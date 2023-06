Slavni pijanist Fred Hersch na 5. Backstage Live Pula festivalu

Jedan od najboljih svjetskih jazz pijanista, Fred Hersch, nastupa 12. srpnja u INK Pula na 5. Backstage Live Pula Festivalu.

Fred Hersch je oblikovao tijek glazbe tijekom više od tri desetljeća kao improvizator, skladatelj, edukator, vođa benda, suradnik i glazbeni umjetnik. Vanity Fair ga je proglasio ‘najzanimljivijim inovativnim pijanistom u jazzu u posljednjem desetljeću‘, The L.A. Times ga je proglasio ‘elegantnom snagom glazbene invencije‘, a The New Yorker ‘živućom legendom‘.

Osim što se Fred Hersch specijalizirao za solo nastupe, objavio je dvanaest solo albuma. Petnaest puta nominiran za nagradu Grammy, Hersch je redovito osvajao i ostale najprestižnije jazz nagrade, uključujući i nedavna priznanja: Doris Duke Artist (2016), a Udruga jazz novinara ga je proglasila jazz pijanistom godine (2016. i 2018.).

Akademija L‘ Acádemie Charles Cros ga je 2017. nagradila Prix Honorem de Jazz za cjelokupnu njegovu karijeru. Nedavno je postavljen na drugo mjesto jazz glazbenika godine i proglašen trećim jazz pijanistom u anketi DownBeat Critics za 2021. Časopis Jazz (Francuska), proglasio ga je Međunarodnim jazz umjetnikom godine 2021. Također je dobitnik počasnih doktorata na Grinnell Collegeu i Northern Kentucky Universityju.

Tijekom karijere Hersch je surađivao s velikanima jazza kao što su: Art Farmer, Toots Thielemans, Lee Konitz, Paquito D‘Rivera, Phil Woods, Gary Burton, Stan Getz, Charlie Haden, Anat Cohen, Bill Frisell, Kurt Elling, Esperanza Spalding, Cecile McLorin Salvant i drugi no ostvario je i iznimnu karijeru kao vođa sastava. Na više od šezdeset albuma, koliko ih je snimio kao (su)voditelj sastava pokazao je veliku svestranost. Za ta je izdanja snimio vlastite skladbe, ali i jazz standarde, obrade djela poznatih jazz glazbenika različitih poimanja glazbe, kao što su Ornette Coleman, Thelonious Monk, Sonny Rollins, Charlie Parker i Wayne Shorter, klasike, tanga, Jobimove bossa nove, djela brazilskih suvremenih autora itd.

Objavio je i hvaljene memoare Good Things Happen Slowly, knjigu koja uvjerljivo otkriva priču o njegovom životu u glazbi, zajedno s iskrenom ispovjedi o njegovim zdravstvenim problemima. Naime, prvi je deklarirani homoseksualac, HIV-pozitivni jazz glazbenik. Washington Post i New York Times su je proglasili jednim od pet najboljih memoara u 2017., a Udruga novinara jazza proglasila ju je najboljom knjigom o jazzu 2018. Njegova je priča ispričana i kroz dugometražni dokumentarac The Ballad of Fred Hersch, hvaljenih redateljica Carrie Lozano i Charlotte Lagarde, koji je premijerno prikazan u rasprodanoj dvorani na prestižnom Full Frame Film Festivalu 2016. i još uvijek se emitira.

Već dva desetljeća Hersch je strastveni glasnogovornik koji kroz svoj rad i osobni angažman prikupulja novac za službe koje pomažu oboljelima od AIDS-a i obrazovne agencije. Producirao je i nastupio na četiri dobrotvorna albuma i na brojnim dobrotvornim koncertima, a do danas je njegovim trudom prikupljeno više od 300 tisuća dolara. Također je bio glavni govornik i izvođač na međunarodnim medicinskim konferencijama u SAD-u i Europi.

Ulaznice za koncert mogu se kupiti na blagajni INK i online, a 50 posto prihoda od prodaje bit će uplaćeno na police životnih osiguranja djece smještene u Domu za djecu Ruža Petrović.