Rekordan broj kupaca TV sadržaja i izlagača na NEM Dubrovniku 2024

Utjecajni kupci TV sadržaja iz preko 80 tvrtki potvrdilo je svoj dolazak, oborivši rekord NEM Dubrovnika. Također, donositelji odluka i vodeći operateri ponovno se vraćaju na događanje, uključujući A1 Group, ACT, All3Media International, Amazon MGM Studios, BBC Studios, Beta Film, Czech Television, Deutsche Telekom, Eutelsat, Lionsgate, Paramount Global Content Distribution, SkyShowtime, The Walt Disney Company, TVP, United Group, Warner Bros. Discovery i brojne druge

Omiljeni TV market CEE regije NEM Dubrovnik 2024, objavio je popis brojnih tvrtki koje su potvrdile svoje sudjelovanje na 11. izdanju događanja. Na popisu se nalaze kupci TV sadržaja, ali i operateri, izlagači i druge vodeće svjetske i europske tvrtke koje se iz godine u godinu vraćaju na NEM Dubrovnik, te nove tvrtke koje će ovaj TV market prvi put doživjeti. Od 10. lipnja do 13. lipnja 2024. u Dubrovniku će se ponovno okupiti predstavnici glavnih FTA i pay-tv kanala, tehnoloških kompanija, streaming servisa, telekoma i ostalih operatera koji omogućuju mogućnost gledanja TV sadržaja.

Rekordan broj kupaca TV sadržaja

Popis sudionika uključuje relevantne kupce TV sadržaja iz više od 80 kompanija kao što su Ant1+, bTV Media Group, Canal+ Group, Czech Television, Hrvatska radiotelevizija (HRT), Crfowy Polsat, Duo Media, FTV Prima, HBO Europe, Hellenic Broadcasting Corporation (ERT), Kanal D, Markiza, Nova Broadcasting Group, Nova TV (Hrvatska), Nova BH, Nova M, Nova S, Nova Max Series, NOVA (Czech Republic), LTV, Paramount Pictures, Pickbox, Planet TV Slovenia, Polish Television (TVP), Pro Plus, PRO TV, Prva & B92, TV2 Media Group, TV3 Group Baltics, TV JOJ, RTL Hrvatska, RTL Hungary, Radio and Television of Slovakia, Radio-televizija Srbije (RTS) i RTV Slovenia.

Europski operateri uvijek su smatrali NEM Dubrovnik ključnim TV marketom, a povratak je u ovom trenutku povrđen od strane tvrtki A1 Bulgaria, A1 Hrvatska, A1 Slovenia, A1 Srbija, Antik Telecom, BH Telecom, Hrvatski Telekom, Cosmote TV, Deutsche Telecom, O2 Czech Republic, Orion Telecom, Macedonian Telecom, Slovak Telecom, Swisscom, T-2, Telecom Slovenia, Telekom Srbija, Vivacom Bulgaria, Yettel Srbija i Yettel Bulgaria. Također, sudionicima će se pridružiti i donositelji odluka iz tvrtki A1 Group, CME, United Group i United Media.

Rekordan broj izlagača

Iz godine u godinu TV market bilježi stalnu ekspanziju, a 2024. obećava da će biti najznačajnija dosad, s predviđenim rastom od nevjerojatnih 40 posto. Potvrđujući ovaj trend, organizatori s oduševljenjem najavljuju rekordan broj izlagača na ovogodišnjem događaju. Štoviše, kako bi se zadovoljila sve veća potražnja, dodatni prostor za sastanke dostupan je na zahtjev, čineći prostor za TV market većim nego ikad prije.

Dosad potvrđeni izlagači su A1 Group, All3media, Amazon MGM Studios Distribution, Beta Film, Blue Ant Media, CosmoBlue Media, Czech Television, Global Agency, Gcore, Green Streams, Inverleigh, Inter Medya, MISTCO, Modern TV, Moonbug, Movistar Plus+, Newen Studios, OiV - Digitalni signali i mreže, Onza Distribution, Rabbit Films, Radio Television of Slovakia, Sandbox Group, Scalstrm, SES Astra, SIC International Distribution, Solutions 4 Media, SPI International, Tet SIA, tmc Content Group, The Mediapro Studio, Thema, A Canal+ Company, Tivio Studio, Turkish Radio & Television Corporation, Warner Bros. Discovery i Warner Bros. International Television Production.

Istaknute tvrtke potvrdile dolazak

Neki od najistaknutijih sponzora su A1 Group, Amazon MGM Studios Distribution, Eutelsat, Gcore, Lionsgate, Moonbug, Nice People at Work, Paramount Global Content Distribution, SES Astra, Tet SIA, United Media, Wurl.

Ostale tvrtke koje će se okupiti u Hotelu Dubrovnik Palace su ACT, AMC Networks International, Ampere Analysis, BBC Studios, Bulgarian National Television, Cineflix Rights, France Televisions, Fremantle International, Global Agency, HBO Max, ITV Studios, Irdeto, Mediatranslations, Mediaset Italia, Media Press Group, NBCUniversal, Nielsen Audience Measurement, Nice People at Work, Paprika Studios, Omdia, RTL International, SkyShowtime, Tivu Sat, Viasat World, The Walt Disney Company, Zucchero Media i brojni drugi.

Kontinuirano širenje omiljenog TV marketa CEE regije

Dubrovnik će u lipnju 2024. ponovno postati središnje mjesto u Europi s jedinstvenim mogućnostima za uspješno umrežavanje, dogovaranje poslova i razmjenu znanja unutar televizijske industrije.

Također, novi paketi koji uključuju kotizaciju i smještaj u prekrasnim hotelima u blizini (besplatan shuttle bus) su skoro rasprodani – dolazak je moguće osigurati putem ove poveznice.

Osim pronicljivih panel rasprava, networking događanja najpopularniji su dio NEM Dubrovnik iskustva. Kako bi se naglasila važnost tehnologije u TV industriji, NEM TV Product Showcase je dio programa posvećen novim tehnologijama spojenim s TV industrijom.

Detaljnije informacije o događaju dostupne su na službenim stranicama NEM Dubrovnik 2024.