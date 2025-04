Ulaganje u edukaciju: Ključ za osobni i profesionalni razvoj

U današnjem korporacijskom svijetu aktualni su trendovi prekvalifikacije i usavršavanja, koje poslodavci sve više cijene

S obzirom na brze promjene u poslovnom svijetu, kontinuirano učenje i prilagođavanje novim tehnologijama postalo je nužnost, a ne samo prednost. Tržište rada sve više traži stručnjake u područjima poput umjetne inteligencije, analize podataka, digitalnog marketinga i kibernetičke sigurnosti, a istodobno raste potreba za praktičnim zanatskim vještinama poput postavljanja keramičkih pločica ili servisiranja klimatizacijskih uređaja. Osim tehničkih vještina, sve su traženiji treninzi za razvoj mekih vještina: liderstva, upravljanja konfliktima i kriznoga komuniciranja. U današnjem korporacijskom svijetu aktualni su trendovi prekvalifikacije i usavršavanja, koje poslodavci sve više cijene.

Stjecanje kompetencija

Od 2022. Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) nudi različite vrste osposobljavanja i usavršavanja putem vaučera za obrazovanje odraslih. Cilj mjere obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera jest jačanje zaposlenja i prilagodljivosti radne snage na tržištu rada, poticanje aktivacije neaktivnih osoba, zadržavanja postojećeg zaposlenja te mobilnosti radnika stjecanjem novih ili unaprjeđenjem postojećih kompetencija koje su potrebne na tržištu rada. Korisnici vaučera mogu biti nezaposlene i zaposlene osobe s navršenih petnaest godina života te minimalno završenim osnovnim obrazovanjem, govore u HZZ-u.

Od uspostave vaučerskog sustava u travnju 2022. odobreno je ukupno 32.370 zahtjeva za dodjelu vaučera, od tog broja 29.050 polaznika uspješno je završilo obrazovanje, a 8571 polaznik trenutačno pohađa obrazovanje. Od ukupnog broja dodijeljenih vaučera, 75,6 posto vaučera dodijeljeno je zaposlenim osobama (24.478 osoba) u odnosu na 24,4 posto onih dodijeljenih nezaposlenim osobama. Najpopularniji su programi obrazovanja putem vaučera Internetski marketing i brendiranje, Knjigovođa/tkinja, Pomoćnik/ca u nastavi, Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru, Asistent/ica za upravljanje projektima, Front-end developer/ka te Grafički dizajner/ica – specijalist/ica digitalnog izdavaštva.

Atlantic Grupa jedna je od kompanija koje nude raznovrsne edukacije koje omogućuju zaposlenicima da biraju kako žele upravljati svojom karijerom i razvojem.

– Postoje i obvezne edukacije za sve ili određene skupine zaposlenika kako bi se osigurala određena razina vještina. Funkcionalne akademije kao što su Trade akademija, Financijska akademija i Marketing akademija, Centar ekspertize Farmacia pružaju specifična znanja i vještine potrebne za različite karijerne smjerove. Proveli smo i poseban program za svoje izvršne direktore u kojem smo u pet modula obrađivali teme vezane uz upravljanje promjenama i razvojem liderskih vještina – rekla je Majda Berislavić, rukovoditeljica upravljanja učenjem i razvojem u Atlantic Grupi.

Takve edukacije sa sobom donose i višestruke prednosti, a namijenjene su svim zaposlenicima Atlantic Grupe.

– Takav pristup potiče individualnost i prepoznavanje vlastitih potreba za razvojem, a postoje i posebno kreirani programi za nove menadžere te za razvoj liderskih vještina postojećih menadžera – dodala je Berislavić.

Kako postati bolji poduzetnik i menadžer

Ivančica Perhat, voditeljica edukacija i poslovnih događaja u Poslovnoj učinkovitosti, naglasila je da se treba optimirati da bi svi bili bolji menadžeri, a i poduzetnici.

– Važno je kontinuirano razvijati svoje vještine u nekoliko ključnih područja. Ponajprije treba raditi na komunikaciji i vođenju timova, što uključuje jasno postavljanje ciljeva i sposobnost motiviranja drugih. Važno je razviti strateško razmišljanje, analitičke vještine i sposobnost odlučivanja u neizvjesnim situacijama. Osim toga, treba ulagati u osobni razvoj, kao i u sposobnost upravljanja vremenom i stresom. Poslovno okružje u kojem živimo brzo se mijenja, a sposobnost da se prilagodite tim promjenama može biti ključna za uspjeh. Zbog toga postati bolji menadžer zahtijeva stalno usavršavanje, prilagodbu, samosvijest i sposobnost odlučivanja – objasnila je Perhat.

