Sakupljači: Lude kolekcije oko kojih se vrte ludi novci

Priča o čudnim kolekcijama i ne bi bila toliko fascinantna kada se oko njih ne bi okretale ogromne cifre. Na cijeni su Barbie, Star Wars, a čak je i Justin Bieber u nekom trenutku ispljunuo 400 tisuća dolara za Pokémon karte

Jeste li k‘o klinci skupljali neke sitnice u kutije ispod kreveta i slagali svoje minikolekcije? Salvete, vrećice šećera iz kafića, poštanske markice, karte, medvjedići… sve su to uobičajene stvari koje djeca najčešće skupljaju, pa ih prerastu i kasnije, u pravilu, bace. No, ima i onih s kojima nije tako. Neki ljudi takve navike skladištenja raznih predmeta s godinama pretvore u ogromne kolekcije, a još je luđe to da one mogu postići nevjerojatne cifre. A dok je većina kolekcija koje ljudi imaju prilično obična, ima i onih koje nas, malo je reći, ostavljaju u čudu.

Business Insider nedavno je ispričao priču o muškarcu iz Singapura, Jian Yangu, koji posjeduje jednu od najvećih kolekcija lutaka Barbie na svijetu. Taj 44-godišnji stručnjak za oglašavanje ima ih više od 12 tisuća! No, priznaje da nema konačan broj lutaka koje je kupio jer je u nekom trenutku prestao brojiti, a cijela kolekcija je toliko velika da ne stane u njegovu kuću. Zato dio lutaka stoji kod njegovih roditelja, dio u uredu, a dio čak u unajmljenim skladištima. A ako ste mislili da te lutke sjede doma i skupljaju prašinu – gadno se varate! Naime, Yang lutke izvodi van, a ovisno o prigodi na koju ide, odabire lutku koja ide s njim.

Kolekcije pića i hrane

No, on nije jedini koji posjeduje kolekciju neobičnih predmeta. John Burley drži svjetski rekord u najvećoj kolekciji neotvorenih boca Coca-Cole. Taj je gospodin svoju fascinaciju poznatim brendom pretvorio u nevjerojatnu kolekciju od više od 600 boca gaziranog pića, prenosi Bobvila.com. Njegov fond uključuje rijetke boce koje su rađene u spomen na ‘Ratove zvijezda‘, vjenčanje princa Charlesa i princeze Diane i druge velike svjetske događaje. A iako prosječna bočica Coca-Cole ne stoji mnogo, Burleyjeva kolekcija procjenjuje se na više od 156 tisuća dolara.

Sličnu opsesiju ima i Davide Andreani iz Italije. On skuplja limenke Coca-Cole od svoje petnaeste godine te ima kolekciju posebnih izdanja i prigodnih limenki Coca-Cole iz cijelog svijeta. Od 2013. Davide ima oko 10.600 limenki iz 87 zemalja i drži Guinnessov svjetski rekord.

A ako ste ikada mislila da ste veliki fan McDonald‘sove hrane, vjerujte da niste ni do koljena Mikeu Fountaineu. Taj Amerikanac ima sedam tisuća četvornih metara skladišnog prostora rezerviranog za svoju kolekciju više od 75 tisuća predmeta povezanih s brendom brze prehrane – uključujući papirnate čaše, broševe i igračke Happy Meala.

I ako vam sve to nije dovoljno čudno, Harry Sperl – zvani Hamburger Harry – posjeduje više od tri tisuće komada suvenira vezanih uz hamburgere. Kolekcija uključuje male predmete poput keramičkih posuda za sol i papar za hamburgere do masivnog vodenoga kreveta na temu hamburgera. Sperl ih je počeo skupljati 1980-ih, a od pojave eBaya bilo mu je lakše nego ikad othraniti svoju ovisnost.

A da ne bi zaboravio na svaki zalogaj pizze koju je pojeo u životu, Scott Wiener posjeduje obilje kutija za pizzu. U svom malom stanu ima više od 600 unikatnih kutija uredno rastavljenih i naslaganih. Njegova zbirka dolazi iz 42 različite zemlje, što mu je uspjelo uz pomoć obožavatelja koji šalju kutije iz svojih omiljenih pizzerija. Ljubitelj pizze napisao je knjigu o dizajnu kutija za pizzu i vodi vlastitu tvrtku koja zainteresirane posjetitelje vodi u obilaske zanimljivih mjesta vezanih uz pizzu u New Yorku.

Od igračaka do čunjeva

No, nije sve ni u hrani. Sljedeći put kada budete tražili olovku sjetite se Tushara Lakhanpala, koji nikada nije na gubitku s priborom za pisanje. Naime, posjeduje gotovo 20 tisuća olovaka, a u svom posjedu drži i olovku obloženu 22-karatnim zlatom koju je upotrijebila kraljica Elizabeta II.

