Youth Leadership Network dovodi u Hrvatsku Tjedan održive mode

Nedavno smo mogli čitati o tome kako je francuski parlament usvojio paket zakona s ciljem suočavanja sa sve većim problemom „ultrabrze mode“ (fast fashion) i jeftine uvozne odjeće, čime je Francuska postala prva zemlja koja je donijela takve mjere. Zamjenica predsjednika Horizonsa Anne-Cecile Violland istaknula je da tekstilna industrija proizvodi deset posto emisija stakleničkih plinova te je ujedno i veliki zagađivač vode. Već sljedeće godine u Hrvatsku stiže događaj koji podržava koncept održivosti u modnoj industriji, a dovode nam ga mladi, ambiciozni ljudi iz organizacije pod imenom Youth Leadership Network.

Youth Leadership Network (YLN)

Ideja iza Youth Leadership Network (YLN), svjetske nevladine organizacije, proizašla je 2019. godine prije svega zbog potrebe mladih ljudi za istinskim promjenama, a samo godinu dana poslije organizacija je i zaživjela zahvaljujući dvjema mladim djevojkama s vizijom i njihovim kolegama iz Italije. Dora Damjanović i Dina Dragija mlade su osnivačice ove organizacije koje su tijekom vlastitog rada i edukacije, još prilikom studija u Londonu, uvidjele da su upravo mladi ljudi puni novih ideja, a da su često bačeni u drugi, ako ne i treći plan te da u većini slučajeva nemaju potrebne resurse za istinskim promjenama i realizacije inovativnih ideja u djela.

YLN nastoji pružiti mladima platformu za angažman i djelovanje te omogućiti priliku da svojim djelovanjem izravno utječu na svijet oko sebe. Njihov tim sačinjavaju mladi ambiciozni ljudi od Amerike do Europe, a pomoću kontakata, znanja i iskustva koje su stekle prilikom svojeg rada i studija realizirale su svoju viziju u svjetsku ne vladinu organizaciju koju danas imamo priliku znati kao YLN.

Nakon završenog studija i stjecanja poslovnih iskustva u inozemstvu, Dora i Dina odlučile su se potpuno posvetiti udruzi i dovesti stečeno znanje i iskustvo u Hrvatsku. Glavni cilj YLN-a je motivirati i potaknuti mlade ljude u Hrvatskoj na aktivno sudjelovanje u stvaranju održivije i prosperitetnije budućnosti za svoju zemlju i svijet, ali to zasigurno nije jedini cilj organizacije. Osnivačice naglašavaju da YLN pomno bira brendove unutar hrvatske koji prate održivo poslovanje te s njima surađuje na projektima jer YLN planira svoje znanje dijeliti s hrvatskim tržištem glede savjetovanja o održivim praksama. Organizacija potiče mlade da budu lideri, inovatori i aktivni sudionici u kreiranju održive budućnosti. Također, aktivno rade i na projektima koji spajaju mlade iz različitih kultura i zajednica.

- Razumijemo da riječi kao što su mir, sigurnost, obrazovanje, zdravlje, znanost, tehnologija, ekologija i klimatske promjene mogu zvučati isprazno kada se beskrajno ponavljaju bez vidljivog djelovanja. Zato u Youth Leadership Networku prelazimo s riječi na djela, čineći ove globalne ciljeve opipljivim i relevantnim za mlade – kazale su Dina i Dora prilikom razgovora o ideji koja stoji iza organizacije. Svoj rad ne ograničavaju samo na angažiranju mladih, stoga su se osnivačice odlučile direktno sudjelovati u projektima vezanim uz 17 održivih ciljeva Ujedinjenih Naroda koji se zalažu za održivi razvoj u sklopu Programa globalnog razvoja do 2030. godine.

Do sada je organizacija sudjelovala na nekoliko značajnih znanstvenih internacionalnih skupova koji su pružili platformu za promicanje održivog razvoja te koji su imali fokus na razmjeni ideja usmjerenih na rješavanje globalnih izazova. Neki od primjera su `Mobilizing Youth Networks and Social Movements´ koji je YLN organizirao u suradnji s World Academy of Art and Science i uredom UN-a u Ženevi te `The World Academy of Art & Science: A PLANETARY MOMENT´ koji je organiziran povodom 60-te godišnjice postojanja Akademije koju su osnovali još 1960. godine istaknuti intelektualci poput Alberta Einsteina, Roberta Oppenheimera, Bertranda Russella i mnogih drugih.

