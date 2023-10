SPORTY & RICH: Brend koji je uspio prodajom nesmiljenog užitka

U svijetu zasićenome kozmetičkim i modnim brendovima rijetki uspijevaju ubosti pravi trenutak, osmisliti novu, svježu priču i u prvoj godini poslovanja ostvariti milijunske prihode. Ipak, upravo je to pošlo za rukom kompaniji Sporty & Rich čija je osnivačica Emily Oberg uspjela ispuniti sve ‘kućice‘ na popisu popularnih kulturnih trendova. Sporty & Rich odiše tihim luksuzom i old-money estetikom, ali i kulerstvom kakav vole mlađe generacije. On je istodobno premium, ali i activewear-brend; dio, kako ga zovu, health club movementa, ali i privlačan ljubiteljima životnoga retrostila.

Ovoga ljeta u New Yorku je otvorena i prva trgovina Sporty & Richa, hibrid spa-salona i modnog butika u kojem kupci mogu isprobati masaže i kozmetičke tretmane, piti organske sokove, ali i, dakako, kupiti koji komad odjeće. Vodstvo kompanije (Emily Oberg i njezin bivši partner, sada CEO David Obadia) odlučilo je omastiti brk i u industriji ljepote pa je lansiralo Sporty & Rich Beauty čija premijerna kolekcija sadržava pet kozmetičkih proizvoda za njegu lica i tijela koji su, baš kako to današnja publika voli, prirodni, organski i čisti.

Emily Oberg i njezin tim, dakle, nude sve što moderna (bogatija) publika voli, ali ni u jednom se trenutku ne čini da svoje marketinške strategije i poslovne odluke kroje prema trendovima ili da bi se dodvorili svojoj klijenteli. Umjesto toga Sporty & Rich ostavlja dojam autentičnog brenda – brenda koji je trendi ne zato što to želi biti, nego zato što to jednostavno jest; ne može si pomoći. Upravo zbog te lakoće postojanja i činjenice da je u tako kratkom roku i u iznimno konkurentnom okružju postao toliko popularan, Sporty & Rich analiziraju kompanije i marketinški stručnjaci u nadi da će tu uspješnu poslovnu priču ili barem neki njezin dio uspjeti kopirati i u vlastitom poslovanju.

Uspješna kulturopoduzetnica

Za razliku od pojedinaca koji su pokrenuli vlastiti biznis i, sasvim logično, prozvali se poduzetnicima, Emily Oberg tepaju da je culturpreneur ili, kako definicija kaže, lider koji namjerno oblikuje kulturnu okolinu i stavlja je u središte svoje poslovne strategije, što rezultira rastom i komparativnom prednošću. Oberg je svoje kulturopoduzetništvo započela, a da toga nije bila ni svjesna, na Instagramu. Naime, 2015., sa samo dvadeset godina, na toj je platformi pokrenula profil Sporty & Richa, koji niti je bio komercijalan niti je imao ambiciju to postati, već je služio kao neka vrsta moodboarda, virtualne adrese na kojoj pratitelji mogu odmoriti oči i um gledajući fotografije reklama, supermodela, kolekcija i interijera iz osamdesetih i devedesetih godina prošloga stoljeća.

Oberg je objavljivala fotografije Range Rovera, Rolexa i Ralpha Laurena iz nekih drugih, ljepših vremena te je povremeno uz te nostalgične prizore ‘kvačila‘ i neke moderne motive koji vuku inspiraciju iz retroere, poput naslovnice albuma Franka Oceana, dizajnerske komade Phoebe Philo za Celine ili pak bivšega američkog predsjednika Baracka Obame dok igra bejzbol. Kako piše New York Times, koji je ovoga ljeta objavio veliku priču o brendu, profil na Instagramu bio je odraz osobnog stila mlade Emily Oberg koji kombinira modernu i retroestetiku, jeftino i skupo.

U to je vrijeme radila u medijskoj kompaniji Complex, a kako je broj pratitelja rastao, uočila je priliku da hobi pretvori u posao pa je počela maštati o izdavanju magazina i popratne linije brendirane odjeće koja bi se sastojala od majica i platnenih torbi. Početkom 2018. preselila se u Los Angeles i pratiteljima predstavila prve komade – T-shirte s natpisima poput Health Is Wealth i Drink More Water. Brzo se uvjerila da, osim za stil, ima nos za poduzetništvo. Prema posljednjim procjenama, njezin moodboard Sporty & Rich pretvorio se u čak trideset milijuna dolara vrijedan biznis koji sada širi na usluge wellnessa​, kozmetičku industriju, a u planu je lansiranje linije suplemenata, pa čak i seks-igračaka.

