Poslovni šalabahter: Kako izraditi savršeni poslovni plan

Poduzetnici koji ulože vrijeme u pisanje detaljnog poslovnog plana rastu 30 posto brže. Donosimo vam korake koji će vam u tome pomoći

Nakon dugog ‘dumanja‘ odlučili ste poput lude, arhetipskog simbola s tarot karata, skočiti u nepoznato i iskušati svoju novu sreću otvaranjem vlastita biznisa? Odlično! No, prije nego uronite u poduzetnički svijet, imajte na umu da vam veću šansu za uspjeh jamči kvalitetan poslovni plan. Doduše, vrlo je vjerojatno da ste neke stvari stavili na papir, ali vjerojatno niste znali da, prema Journal of Management Studies, poduzetnici koji ulože vrijeme u pisanje detaljnog poslovnog plana rastu 30 posto brže od onih koji ne planiraju. Također, 71 posto brzorastućih kompanija – onih koje su imale rast prodaje veći od 92 posto iz godine u godinu imaju poslovni plan, a on daje i 129 posto veću šansu da se preživi početna faza i razvije poslovanje.

Zanimljiva je stvar i što je jedna studija pokazala da poduzetnici s kvalitetnim poslovnim planom imaju i 271 posto veću šansu da zatvore biznis. Iako to zvuči paradoksalno, zapravo i nije, jer poduzetnici s planom redovito revidiraju svoj biznis. Znaju kad i zašto nešto ne ide po planu, pa umjesto da forsiraju nedostižne ciljeve, mijenjaju početnu ideju i/ili zatvaraju početan biznis te se tako spašavaju nepotrebnih troškova i stresa.

Stoga, želite li kreirati čvrste temelje i sastaviti poslovni plan koji će vas dovesti do uspjeha, slijedite sljedeće korake.

1. Sažetak biznisa

Iako se ovo poglavlje stavlja na početak poslovnog plana, valjalo bi ga napisati posljednjeg, jer sažima sve ključne točke vašeg plana i odgovara na pitanja:

Koncept vašeg poslovanja (što radite?)

Ciljeve i viziju (što želite postići?)

Opis proizvoda/usluge i po čemu se razlikujete

Ciljno tržište (kome prodajete?)

Trenutno financijsko stanje i projekcije

Tko je uključen u poslovanje

Ova točna bi trebala biti kratka, jasna i – zanimljiva. Upravo njome privlačite potencijalne investitore i poslovne partnere.

2. Analiza tržišta

Nije zgorega obaviti malo detektivskog posla i istražiti industriju, ciljno tržište i konkurenciju. Prikupljeni će vam podaci pomoći u identificiranju prilika i potencijalnih izazova. U ovaj dio poslovnog plana uključite:

Veličinu i trendove u industriji

Profil idealnog kupca

Analizu konkurencije (njihove snage i slabosti)

Jedinstvenu prodajnu propoziciju (zašto bi kupci odabrali vas?)

Budite temeljiti, ali i realni, jer nitko ne voli, a niti ikome služe pretjerano optimistične projekcije.

3. Opis proizvoda i usluga

U ovom dijelu poslovnog plana detaljno opisujete što prodajete i zašto je upravo to dobra ideja. Budite konkretni te obavezno uključite:

Opis proizvoda/usluge

Kako rješavate problem ciljne skupine

Fazu razvoja (je li uopće spremno za tržište?)

Intelektualno vlasništvo

Budući planovi razvoja proizvoda i usluga

4. Marketinška strategija

U svaki poslovni plan valja uključiti makar okvirnu strategiju u kojoj ćete sebi (i potencijalnim investitorima) objasniti kako ćete doprijeti do vaših kupaca. Jer, ako kupci neće znati da postojite, čemu uopće otvarati biznis?

Cjenovna strategija

Kanali distribucije

Promotivne aktivnosti (online i offline)

Strategija zadržavanja kupaca

5. Operativni plan

Ovo je dio gdje pokazujete kako će vaše poslovanje funkcionirati na dnevnoj bazi, a uključuje planiranje:

Lokacija

Potrebna oprema i tehnologija

Lanac opskrbe

Pravna pitanja (dozvole, licence, certifikati)

Tim i struktura upravljanja (ako ste trenutno one man band navedite planove)

6. Financijski plan

Ovo je dio gdje definirate ima li vaš biznis financijskog smisla. Određivanje brojki zna biti izazovno i zastrašujuće, ali – ne bojte se, brojke su vaši prijatelji. Definirajte:

Projekcije prihoda i rashoda (prema Shopifyju, poduzetnici u prvoj godini potroše 40 tisuća dolara)

Analiza točke pokrića (izračunajte po formuli fiksni troškovi/(cijena – varijabilni trošak))

Financijske pokazatelje

Udjele troška po prihodima; prema analizi trendova među malim poduzećima preporučljivi udjeli u prvoj godini prema studiji platforme Shopify su operativni troškovi 10-15%, troškovi proizvoda 28-36%, troškovi dostave 8-12%, online troškovi 9-10%, marketing 7-12%, troškovi osoblja 14-30%

Budite konzervativni u svojim procjenama, ali i u očekivanjima o vremenu potrebnom za postizanje profitabilnosti. Prema procjenama, valja proći 18 do 24 mjeseca do značajnijeg profita.

7. Redovito ažurirajte svoj plan

Vaš poslovni plan nije uklesan u kamenu. S rastom i razvojem biznisa, trebao bi se razvijati i poslovni plan. Redovna provjera i ažuriranje će vam pomoći da ostanete na dobrom putu.

