Prakse u tvrtkama: Trend su razmjene stvari, slikanje, čak i putovanja

Benefiti, ali i interne prakse kojima nije prvotan cilj zadržavanje i privlačenje zaposlenika već druženje, sve su zanimljiviji tvrtkama

Neki dobiju besplatno nagradno putovanje za okruglu obljetnicu rada u firmi, neki razmjenjuju knjige i stvari, a neki svake godine imaju organizirane najkreativnije moguće radionice – od slikanja, izrade kozmetike pa do kulinarskih radionica. Potaknute primjerima stranih brendova ili pak spontanim idejama, i neke tvrtke u Hrvatskoj u posljednje su vrijeme odlučile interne prakse dovesti na jednu sasvim novu razinu.

Primjerice, u zagrebačkoj agenciji za odnose s javnošću Komunikacijski laboratorij odnedavno se razmjenjuje rabljena odjeća. Još otkako je konzultantica za komunikacije Antonija Grbavac Ilišević došla u Komunikacijski Laboratorij praksa razmjene knjiga, stvari, pa i odjeće u njihovom uredu već je postojala, no sada je dobila potpuno novi kontekst.

U Japan na račun firme? Može!

– Prva osoba koju sam vidjela da to radi je upravo Manuela (Šola, direktorica agencije, op.a.). Nekad bi donijela kutiju punu knjiga koje je pročitala, nekad je to bila odjeća, a zatim bi međusobno razdijelili što kome odgovara. Za mene je to bilo nešto novo jer se nisam dotad susrela s takvom praksom, no nije dugo trebalo da i mi počnemo raditi isto. Zapravo je bilo jako zanimljivo gledati kako primjerice neki komad odjeće odmah dobije ‘novi život‘ čim ga netko drugi iskombinira na sebi svojstven način – opisuje Grbavac Ilišević ovu naizgled neobičnu internu praksu kojom osim održivijeg odijevanja žele skrenuti pažnju i na hrvatski modni dizajn, budući da u projektu Kom Lab ormar sudjeluje 20 hrvatskih dizajnera.

Projekt je uz Antoniju osmislila Latica Martinis, također konzultantica za komunikacije, koja ističe da su tu praksu svi kolege u agenciji dobro prihvatili. Međutim, još jedna njihova praksa rijetko se viđa u Hrvatskoj. Naime, Komunikacijski laboratorij zaposlenicima plaća putovanje iznenađenja za okruglu godišnjicu rada.

– To je jedna praksa koja zapravo nije nova, sada je možda vidljivija zbog društvenih mreža i utjecaja koje imaju na informacije da brzo dolaze do javnosti. Imali smo već kolege koji su bili u SAD-u, neki su bili na krstarenju, jedna kolegica u Japanu, a ove godine kolegica za desetu godišnjicu putuje na Bali. Naravno, reakcije su vrlo pozitivne, i interno i eksterno. Tretiramo to kao način iskazivanja zahvalnosti za lojalnost, predani rad i dugogodišnji doprinos agenciji. Ove godine uveli smo i novu praksu, jubilarne nagrade za svakih pet godina rada u agenciji, a kako kod nas ima dosta kolega koji su i više od pet godina tu, dodijelili smo i retogradne jubilarke – objašnjava Martinis.

Grbavac Ilišević, pak, priznaje da takva praksa motivira i inspirira cijeli tim, ali i – klijente. Drugi, pak, ljudi zbog takvih perksa požele doći raditi kod njih. Vrlo je to važno u vrijeme kada je tržište rada na strani zaposlenika, jer se brojni poslodavci bore za svaki talent.

– Sve češće nam kandidati na razgovorima za posao spominju upravo te primjere pa čak i manje geste koje dijelimo na društvenim mrežama. Klijentima je, s druge strane, važno s kim surađuju – ne samo profesionalno, već i ljudski. Sve više brendova traži partnere koji njeguju zdravu, održivu i pozitivnu radnu okolinu – kaže Grbavac Ilišević.

U Komunikacijskom laboratoriju sustavno provode još niz projekata za zadravlje i dobrobit zaposlenika, a dugoročni su im ciljevi poboljšanje radne atmosfere, smanjenje stresa, poticanje zdravih životnih navika i produktivnost.

‘Čudno je ne imati takve benefite‘

Benefiti za zaposlenike, ali i interne prakse kojima nije prvotan cilj zadržavanje i privlačenje zaposlenika već druženje, postali su s godinama sve zanimljiviji. Zagrebački venture studio Martian & Machine tijekom godina je organizirala niz raznolikih aktivnosti za zaposlenike, od pucanja u balone punjene bojom dok nastaju slike, preko fluid arta i izrade prirodne kozmetike, do zajedničkog igranja videoigara. Na teambuildinge im nerijetko dođu zanimljivi gosti poput mađioničara, a bilo je i sportskih aktivnosti poput planinarenja i joge.

– Zanimljivih ideja uvijek ima, pogotovo jer je u Zagrebu zadnjih godina sve više kreativnih i toplih ljudi koji vode razne radionice i s kojima je lako organizirati suradnju. Većina aktivnosti nastaje u suradnji između people & culture te marketinškog tima. Najvažnije nam je osluškivati ritam tvrtke i ljude – što im u tom trenutku treba, što bi ih razveselilo, što bi ih povezalo. Reakcije kolega su uglavnom pozitivne – kaže, people & culture menadžerica u Martian & Machineu te idejna začetnica brojnih internih praksi.

Neke radionice organiziraju povodom Dana žena, jer im je, s obzirom na to da je žena generalno manje u IT-u, važno njegovati dodatne prilike za povezivanje žena. Tako, primjerice, na Good Game turniru u igranju videoigara imaju ženski tim.

No, u IT industriji ovakve su stvari već godinama norma i čudno je ako ih nemaš, dodaje Novak. Dakako, u IT industriji potraga za talentima još je teža, unatoč tomu što je posljednjih godina i IT doživio svojevrsno usporavanje. Međutim, takve inicijative više nisu faktor koji nekoga motivira da se pridruži ili ostane u tvrtki.

– Van IT svijeta to možda još uvijek zvuči kao ‘fora‘, ali ne bih rekla da nas ovakve aktivnosti čine privlačnijima kandidatima. I baš zato bih htjela naglasiti da u Martian & Machineu ovo ne radimo da bismo privlačili ljude. Radionice, dogašaji i pokloni naš su način da pokažemo zahvalnost zaposlenicima i pružimo prostor za povezivanje – posebno jer mnogo ljudi radi na daljinu – objašnjava Novak.

Naime, zaposlenici unutar IT industrije danas najviše cijene konkurentne plaće i zanimljivost projekata na kojima rade.

– Na kraju dana, sve se svodi na osnovne stvari: osjeća li zaposlenik da ima fer plaću i radi li na nečemu što ga stvarno zanima. Nema te radionice koja može nadomjestiti to dvoje – smatra Novak.