Predstavljena knjiga ‘Princ šume‘ Liderovog urednika fotografije Ratka Mavara

‘Poput apaurina‘ riječi su kojima je novinarka Katarina Dimitrijević Hrnjkaš opisala knjigu ‘Princ šume‘ Liderovog urednika fotografije Ratka Mavara na predstavljanju koje se ovog utorka održalo u baru Kinoteka u centru Zagreba. Riječ je o drugoj literarnoj publikaciji Liderovog urednika koju je sam izdao, bez potpore izdavača jer je, kako je rekao na promociji, sam želio ispričati priču, bez uplitanja drugih.

Princ šume roman je koji je prvotno bio namijenjen mladima, no i sam autor tvrdi da ga čitati može svatko, a Dimitrijević Hrnjkaš rekla je da bi knjigu preporučila svima; od dvanaestogodišnjeg djeteta do onih najstarije životne dobi. Knjiga je to, kaže ona, kojoj će se svatko iznova vraćati te koja opušta, ne daje izravne savjete, ali te pušta da osvijestiš samoga sebe.

– Možda moje rečenice nisu vrhunski dotjerane kao što su recimo precizno izbalansirana svjetla i sjene u mojim crno-bijelim aktovima ili usklađene kompozicije i poze u mojim fotografijama portreta. U ovom romanu mi je bilo važnije prenijeti ideju o prirodi kao izvrsnom prostoru za učenje o sebi i ideju o raznovrsnosti energija tjelesnih i duhovnih doživljaja. U prvoj knjizi ‘U božjem lunaparku‘ zapisivao sam korak po korak osobno otkrivanje duhovnog svijeta i svoje odrastanje u svjesnosti, kroz formu dijaloga. U ovoj sam pak kao pripovjedač pratio duhovni rast jednog običnog neobičnog mladića i ono što mu se u tom rastu događalo na školskim praznicima jednog ljeta u jednom gradiću pored šume – napisao je u predgovoru Ratko Mavar koji je na promociji govorio što šuma znači za njega te je istaknuo da je u današnje vrijeme, kada gotovo cijeli dan gledamo u ekrane, odlazak u šumu, odnosno u prirodu, te osluškivanje samoga sebe nešto što svaki pojedinac treba.