Green Fashion Week dolazi i u Hrvatsku

Idući veliki projekt u području održivosti i promocije održive Hrvatske, Green Fashion Week jedan je od događaja koji je do sada bio fokusiran na modnu industriju i održavanje revija te je surađivao s poznatim dizajnerima, a sve sa ciljem promoviranja održive mode i zaštite okoliša.

Za ovakav pothvat ipak im je potrebna određena pomoć i drugih aktera. Na suradnju s brendom Krie Design, Dora i Dina odlučile su se zbog, prema njima, istinskog angažmana brenda u inovativnim rješenjima za održivu modu. Modna industrija sve je češće suočena s „green washingom“, stoga se obje slažu da je važno istaknuti brendove koji ne promoviraju održivost samo pod ispraznim teorijama već konkretnim akcijama i rješenjima. Krie Design demonstrira svoju predanost očuvanju okoliša kroz inovativnu upotrebu materijala ECONLY, dobivenih od recikliranih ribarskih mreža, čime aktivno doprinosi čišćenju Jadranskog mora.

- Partnerstvo između Youth Leadership Networka i Krie Designa, uspostavljeno je još dok smo radile kao menadžerice za UN-ovu kampanju `Human Security for All´, koja je sad i jedan od glavnih partnera YLN-a. Tu smo povezale kampanju i Green Fashion Week događaja koji predstavlja korak prema promociji održivih brendova na globalnoj razini, istovremeno podižući svijest o važnosti održivosti u modnoj industriji. Stoga, YLN zajedno s Krie Design brendom pokreće projekt dovođenja Green Fashion Week-a u Hrvatsku, stvarajući platformu za predstavljanje rješenja za održivu modu – objasnile su obje.

Iako se Green Fashion Week održava već godinama, sljedeća edicija planirana je za proljeće 2025. u Hrvatskoj. Uskoro će se održati događaj koji će najaviti ovaj event. Manifestacija `Uz more, za more: zelena misija za održivu budućnost Hrvatske´ planirana je za 25. travnja 2024. godine na otoku Ugljanu u zadarskom arhipelagu. Ova manifestacija, koju je podržalo i Ministarstvo turizma i sporta RH, rezultat je udruživanja održive hrvatske modne marke Krie Design i projekta Provir, čiji je cilj organizirano spašavanje podmorja od odbačenih ribarskih mreža. Akcije koje su već provedene rezultirale su spašavanjem oko 20 tona odbačenih ribarskih mreža iz Jadranskog mora.

- Youth Leadership Network podržava Manifestaciju te koristi event zajedno s brendom Krie Design kao najavu zajedničke suradnje u organizaciji Green Fashion Week-a koji se planira za proljeće 2025. godine u Hrvatskoj. Ideja iza naše suradnje je promocija Hrvatske kao zemlje koja prati održive trendove te spajanje naše zemlje s globalnim projektima, eventima i stručnjacima. Green Fashion Week, čiji su nositelji projekta naša udruga i Krie Design brend, osmišljen je kao edukacijsko kreativan event promidžbe održivosti i održive mode. - ustvrdile su osnivačice YLN-a.

Ovaj neprofitni međunarodni događaj podržan je od GD Major Entertainment iz Milana i FSA (Fashion Service Association), uz pokroviteljstvo talijanskog Ministarstva za zaštitu okoliša, kopna i mora u suradnji s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih naroda o promjeni klime te ga je podupro i UN.