I ne, skupljanje olovaka nije štreberski. Pogotovo ne u usporedbi s kolekcionarima opsjednutim kultnim filmovima ‘Ratovi zvijezda‘. No, neki su kolekcionari specijalizirani isključivo za igračke Star Wars marke Lego. Jon Jessesen je jedan takav fan i ponosni vlasnik 272 neotvorena Star Wars Lego seta. Prema Jessesenu to je korištenje ‘sile‘ da spoji dva prekrasna svijeta zajedno sa strašću prema filmovima i inovacijama proizvoda Lego. Njegova je kolekcija toliko porasla da planira renovirati svoju kuću kako bi napravio mjesta za nju, tim više što razmišlja o proširenju svoje kolekcije kako bi uključio druge Lego setove – poput onih iz popularnih ‘Gospodara prstena‘.

I tu igračkama nije kraj. Jonathan Waters posjeduje tisuću igračaka vojnika, a nijedan nije isti. Počeo je skupljati male figure kada je imao pet godina i nastavio je u odrasloj dobi. Danas često putuje po svijetu sa suprugom u potrazi za novim modelima. Njegova zbirka vojnika predstavlja različita razdoblja američke i svjetske povijesti, a uključuje i figurice koje prikazuju Rimsko Carstvo i srednjovjekovna vremena.

No, čekajte! Stvari zaista još nisu postale jako čudne. Sve do sada moglo se shvatiti, ali traženje kose slavnih za izlaganje u vlastitom domu zvuči nevjerojatno čudno! Ali i to postoji. John Reznikoff nositelj je Guinnessova svjetskog rekorda za najveću i najvrjedniju kolekciju kose slavnih. Ističe da je tijekom viktorijanskog doba skupljanje pramenova kose bilo poput današnjeg hvatanja autograma, a iako priznaje da mu je hobi pomalo jeziv, ne planira prestati.

David Morgan je pak nabavio svoje prve prometne čunjeve kada je konkurentska tvrtka za proizvodnju plastike tužila njegovu tvrtku zbog korištenja oblika stošca. Tada je počeo skupljati čunjeve kako bi dokazao da njegov dizajn već postoji i pobijedio je. Ali čak ni nakon što je slučaj zatvoren nije mogao prestati skupljati te predmete jer je bio fasciniran raznolikim dizajnom. Danas ima oko 500 čunjeva svih boja i oblika iz cijelog svijeta, a još uvijek traži nedostižni peterostrani stožac.

Baca se ludi novac

No, cijela priča o kolekcijama možda i ne bi bila toliko fascinantna kada se oko njih ne bi okretale ogromne cifre. Posebno posljednjih godina, pandemija i alternativne mogućnosti ulaganja potaknuli su golem interes za kolekcionarstvo. To tržište uključuje kartice za razmjenu, umjetnost, NFT-ove, klasične automobile, stripove, autograme, vintage-predmete, tenisice, modu i satove, da spomenemo samo neke. Prema nekim podacima tržište kolekcionarskih predmeta je 2020. godine vrijedilo oko 360 milijardi dolara, a već godinu poslije skočilo je na 402 milijarde dolara. Očekuje se da bi do 2032. godine ono moglo prijeći vrijednost od bilijun dolara, navodi Highsnobiery.com.

I to nas nimalo ne čudi. Yang, spomenuti kolekcionar lutki Barbie, za Business Insider ispričao je da je, posebno nakon ludila koje je izazvao film ‘Barbie‘, primio mnogo poruka od stranaca koji su mu pokušavali prodati svoje stare lutke. Među njima bio je jedan koji mu je pokušao prodati vintage Barbie lutke svoje bake za 1,5 milijuna dolara.

I kolekcionari Pokémon kartica nisu mnogo dalje od toga. Više je događaja koji su posljednjih godina ponovno popularizirali Pokémone i time digli potražnju za Pokémon kartama i njihovu vrijednost. Čak je i Justin Bieber u nekom trenutku ‘ispljunuo‘ 400 tisuća dolara za Pokémon karte. Za one koji su pak veći fanovi Harryja Pottera, komplet knjiga – prvo izdanje s tvrdim uvezom – prodavao se za između 176 tisuća i 265 tisuća dolara. Naime, svih sedam romana su prva izdanja u tvrdom uvezu. Pa ako doma kojim slučajem još držite koju karticu, kazetu, medvjedića ili neku od kultnih knjiga, razmislite o tome da ih pronađete. Možda na njima uspijete zaraditi!