Naglasila je da mnogi poslodavci prepoznaju važnost ulaganja u razvoj svojih zaposlenika i često pokrivaju troškove edukacija, posebno kad je riječ o stručnim, menadžerskim ili na liderstvo usmjerenim treninzima.

– To je često viđeno kao investicija koja se isplati zbog bolje produktivnosti, kvalitetnijega radnog učinka i lojalnosti zaposlenika. U nekim slučajevima poslodavci mogu nuditi i financijsku potporu za daljnje obrazovanje ili profesionalne certifikate koji će koristiti i zaposlenicima i tvrtki – rekla je Perhat.

Objasnila je i da polaznici često izvještavaju o povećanju svoga samopouzdanja, boljim vještinama vođenja te boljim međuljudskim odnosima unutar organizacije. Što se tiče iskustava i ocjena, navodi da mnoge edukacije dobivaju pozitivne povratne informacije, posebno one koje imaju praktičnu primjenu i omogućuju polaznicima da odmah primijene naučeno u svakodnevnom radu.

Kad je pak riječ o formatima, navodi da su online edukacije sve popularnije zbog fleksibilnosti i dostupnosti, ali svim svojim polaznicima preporučuje edukacije uživo, osobito one koje uključuju interaktivne radionice i grupne aktivnosti, jer one još imaju veliku vrijednost za polaznike koji preferiraju osobnu interakciju i neposrednu povratnu informaciju.

A tko ne bi u keramičare?!

Ana Majurić, pomoćnica ravnatelja Pučkoga otvorenog učilišta Zagreb, koje također nudi razna osposobljavanja i edukacije, za Lider je komentirala program osposobljavanja oblaganja keramikom koji nude.

– Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije oblaganja keramikom formalni je program za koji u posljednje dvije godine postoji izniman interes među polaznicima zbog deficita radnika koji posjeduju te vještine i znanje. Osim tog deficita, vjerojatno i to što radnici te struke na tržištu mogu ostvariti visoke prihode pridonosi popularnosti tog programa. Taj je program osposobljavanja ponajprije namijenjen osobama bez prethodnog znanja jer tijekom programa stječu osnovna znanja o oblaganju keramikom – objasnila je Majurić i naglasila da trenutačno u ponudi nemaju program usavršavanja, no nije isključeno da ga u budućnosti počnu izvoditi za sve one koji već rade taj posao i žele nadograditi stečeno znanje i vještine.

Objasnila je i da je postalo jasno da potrebe za nekim zanimanjima za nekoliko godina možda neće biti, stoga osobe u takvim zanimanjima treba prekvalificirati i osposobiti za nova. Također, zbog brzih promjena u mnogim sektorima, vjeruje da je potrebno usavršavanje u struci da bi ljudi zadržali postojeća radna mjesta.

Osim edukacije za keramiku, nude i druge programe za stjecanje mikrokvalifikacija putem već spomenutih vaučera, kao što su klasični poput internetskog marketinga i brendiranja, ali i neki drugi, primjerice ekološko pčelarenje, ručne masažne tehnike, montiranje fotonaponskih sustava itd.

– Imamo izvrsne povratne informacije od svojih polaznika. Neki se već tijekom učenja temeljenoga na radu zaposle kod poslodavaca kod kojih obavljaju praktični dio programa, a neki posao nađu ubrzo nakon završene edukacije zbog velike potrebe za radnom snagom u tom sektoru. Isto se tako vrlo velik postotak naših polaznika nakon završene edukacije odluči na neki oblik samozapošljavanja – zaključila je Majurić.

Bilo da je riječ o tehnološkim vještinama poput umjetne inteligencije i digitalnog marketinga ili praktičnim zanatskim znanjima, očito je da je ulaganje u edukaciju ključno za osobni i profesionalni razvoj. Poduzeća sve više prepoznaju važnost stručnog usavršavanja svojih zaposlenika, a državne inicijative poput vaučera za obrazovanje olakšavaju pristup učenju i prekvalifikaciji. Zbog brzine promjena u gospodarstvu ključ uspjeha leži u fleksibilnosti i poduzetnosti – oni koji na vrijeme prepoznaju potrebe tržišta i steknu relevantne vještine, imat će znatnu prednost.