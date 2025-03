Rekordan broj Amerikanaca traži britansko državljanstvo

Zanimljivo je, naime, što su zahtjevi američkih građana posebno porasli u posljednjem tromjesečju 2024., u vrijeme američkih predsjedničkih izbora

Brojna nagađanja da bi se Amerikanci nakon reizbora Donalda Trumpa mogli početi masovno iseljavati u Europu, koja su kružila medijskim prostorom posljednjih mjeseci, počela su se obistinjavati. Jasno to pokazuju najnoviji podaci koje je objavilo Ministarstvo unutarnjih poslova Ujedinjenog Kraljevstva – broj Amerikanaca koji su podnijeli zahtjev za državljanstvom u UK-u prošle je godine porastao na najveću razinu u povijesti.

Preko 6100 državljana SAD-a podnijelo je zahtjev prošle godine, najviše od početka evidencije prije dva desetljeća i 26 posto više nego 2023. godine. Sveukupno je zahtjeva za državljanstvo UK-a 6 posto više (251 tisuća), što je također rekordan broj, piše Financial Times.

Najveći porast u vrijeme izbora

Zanimljivo je, naime, što su zahtjevi američkih građana posebno porasli u posljednjem tromjesečju 2024., i to za 40 posto u odnosu na isto razdoblje godinu ranije, u vrijeme američkih predsjedničkih izbora. Trumpova pobjeda na izborima itekako je doprinijela ovom povećanju, potvrdili su za FT odvjetnici koji se bave imigracijama, no utjecaja su imale i porezne promjene u UK-ju koje su Amerikance potaknule da si osiguraju britanske putovnice.

Elena Hinchin, partnerica u odvjetničkoj tvrtki Farrer & Co, kaže da definitivno primjećuju ‘veći interes američkih državljana za britanskim državljanstvom od početka predizborne kampanje‘. – Taj je interes sada znatno veći nego tijekom prethodne Trumpove administracije – napomenula je Hinchin.

Neke je bogate Amerikance koji žive u UK-u na traženje britanskog državljanstva potaknulo i ukidanje britanskog poreznog statusa za rezidente s inozemnim prihodima.

– Mnogi imućniji pojedinci razmišljaju o odlasku iz Ujedinjenog Kraljevstva zbog predstojećih poreznih promjena. Sada žele podnijeti zahtjev za britansko državljanstvo kako bi zadržali to pravo. Time si ostavljaju otvorene mogućnosti i osiguravaju veću fleksibilnost za svoju djecu – objasnila je Hinchin.

Posljedice prvog mandata

Da bi osoba uopće mogla podnijeti zahtjev za državljanstvom UK-a, mora živjeti u UK-u pet godina ili imati roditelje s britanskim državljanstvom. Također se mogu prijaviti osobe koje su u braku s britanskim državljaninom i žive u Ujedinjenom Kraljevstvu tri godine. Međutim, iako podaci pokazuju da su Amerikanci prošle godine postali ozbiljno zainteresirani za britanska državljanstva, Madeleine Sumption, ravnateljica Opservatorija za migracije na Sveučilištu Oxford, ističe da ljudi najčešće traže državljanstvo u drugim zemljama iz različitih osobnih razloga.

– Za ljude koji se sele iz sigurnih zemalja, politika je tek sporedni faktor, a ne glavni razlog preseljenja – smatra Sumption.

Interes za britanskim državljanstvom među Amerikancima ne jenjava ni sada, na samom početku Trumpova drugog mandata. No, podaci Ministarstva unutarnjih poslova UK-a pokazuju da je taj broj u stalnom porastu još od kraja 2022. godine. Tomu svjedoči i Ali Ono Okeregha, direktor odvjetničke tvrtke Immigration Advice Service. On taj trend naziva ‘posljedicama prvog Donald Dasha‘, jer su ljudi koji su iselili u Britaniju tijekom Trumpova prvog predsjedničkog mandata od 2016. do 2020. sada počeli ispunjavati uvjete za državljanstvo UK-a.

Dio šireg trenda

Podsjetimo, britanska Imigracijska savjetodavna služba nedavno je izvijestila o porastu prometa iz SAD-a na svojoj internetskoj stranici za 500 posto, a rast broja pretraživanja iz SAD-a zabilježile su i neke britanske nekretninske agencije, posebno u danima oko izbora. Pad vrijednosti funte, koja je na najnižoj razini u odnosu na dolar još od 2023. godine, ide u prilog Amerikancima jer u UK-u za svoj novac mogu dobiti više.

S druge strane, za 46 posto povećao se i broj Amerikanaca koji traže državljanstvo u Irskoj, ponajviše onih irskog podrijetla. Dio je to šire želje za migracijom u svijetu, koja je također na povijesno visokim razinama. Danas više ljudi želi napustiti svoju zemlju nego prije deset godina, čak i u SAD-u i Kanadi, koje su do sada pretežito bile države u koje ljudi migriraju, prema Gallupovom istraživanju iz listopada 2024.