Nezapamćeni uspjeh

Modna stručnjakinja Lauren Sherman novinarima GQ-a otkrila je da je uspjeh Sporty & Richa nezapamćen. Iako je, prema njezinu mišljenju, naziv brenda blesav, odjeća je napravljena vrlo kvalitetno i ništa u vezi s brendom ne djeluje pretjerano i isforsirano.

– Upoznala sam na stotine ovakvih poduzetnika, njihovi biznisi ne funkcioniraju u devet od deset slučajeva. Sigurna sam da je Emily napravila milijun pogrešaka, ali uporna je. Ne boji se – objasnila je Sherman razloge strelovitog uspjeha.

O tome svjedoči i podatak da se poduzetnica zbog svojih nesmotrenih izjava našla na udaru nezadovoljnih korisnika, ali ipak je uspjela dignuti glavu i nastaviti svoju viziju. Tako su je, primjerice, napali jer je usporedila cijene fast fooda s organskim povrćem i zaključila da kućni proračun ne bi trebao biti izlika za nezdravu prehranu. Korisnici su je nazvali nepromišljenom i privilegiranom jer ne shvaća da zdrava hrana nije dostupna svima i da fast food katkad nije izbor, nego jedino što netko može pojesti. Oberg se ispričala i svoja stajališta odlučila zadržati za sebe te se usredotočila na razvoj biznisa.

Osim te upornosti i želje da nastavi i onda kad je prozivaju, za popularnost je zaslužno i to što se nije usredotočila samo na jedan biznis. Nakon što je uvidjela da njezina estetika odgovara publici, odlučila je stvoriti – ne modni i kozmetički – nego punokrvni lifestyle brend. Umjesto proizvoda počela je prodavati stil života, i to onaj koji želi postići, u kojem želi uživati. Upravo je zato zakoračila u ​prostor wellnessa i, među ostalim, objavila Sporty & Rich Wellness Book s fotografijama modnog fotografa Henrika Puriennea. On funkcionira kao neka vrsta priručnika koji kaže da, ako, primjerice, želite odašiljati ‘vibru‘ princeze Diane u biciklističkim hlačicama i sportskoj majici (Diana joj je bila jedna od estetskih inspiracija), morate nositi takvu odjeću, tako se brinuti o tijelu, svom općem zdravlju.

– Wellness je moja prva strast i svi koji me poznaju znaju da sam opsjednuta time da postanem najzdravija, najbolja verzija sebe i potaknem druge da to čine – zapisala je Oberg u uvodniku knjige. Nedugo nakon objave lansirala je wellness-platformu Sporty & Rich Wellness Club koja je isprva funkcionirala samo kao stranica na Instagramu (jer to je medij koji joj leži) na kojoj je objavljivala recepte za smoothieje ili salate uz, dakako, zgodne fotografije koje zrcale estetiku cijelog brenda.

Ne zanima ih politika

Iako je Sporty & Rich prije svega prepoznat kao modni brend, u skoroj budućnosti Oberg ga želi pozicionirati kao alternativu platformi Goop koju je pokrenula poduzetnica i glumica Gwyneth Paltrow. I dok Paltrow cilja na žene u najboljim godinama, Oberg je okrenuta mlađoj populaciji pa osim ulaska u svijet ljepote i maloprodajni lanac koji je hibrid spa-salona i trgovine planira otvoriti niz klubova Sporty & Rich za potrošače od 25 i 45 godina. Iako osnivačica ima jasnu viziju i detaljno osmišljen životni stil (pogotovo vizualni dio), ne zadire u privatnost svojih fanova. Nju ne zanima za koga glasuju ni za kakve se vrijednosti zauzimaju, bore li se protiv klimatskih promjena (iako njezini proizvodi jesu održivi i zeleni) ili uključivost. Ili, kako zaključuje GQ, Sporty & Rich brend je koji nema osobitu poruku, ni pozitivnu ni negativnu.

Namijenjen je dobronamjernim, ali ne toliko ozbiljnim 29-godišnjacima kojima se sviđa Rolex i maštaju o loži na Roland Garrosu. Više od svega Oberg obožavateljima, a i sebi, nudi okus nesmiljenog užitka – kreira stvari koje i sama želi nositi i upotrebljavati, tretmane koje želi probati i smoothieje kakve želi piti. Ona, zapravo, prodaje svoj svijet. I upravo zato Sporty & Rich i ne ostavlja dojam isforsiranog brenda koji pleše onako kako trendovi sviraju. On se, poput mnogih, ne trudi pokazati svoju svrhu, boriti se za više društvene ciljeve, već je od svojih početaka, od profila na Instagramu, vizija željenog života osnivačice koja ima nos za biznis, ali i tu sreću da se njezin ukus sviđa mlađim kupcima dubljeg džepa.