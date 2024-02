TikTok gastro: Unatoč bizarnim receptima i moru gluposti to je adresa novih kulinarskih trendova

TikTok uništio je industriju hrane – tim je riječima influencerica, model i kuharica Chrissy Teigan komentirala tiktokizaciju kulinarstva, odnosno prodor prehrambenih trendova s TikToka u domove korisnika diljem svijeta.

– Ljudi ondje čine sve samo da bi provocirali. Gledam djevojku koja kaže: ‘Ej, ekipo, ‘ajmo napraviti carbonaru!‘, a onda počne bacati sranja po stolu samo da bi ljudi tipkali: ‘Koji je vrag ovo?!‘ To me ljuti – rekla je Teigan u svome novom kulinarskom šouu ‘Chrissy & Dave Dine Out‘ koji vodi s poznatim glavnim kuharom Davidom Changom i komičarem Joelom Boosterom. I da, neki tiktokeri zbog svojih bizarnih recepata i nerijetko skandaloznog pristupa gastronomiji izazivaju ljutnju i sablazan, ali ne treba podcijeniti korisničku i moć te platforme u formiranju i nekih ozbiljnijih trendova.

Na kraju, Teigan svoju slavu većim dijelom treba zahvaliti upravo društvenim platformama, konkretno Instagramu, koji je njezine kulinarske vještine približio milijunskoj publici. Premda se mnoga viralna jela i trendovi mogu gurnuti u zaborav, TikTok jest prva adresa koju valja posjetiti ako želite doznati što je trenutačno in u svijetu kulinarstva i što će takvim tek postati. Prošle su godine tako feedovi korisnika bili puni nostalgičnih jela, Spritz-napitaka, bezalkoholnih koktela, biljne tjestenine, egzotičnih začina, recepata sa svježim sirom ili CBD-om, plata s maslacem ili voćnih rolica.

Igrači iz prehrambene industrije i s restoranske scene zavirivali su na platformu i crpili inspiraciju za smišljanje ponude i strategija osvajanja kupaca. Nedavno je portal Food&Wine pisao o tome što stručnjaci iz industrije prognoziraju za 2024., koji će trendovi dominirati te što će igrači iz industrije pobrati iz svijeta društvenih mreža.

Manje je više

Tako su, primjerice, naveli da su potrošači svladali izraze koji se posljednjih godina pojavljuju na pakiranjima proizvoda. Vole kupovati namirnice koje su opisane riječima poput ‘hladno prešano‘ ili ‘fermentirano‘ te podižu obrve na hranu koja je ‘smeće‘. Kako prenose iz Mintelova izvješća ‘Global Food and Drink Trends Report‘, u dvije do pet godina brendovi će te svoje, nazovimo ih tako, vrline rado isticati na ambalaži koja će biti proizvedena na ekološki prihvatljiv način (također označeno na ambalaži).

No, prema izvješću Craft Medije, generacija Z preferirat će takve namirnice, ali istodobno će biti i sumnjičavija prema trendovskim tvrdnjama. Brendovima se stoga savjetuje da se ne razbacuju popularnom terminologijom poput ‘adaptogeno‘ ili ‘nootropici‘ jer, u ovom slučaju, manje je doista više.

Također bi bilo dobro da podsjete kupce na to da hrana jest i treba biti zdrava, ali da u njoj valja i uživati, pronaći radost i ugodu u jedenju. Često ignorirana generacija – generacija X (rođeni prije 1980.) – također vodi računa o zdravlju, pa tako isprobava trendovske stvari poput nutrijentima bogatog mesa od krila (vrsta raka), koje je izvrsno za srce, napitaka za spavanje, superhrane za perimenopauzu ili mliječne praškove pune kalcija za poboljšanje gustoće kostiju.

Osim što sve više prati zdrave prehrambene trendove, više nego ijedna generacija uživa u luksuzu (koliko si to može priuštiti, naravno). Prema Datassentialovu izvješću o prehrambenim trendovima, upravo ta generacija traži ekskluzivna iskustva, često putuje, ali i uživa u alkoholnim pićima.

Troše na luksuz, paze na cijenu

Luksuzni prehrambeni brendovi imaju sreću što je posljednjih godina, a tako će biti i idućih, hrana postala statusni simbol. To je razlog zbog kojega je popularni brend ekskluzivnih smoothieja Erewhon zabilježio rast od 178 posto prošle godine. Čak i oni koji nisu osobito bogati, poželjet će se kojiput počastiti ekskluzivnim brendom, a ako su mlađi, o tome izvijestiti i svoje pratitelje na društvenim mrežama, osobito TikToku. No ovdje je, čini se, ključna riječ ‘kojiput‘. Naime, u idućoj će godini cvjetati luksuzni brendovi hrane, restorana ili zalogajnica (premium ulična hrana ima sjajne prognoze), ali istodobno će kupci paziti na svoj novac.

U istraživanju koje je proveo Datassential polovina ispitanika kaže da ih jako smetaju troškovi dostave hrane, a 39 posto odustalo je od narudžbe nakon što je vidjelo konačnu cijenu jela koje je poželjelo naručiti (sa zbrojenim naknadama). Svoje frustracije, naravno, iskaljuju na TikToku. Portal Food&Wine stoga navodi da će restorani i platforme za dostavu poput Wolta ili Glova morati ići korak dalje u motiviranju kupaca da kod njih potroše svoj novac.

Tako bi, primjerice, trebali nuditi velikodušnije porcije i veću pozornost posvetiti posebnim zahtjevima te što je moguće više prilagoditi se željama pojedinačnih kupaca. Craft Media pak u svom izvješću primjećuje da raste potražnja za zamrznutom hranom, i to jelima koja bi se mogla naručiti u restoranu. Međutim, kupci nisu odani brendovima, nego ‘skaču‘ od trgovine do trgovine tražeći najbolju ponudu, odnosno najbolju vrijednost za novac. Kad je o konkretnim trendovima riječ, tjestenina će i dalje biti jedno od omiljenih jela (zahvalite to TikToku), s tim da će creste di gallo (pijetlova krijesta) biti najpopularniji oblik.

Verzije iz mladosti

Nastavit će se i trend nostalgije ili, bolje reći, newstalgie, odnosno novostalgije. Drugim riječima, u svakodnevne jelovnike vratit će se jela i namirnice iz mladosti, samo u modernijim, usavršenijim verzijama. Potonji će tretman dobiti i neka poznata, ali ne toliko atraktivna jela poput Cezarove salate, u koju će vješti kuhari, pa i tiktokeri, stavljati drugo povrće (šparoge, kelj) i preljeve. Zanimljivo je i to što je brend McCormick‘s u svom ‘Flavor Forecastu‘ predvidio da će okus godine biti – tamarind.

Tamarind ili indijska datulja kiselo je i ljepljivo voće koje raste u mahunama te se dodaje slanim (azijskim) jelima, ali i desertima. U istom izvješću predviđa se svijetla budućnost i peruanskoj marinadi (leche de tigre), calamansiju (hibridu mandarine i kumkvata), ali i šljivama, ukiseljenom te, naravno, fermentiranom povrću.

Kad je pak o piću riječ, 2024. bit će godina biljnih likera, koji su puni, kako to suvremeni potrošači vole, alkohola i ljekovitog bilja. Spomenuti su trendovi tek dio onoga što nas u gastrosvijetu očekuje idućih mjeseci. Ostale ćemo, na užas Chrissy Teigan, pratiti na TikToku, koji, sviđalo se to nama ili ne, ima golem utjecaj na ono što će se naći na jelovnicima.