Završena dodjela SoMo Borac nagrada: Lider Podcast među pobjednicima

Održana je dvanaesta dodjela SoMo Borac powered by Aleph nagrade koja je organizirana u partnerstvu s Hrvatskom udrugom digitalnih izdavača (HUDI), a koja nagrađuje najbolje digitalne radove u regiji među kojima se ove godine našao i Lider Podcast - Priča o uspjehu!

Dodjelu je otvorio gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević koji je istaknuo važnost ove nagrade koja razvija digitalni svijet i ističe trendove, ali dovodi brojne regionalne i europske stručnjake u Zagreb.

Noviteti ovogodišnje dodjele nagrada su nove kategorije koje su postigle značajan uspjeh u prvoj godini postojanja - ‘Digital product’ powered by Fonoa u advertising streamu koji nagrađuje digitalne proizvode svih vrsta koji su svojim inovativnim idejama i visokom izvedbom omogućili organizacijama da istraže nove aspekte digitalnog poslovanja te “Best media Feature”.

- Ovim putem želim čestitati svim dobitnicima, ali i svim prijavljenim projektima koji su zaista bili izvanredni i još jednom nam pokazali kako regija prati i postavlja digitalne trendove. Stvorili smo najveću digitalnu zajednicu u regiji koja je zaslužna za rast i razvoj digitala na ovim područjima. Cilj svima nama je da digital, kojim se svi bavimo, napreduje. Tome služi i SoMo Borac i tome će i služiti - rekla je Ružica Vrdoljak Ličina, izvršna direktorica nagrade SoMo Borac.

Dobitnici ovogodišnjeg Somo Borca su:

ADVERTISING STREAM:

SoMo Content

Imago Ogilvy i Studenac: ‘Javi se za *eks!’ (Studena) - glavni dobitnik

Imago Ogilvy i Studenac: ‘GucEye Protect’ (Studena)

Ovation BBDO i Libresse: ‘Pitanja koja samo žene čuju’ (Libresse Srbija)

SoMo Global

Imago Ogilvy i Hrvatski Telekom: ‘Visitor offer’ - glavni dobitnik

Glitch Agency i Aqtos: ‘Aqtos – Business OS’

SeekandHit i My Luxoria: ‘My Luxoria: Thriving in a competitive landscape’

SoMo Growth

Fullhouse Ogilvy i Knjaz Miloš: ‘Guarana Azijana Launch’ (Guarana) - glavni dobitnik

Imago Ogilvy i Hrvatski Telekom: ‘Visitor offer’

OMD Media i McDonald’s: ‘#PistachioGate’

SoMo Social Strategy

DROM agency i A1 Slovenija: ‘A1 Vajb Instagram’ (A1 Vajb) - glavni dobitnik

Degordian i Jamnica: ‘NEW TIME, NEW SKY’ (SKY)

Degordian i Jamnica plus: ‘Još više Senza’ (Sensation!)

SoMo Tech

Futura DDB i Perutnina Ptuj: ‘POLIvinyls’ (Poli) - glavni dobitnik

Agencija 101 i Spar Slovenija: ‘Spar jedilnik.ai’

Innovatif i Perutnina Ptuj: ‘Poli časovni stroj’ (Poli)

Digital product by Fonoa

Luna \TBWA, Slovenia i Atlantic Grupa: ‘Argeta.com’ (Argeta) - glavni dobitnik

CoreLine: ‘NoCapp’

Pro Media Group i Condé Nast: ‘Vogue Adria – web stranica’ (Vogue Adria)

SoMoRitanac

Imago Ogilvy: ‘Velikanke – TRGni se za ravnopravnost’ - glavni dobitnik

Bruketa&Žinić&Grey i Marodi: ‘Priča koja vrijedi svakog slova’

Pristop i NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje: ‘The heaviest words are easier to write’

TikTok

916HUB i SPAR Slovenija: ‘Tiktok Profil’ - glavni dobitnik

Kompare online: ‘Usporedivo bolji TikTok’ (kompare.hr)

404 agency i Hrvatski Telekom: ‘TikTok profil Hrvatskog Telekoma’

Digital OOH

Internavti i NLB: ‘Welcoming ATM’ - glavni dobitnik

Bruketa&Žinić&Grey i CROATIA Poliklinika: ‘WE GOT YOUR BACK!’

Go2Digital i OTP banka: ‘Podrška hrvatskim olimpijcima prije i nakon natjecanja’

Digitalna Aktivacija

Imago Ogilvy i Studenac: ‘GucEye Protect’ (Studena) - glavni dobitnik

Žiška i Jaffa Crvenka: ‘Kasato kukica’ (Kasato)

Žiška i Xiaomi: ‘Xiaomi 14 Ultra Launch’

Digitalni Mix

New Moment New Ideas Skopje i Coca-Cola: ‘Just Add Coca-Cola’ - glavni dobitnik

New Moment New Ideas Skopje i Makpetrol AD Skopje: ‘Raise Your Voice Against Bullying’

Žiška i Xiaomi: ’14 Ultra Launch’

SPECIAL MENTION BY ALEPH

Kompare online: ‘Usporedivo bolje prikupljanje leadova’ (kompare.hr)

MEDIA STREAM:

SoMo NATIVE

Pametna kuća: ‘Pametni mladi glasač’ (srednja.hr) - glavni dobitnik

24sata i IKEA: ‘Napravi mjesta za život’ (IKEA)

24sata i Lidl: ‘JoomBoos na selu’ (Lidl – okusi zavičaja)

Best Storytelling

RTL Hrvatska: ‘RTL Detektor’ (Danas.hr) - glavni dobitnik

Nova TV: ‘SWAPAWAY – Humanitarna razmjena & aukcija dresova’ (gol.hr)

Pametna kuća: ‘Newsflash’ (srednja.hr)

Digital Design of the Year

Haus Media: ‘Portal Haus’ - glavni dobitnik

Dnevnik Mediji: ‘Redizajn portala Dnevnik.si’ (Dnevnik.si)

Digital Product of the Year

Coolinarika.com: ‘SuperfoodChef-AI’ - glavni dobitnik

LIDER MEDIA: ‘Lider Podcast – Priča o uspjehu’

24sata i Turistička zajednica grada Zagreba: ‘Pets of Zagreb’

Best Media Feature

Klix.ba i Intersoft d.o.o Sarajevo: ‘Hate speech prevention’ - glavni dobitnik

Coolinarika.com i Podravka: ‘SuperfoodChef-AI’

Nova TV: ‘EURO GOL’ (gol.hr)