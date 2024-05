Pete Radovich donosi Emmy kipić u Hrvatsku za dokumentarac ‘Football Must Go On‘ premijerno prikazan na Sunset Sports Media Festivalu

U sklopu spektakularne dodjele Sports Emmy Awards održane u utorak u New Yorku, istaknuti producent i kreativni direktor amerčkog CBS Sports Pete Radovich osvojio je četiri prestižne nagrade u kategorijama Outstanding Live Special, Outstanding Edited Special, Outstanding Documentary Series – Serialized i Outstanding Open/Tease.

U iznimno jakoj konkurenciji kategorije Outstanding Documentary Series nalazile su se globalno popularne serije kao što su Netflixova Drive to Survive, Hard Knocks i Quarterbacks s Patrickom Mahomesom, a Emmy je otišao u ruke Petea Radovicha za dokumentarni film Football Must Go On koji je imao svoju svjetsku premijeru prošle godine na Sunset Sports Media Festivalu (SSMF) u Zadru. U svom govoru zahvale Radovich je istaknuo kako je nastao ovaj dokumentarac te se zahvalio svom sunarodnjaku Dariju Srni, predsjedniku Šahtara iz Donjecka koji je bez oklijevanja pristao na suradnju i omogućio snimanje njegove momčadi kako bi se svijetu ispričala njihova priču usred rata u Ukrajini.

- Ovaj Emmy za mene je posebno značajan jer sam prvi put tijekom svoje karijere prepoznat u Americi za nešto što ima poveznicu s Hrvatskom. Svjetska premijera na Sunset Sports Media Festovalu u Zadru, rodnom gradu moje majke, kao i povezanost s Darijem Srnom u ovoj priči, učinili su ovaj trenutak zaista posebnim i nezaboravnim za mene. Planiram donijeti ovaj Emmy u Hrvatsku i čuvati ga kod svoje majke u Zadru - rekao je Pete Radovich, višestruko nagrađivani producent i kreativni direktor CBS Sporta te ambasador Sunset Sports Media Festivala.

Pete Radovich osvojio je tri Emmy nagrade za produkciju Super Bowla LVIII održanog 11. veljače, koji je postao najgledaniji televizijski program u povijesti Amerike sa 124 milijuna gledatelja. Kao kreativni direktor i potpredsjednik produkcije, Radovich je bio odgovoran za uvodnu emisiju i prijenos utakmice. Jedna od tri nagrade bila je za uvodni show My Way, za koji je producirao i režirao remix pjesme Franka Sinatre, uz dopuštenje obitelji Sinatra. Ovaj uspjeh dodatno je potvrđen činjenicom da je Radovich osvojio Emmy za Outstanding Open u šest od posljednjih sedam Super Bowla koje je producirao. Još jedan Emmy osvojio je kao koordinacijski producent za dokumentarni film o NFL-u You Are Looking Live! u kategoriji Outstanding Edited Special, kojim je prikazana povijest i srž NFL-a.

Pete Radovich, čiji su korijeni duboko povezani s Hrvatskom, viši je kreativni direktor i potpredsjednik produkcije televizijske kuće CBS Sports, a njegova stručnost i talent prepoznati su diljem svijeta. Ovim najnovijim dostignućima, Pete Radovich u svojoj bogatoj karijeri osvojio je ukupno 45 Emmy nagrada u 18 različitih kategorija, što ga postavlja u sam vrh svjetske sportsko-medijske industrije.

Svi zaljubljenici u sport i medije imaju jedinstvenu priliku upoznati i poslušati zanimljive priče Petea Radovicha početkom lipnja u Zadru na trećem izdanju globalno prepoznatog Sunset Sports Media Festivala. Kao ambasador ovog prestižnog događaja, Pete je također jedan od zaslužnih što u Zadar dolazi najtrofejniji trener u povijesti američkog nogometa Billa Belichicka, a na impresivnom popisu govornika nalaze se i proslavljeni nogometaš Alessandro Del Piero, nagrađivani autor biografija najvećih nogometaša Guillem Balague, sportski velikan Ivica Kostelić, svestrana tenisačica Bojana Jovanović i brojna druga velika imena.

Sunset Sports Media Festival održat će se u suvremenom kongresnom, sportskom i zabavnom centru Fortis Clubu u Falkensteiner Resortu Punta Skala, a sve novosti možete pratiti na FB i IG profilima.