- Nakon uspješnih edicija diljem svijeta, uključujući Abu Dhabi, Milano, Los Angeles, Las Vegas, Rim, Dubai i druge destinacije, GFW koji mi organiziramo će se istaknuti po tome što će se prvi put održati na području Hrvatske. Odlučili smo dovesti ovaj prestižni događaj na hrvatsku obalu, što predstavlja značajan korak u promicanju održivosti u našoj zemlji. Planiramo organizirati ovaj događaj na proljeće slijedeće godine, a cilj je okupiti mnoge međunarodne stručnjake o održivosti koji će održavati govore i predavanja te tako podići svijest o važnosti održivog načina života i mode. U 2025. godini očekujemo da ćemo moći predstaviti mnoga važna imena iz privatnog i javnog sektora te institucija koji su sudjelovali na eventu - naglasile su Dora i Dina iz YLN-a.

Događaj se sastoji od više faza uključujući volontersko čišćenje okoliša, prezentacije održivih materijala, panele s ekspertima, prezentacije dizajnera, modne revije i zabavne događaje.

Hrvatska i održivost te budućnost YLN-a

Na pitanje smatraju li da Hrvatska ide u dobrom smjeru po pitanju održivosti, Dina i Dora kazale su da prema njihovom mišljenju, Hrvatska već je na dobrom putu ka održivosti, iako su to tek početci u usporedbi sa drugim zemljama.

- Hrvatska ima bogato prirodno i kulturno naslijeđe koje, uz pravilno upravljanje, može biti ključno za održivi razvoj. Jedno od područja u kojima Hrvatska pokazuje potencijal je ekološka svijest. Postoji sve veće razumijevanje važnosti očuvanja okoliša, što se vidi kroz različite inicijative, kao što su zaštita nacionalnih parkova, promicanje ekoloških praksi u turizmu te sve veće uključivanje u projekte obnovljivih izvora energije - smatraju obje.

Ipak, ističu i neke izazove s kojima se Hrvatska suočava kao što je depopulacija ruralnih područja, nedovoljne infrastrukture za recikliranje i gospodarenje otpadom, ali i izazovi vezani uz pitanja koja se dotiču zaštite prirode i biološke raznolikosti.

Promjena ne dolazi preko noći niti izvana. Svaki član društva mora aktivno sudjelovati. Ali kako obični građani mogu biti održiviji i kako mogu pozitivno utjecati na klimatske promjene? Dora i Dina naglasak su stavile upravo na edukaciju i podizanje svijesti unutar društva.

- Ključno je provesti edukaciju i podizanje svijesti o važnosti održivosti i njezinom utjecaju na okoliš. To je upravo ono što mi želimo provesti sa YLN-om. Ono što smo mi primijetile tijekom života u inozemstvu je razlika u svijesti ljudi, gdje su na primjer prakse poput razvrstavanja otpada uobičajene i prihvaćene, dok u Hrvatskoj još nisu dovoljno prisutne. Osim toga, potrebno je poticati tvrtke i poduzetnike na održive prakse, potaknuti promjene u zakonodavstvu te podržati inicijative koje potiču održivi razvoj. Svi ti elementi zajedno mogu doprinijeti stvaranju održivijeg i zdravijeg okoliša za buduće generacije - zaključile su glavne akterice YLN-a Dora i Dina.

YLN tek je u počecima svojeg postojanja no ipak organizacija se može pohvaliti mnogobrojnim uspjesima, a osnivačice iz Hrvatske optimistične su po pitanju budućnosti organizacije i odlučne u ostvarenju svojih ciljeva.

- U budućnosti možemo očekivati da će YLN nastaviti raditi na projektima za rješavanje globalnih društvenih izazova. Kroz svoje aktivnosti, YLN će nastaviti surađivati s organizacijama UN-a, Svjetskom Akademijom Znanosti i Umjetnosti te mnogim drugim partnerima. YLN će nastaviti poticati mlade lidere da doprinesu svojim idejama i znanjem kroz konkretne projekte i rješenja. Nadalje, planiramo intenzivirati suradnju s lokalnim i globalnim projektima i inicijativama te integrirati naša rješenja kroz partnerstva sa stručnjacima, kao što smo to činili i do sada. U budućnosti možemo očekivati mnogo novih inovativnih projekata koji će pružiti konkretne odgovore na ključne izazove, spajajući privatni sektor, institucije te educirajući javnost o važnim globalnim temama, projektima i rješenjima - zaključile su Dora i Dina.