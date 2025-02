U Zagreb u svibnju stiže Muzej povijesti videoigara

Muzej povijesti videoigara u Zagrebu bit će posvećen očuvanju i prikazivanju evolucije videoigara i gaming kulture od 1960-ih do ranih 2000-ih

Više od 3000 relevantnih i atraktivnih izložaka iz svijeta videoigara od svibnja će biti prikazano i dostupno u novom zagrebačkom Muzeju povijesti videoigara (Video Game History Museum - VGHM). Ulaganje u ovaj jedinstveni muzejski projekt u regiji veće je od dva milijuna eura, a osnivač je Damir Šlogar, pionir i autoritet međunarodnog ranga u svijetu videoigara.

Što se prikazuje?

Razdoblje industrije videoigara od kraja 1960-ih do početka 2000-ih. Jedinstven postav u ovom dijelu Europe prostirat će se na tri kata i više od 800 četvornih metara. Kolekcija se prikuplja gotovo tri desetljeća i sadržava neke od najrjeđih i povijesno najznačajnijih eksponata iz povijesti videoigara. Uz pojedine izloške, koji su gaming dragulji rijetko prisutni u javnosti, muzej će imati i interaktivne sadržaje koji će omogućiti da se osjeti prošlost uživo. Za zaljubljenike u videoigre planiraju se i posebna događanja, gostujuća predavanja i susreti s najutjecajnijim osobama iz ovog svijeta.

Bogata zbirka izvornih arkada, poput legendarnog Computer Spacea i PONG-a, zajedno s najvećom svjetskom zbirkom računalnih igara 20. stoljeća, tek su dio stalnog postava. Osnivač već sada najavljuje i posebne tematske izložbe, kontinuirano širenje zbirke, kao i posebna iznenađenja, poput prikaza tehnologije nove generacije.

Tko je osnivač? Damir Šlogar je u industriji videoigara duže od 40 godina, a više od polovice tog staža stvarao je u središtima industrije – Kanadi i SAD-u. Pionir je, sad već i veteran ovog uzbudljivog svijeta. Radio je na više od 150 naslova, među kojima su globalno popularni serijali: Shrek, Barbie, Battlefield i My Singing Monsters. Osnivač, a ujedno i kustos, ne želi samo prikazati evoluciju videoigara, već i njezin utjecaj na tehnologiju i pop kulturu. Iako Zagreb i Hrvatska značajno sudjeluju u gaming industriji, domaća vidljivost ovog sve značajnijeg sektora u svijetu, to nije odražavala. Do sada!

- Videoigre su sastavni dio mog života, a kroz ovaj muzej želim podijeliti tu strast sa svijetom, posebno s mlađim generacijama koje možda nisu iskusile čaroliju ranih dana videoigara - kaže Damir Šlogar. Nakon dugog i bogatog staža u inozemstvu, sada svoj izniman kolekcionarski portfelj donosi u rodni grad, čime će značajno obogatiti turističku ponudu Zagreba.

O Muzeju povijesti videoigara (VGHM)

