TikTok What‘s Next: Popularna platforma otkrila ključne potrošačke trendove u 2024.

Voljeli ga ili prezirali, morate se složiti da je TikTok digitalni fenomen koji je posljednjih osam godina ostvario senzacionalan rast i ne pokazuje nikakve znakove usporavanja. Ta platforma u vlasništvu kineskog Bytedancea svakoga mjeseca izbroji više od milijardu aktivnih korisnika i od ukupno 5,3 milijarde duša koje surfaju virtualnim svijetom 23,02 posto upravo je na TikToku.

Aplikacija je preuzeta 4,1 milijardu puta i prema broju aktivnih mjesečnih korisnika premašila je X (Twitter), Reddit, Pinterest i Snapchat te svake godine bilježi veći rast od ostalih mainstream platformi (uključujući Metine). Njegova tržišna vrijednost procijenjena je na 223,5 milijardi dolara i od lansiranja do danas ostvario je stopu rasta od 1239,29 posto. Osim što neodoljivi TikTok oglašivačima jamči izvrstan doseg, ključna je adresa na kojoj se može doznati kako dišu korisnici, što je u trendu i što će tek biti.

Budući da je i njemu u interesu privući što više oglašivača, lansirao je izvješće ‘TikTok What‘s Next‘ u kojem na osnovi prikupljenih podataka procjenjuje koji će potrošački, društveni i kulturni trendovi dominirati virtualnim, pa onda i stvarnim svijetom. Njegovi, kako ih naziva, ‘signali trendova‘ otkrivaju nove obrasce i promjene u ponašanju i interesima korisnika te pomažu brendovima da na osnovi tih spoznaja skroje dugoročne strategije za stvaranje sadržaja.

1. Vrhunac znatiželje

Kako je u izvješću za 2024. iznijela TikTokova globalna direktorica marketinga Sophia Hernández, u idućih 365 dana svjedočit ćemo potpuno novim načinima na koje se gradi zajednica na toj platformi i cijela godina bit će, napisala je, obilježena ‘kreativnom hrabrošću‘.

– Potaknuta mješavinom znatiželje, mašte i ranjivosti, kreativna će hrabrost ući u našu svakodnevicu – napisala je Hernández čiji je tim izdvojio još tri ključna trenda.

Sljedeću godinu tako će obilježiti curiosity peaked, trend koji bismo mogli prevesti kao ‘vrhunac znatiželje‘, u kojem brendovi pomažu korisnicima otkriti nove stvari; storytelling unhinged ili ‘poremećeno pripovijedanje‘ pak odnosi se na rast broja sadržaja koji se odmiče od tradicionalne strukture pripovijedanja, a bridging the trust gap u slobodnom je prijevodu stjecanje povjerenja potrošača koji će tražiti od brendova da im (i dalje) dokazuju svoje istinske vrijednosti koje nadilaze jednokratnu prodaju.

Prvi trend, vrhunac znatiželje, rezultat je prirode platforme kojom se korisnici služe ne da bi dobili točan odgovor ili potrebnu informaciju (za to im primarno služe klasične tražilice), već da bi otkrili nešto novo. U biti, osim što je idealna platforma za dokoličarenje, TikTok zabavlja korisnike, zadovoljava njihovu znatiželju, otkriva nove teme i perspektive.

Istraživanja su pokazala da se većina korisnika slaže s tezom da im on pomaže otkriti nove teme, odnosno upoznaje ih s temama za koje nisu ni znali da će im se svidjeti ili ih zanimati. Čak ih se 44 posto ulogira na platformu s jednim specifičnim ciljem, a onda po putu otkrije nešto što uopće nije namjeravalo.

U izvješću ekipa iz TikToka savjetuje oglašivačima da se uključe u zajednice korisnika, kreiraju sadržaj koji odgovara njihovim interesima, ali i zadovoljava znatiželju, otkriva nešto novo ili ih ‘natjera‘ da sami zarone dublje u nove teme. Također, mnogi korisnici na platformu dolaze sa željom za učenjem, otvoreni da doznaju drukčije perspektive, ali i upoznaju se s drugim kulturama i svakodnevicom korisnika na drugom kraju planeta.

