i u prozirnim vrećicama, što je putnicima također potpuno nepraktično, EU je odlučila vratiti staro pravilo i ograničiti tekućine koje putnici mogu unijeti na letove na samo jednu prozirnu vrećicu po osobi, mjera 20 x 20 centimetara. Do sada je bilo moguće putovati s nekoliko takvih vrećica, u kojima su tekućine u bočicama do 100 ml, no od nedjelje će svaki putnik smjeti nositi samo jednu takvu vrećicu.

Međutim, kod ovog su pravila iznimke mlijeko i hrana za bebe, koji se moraju staviti u zasebnu prozirnu vrećicu, kao i lijekovi te posebne dijetetske namirnice. Također, neki europski aerodromi, poput pariškog Charles de Gaullea, već primjenjuju ovo novo-staro pravilo.

Razlog vraćanja ovog pravila krije se, naime, u činjenici da nemaju još sve zračne luke u EU napredne sustave za otkrivanje eksploziva za ručnu prtljagu (EDSCB), s kojima je putnicima dopušteno proći kroz sigurnosnu kontrolu s tekućinama većim od 100 ml.

– Ova mjera predostrožnosti nije odgovor na bilo kakvu novu prijetnju, već se bavi privremenim tehničkim problemom, poduzetim u suradnji s međunarodnim partnerima EU-a. Komisija blisko surađuje s državama članicama i Europskom konferencijom civilnog zrakoplovstva kako bi razvila brza tehnička rješenja, osiguravajući najviše standarde sigurnosti i zaštite u zračnom prometu – navodi se u obrazloženju Komisije, bez odgovora do kada će navedena pravila trajati.