Vuk s Wall Streeta na 16. WMF-u: Najbolje što možemo je investirati u sebe same

- U Sjedinjenim Američkim Državama Hrvatska uživa u odličnoj reputaciji. Prekrasne plaže, ljudi, žene... Sjećam se i rata koji se dogodio. Bilo je to grozno vrijeme za Hrvatsku i mislim da je nevjerojatno kako ste brzo nakon toga postali mjesto s tako dobrom reputacijom. Puno puta sam trebao doći, ali nisam, zato se veselim svom dolasku koji se bližu - rekao je tokom videopoziva Jordan Belfort, poznatiji kao Vuk s Wall Streeta, u sklopu 16. Weekend Media Festivala u Rovinju.

Što se legendarnog nadimka tiče, sve je počelo kao šala na temelju jedne stare serije u kojoj je jedan bogataš nazvan Vukom s Wall Streeta. Ostalo je povijest. Belfort je u kratkom videopozivu većinu vremena posvetio lekcijama koje je kroz život naučio, ali i konkretnim savjetima o uspjehu.

- Sav uspjeh kreće iz našeg mindseta. Pitanje je kako sebe natjerati da budemo najbolji u tome s čime se bavimo i vjerujemo u sebe i svoju viziju budućnosti. U biznisu postoji na tisuće pravila, ali najvažnije je da sami sebe pitamo kako možemo postati vrijedni svojoj kompaniji, čak i ako nismo vlasnici. Bitno je da se na jedan ili drugi način ponašamo kao da jesmo i ulažemo maksimalnu količinu truda u ono s čime se bavimo - objasnio je Belfort.

Kad dolazi do upravljanja vlastitim emocijama, naglasio je da je normalno da se nitko od nas neće uvijek osjećati jednako motivirano i pozitivno, ali najbitnija je hrabrost i samouvjerenost. Što se tiče čuvenog filma u kojemu je Belfortov lik i djelo utjelovio poznati Leonardo DiCaprio, kaže da mu nikada nije dosadno govoriti o njemu.

‘Ne bi mijenjao ništa jer je to moj život‘

- Naravno, da mogu vratiti vrijeme i promijeniti stvari, točnije novac koji su ljudi zbog mene izgubili, to bi učinio. Ali to je Wall Street, toksično mjesto za običnog investitora koji često bivaju uništeni. Brojni investitori su izgubili novac zbog moje tvrtke i to je loše, ali generalno govoreći, makar sam radio dosta samodestruktivnih stvari, ne bi mijenjao ništa. To je bio moj život.

Sve te stvari koje sam prošao su mi omogućile da postanem tko jesam danas, a danas mogu inspirirati milijune ljudi. Bilo je to jedno zabavno, ludo vrijeme. Puno sam se zabavljao, makar je to često bilo vrlo štetno za mene - objasnio je Belfort.

Najbolja investicija koju možemo napraviti je da investiramo sami u sebe, dodaje.

- Nije slučajnost da sam se vratio iz propasti i uspio zaraditi brdo novca. Postoje strategije koje sam koristio i koje i vi možete koristiti, neovisno je li riječ o poslu, privatnom, pa čak i ljubavnom životu.

Život nije stvoren da samo morate prolaziti kroz njega. Morate imati čistu viziju svoje budućnosti i koristiti strategije da tu viziju pretočite u stvarnost - zaključio je Belfort koji će 17. studenoga ove godine gostovati u Zagrebu kao predavač u sklopu Prodajne konferencije.