Žele li biti primijećeni, brendovi će sudjelovati u zadovoljavanju znatiželje i otkrivanju novih tema, bile one frivolne ili intelektualne. Ili, kako stoji u izvješću, nikad nije bilo više mogućnosti za otkrivanje novih ideja ili stvari, ali i nikad napornije pronaći relevantne izvore. To je prilika da brendovi uđu u igru i kreiraju relevantan sadržaj koji budi znatiželju.

2. Poremećeno pripovijedanje

Osim što je dobro da je sadržaj koristan i inspirativan, moguće je da će ga ‘ispričati‘ na malo manje konvencionalan način. Naime, ekipa iz TikToka​ primijetila je da će ove godine zaživjeti i takozvano poremećeno pripovijedanje: priče će započinjati s krajem, sadržavati višestruke linije radnje ili uključivati fikcionalne likove i narative koje su osmislile zajednice korisnika.

Taj je trend nastavak interesantnog ​fenomena na TikToku​ nazvanoga #delulu, odnosno ‘ugodna deluzija‘ (engl. delusional comfort), koji ima uporište u svijetu fantastike te se opisuje kao mješavina fantazije i manifestacije. Korisnici koji ga slijede prihvaćaju novu personu i prema načelu fake it til you make it kreiraju sadržaj i govore o svojim snovima, željama i nadanjima. Deluzija ​je otključala maštu i kreativnost korisnika, potaknula stvaranje dotad neviđenog, inkluzivnog i autentičnog sadržaja te novih, drukčijih pripovjedačkih struktura.

Brendove koji uspiju stvoriti intrigantan sadržaj s neočekivanom strukturom korisnici će radije pogledati, a i dulje se zadržati na takvu sadržaju (1,4 puta dulje u usporedbi s klasičnom naracijom). Za brendove koji ne bi htjeli riskirati s drukčijim načinima pripovijedanja dobra je vijest što taj trend u kreiranjesadržaja uključuje i korisnike. Pametni brendovi tako će sami prići korisnicama ili zajednicama, pitati ih za sugestije, poticati na sukreaciju i sudjelovanje u razvoju strategije za stvaranje sadržaja.

3. Stjecanje povjerenja

Osim što tako potrošači postaju dio priče o brendu, jačaju i povjerenje. I upravo to pitanje povjerenja nastavit će biti aktualno i ove godine. Naime, bez obzira na to što se brendovi posljednjih godina bave svojom svrhom, potrošači traže dokaze o tome da im je do njih doista stalo te da, baš kao što tvrde u marketinškim kampanjama, život potrošača (uz, naravno, naknadu) žele učiniti ljepšim, ugodnijim, zabavnijim… Potrošači, i to posebno mlađi (a oni su na TikToku većina), preferiraju brendove koji sudjeluju u stvaranju pozitivnih društvenih pomaka i koji transparentno posluju.

TikTok upravo takvima nudi mogućnost da budu u izravnoj vezi s korisnicima i zajednicama potrošača. Tako je, kao što je istaknuto u izvješću, indonezijski brend Makuku sklopio partnerstvo s lokalnim tiktokericama iz zajednica koje se bave djecom i majčinstvom te ih pozvao da zajedno kreiraju nove proizvode. To domišljato i transparentno partnerstvo donijelo je rast prodaje od čak 500 posto, a 20 posto offline kupaca o brendu je naučilo upravo s pomoću TikToka.

Vrijedi spomenuti i da TikTok, kako stoji u izvješću, pomaže brendovima da poboljšaju svoj status u očima korisnika jer, nakon što vide reklamu na platformi, njih 41 posto više će im vjerovati, a postoji i 31 posto veća vjerojatnost da će im postati lojalni te 33 posto veća da će reći da brendovi dobro rezoniraju s onim što oni jesu (prije negoli vide reklame na TikToku). U svakom slučaju, 2024. bit će godina kreativnog pripovijedanja, znatiželje i ‘bildanja‘ povjerenja, ali i TikToka, koji će zbog zavidnih lanjskih rezultata privlačiti sve više oglašivača.