Zdrpi lovu i bježi: Sud naredio umjetniku da vrati novac koji je uzeo kao dio performansa

Umjesto dogovorenih radova, Jens Haning je muzeju isporučio prazna, uokvirena platna nazvana ‘Take money and run‘

Danski umjetnik Jens Haning je prije dvije godine od danskog muzeja Kunsten dobio 84 tisuće dolara vrijednih novčanica i zadatak da ih iskoristi za stvaranje, odnosno rekreiranje ranijih umjetničkih djela. No, umjesto da isporuči dogovoreni rad, umjetnik je poslao novi kojeg je nazvao ‘Take money and run‘ (Uzmi novac i bježi). Iza tog intrigantnog naslova krila su se dva uokvirena prazna platna koja je muzej Kunsten izložio, ali su se naivno nadali da će im umjetnik vratiti novac. No, to se nije dogodilo, a Haning je, kao dio svog performansa, novac doista uzeo i - zbrisao. Danski mu je sud sad naložio da iznos umanjen za svoj umjetnički honorar vrati. U protivnom, prijeti mu zatvorska kazna.

U skladu s temom

Kako je šef Kunsten Museuma of Modern Art, Lasse Andersson, kazao CBS Newsu 2021. potez umjetnika im je isprva bio smiješan. – Jens je poznat po svojoj konceptualnoj i aktivističkoj umjetnosti s trunkom humora. I dao nam je upravo to, ali je djelo ujedno bilo i poziv za buđenje budući da su se svi pitali kud je novac nestao – kazao je Andersson.

Naime, muzej je od umjetnika zatražio da za izložbu ‘Work It Out‘ koja tematizira odnos umjetnosti i rada, rekreira ranije radove „Prosječan godišnji prihod u Danskoj“ i ‘Prosječni godišnji prihod u Austriji‘ u kojem je uokvirio danske krune, odnosno eure. Zbog toga su iz svojih rezervi izdvojili 84 tisuće dolara, ali umjesto uokvirenih novčanica dobili prazna platna. Haning je objasnio da je tim djelima odgovorio na temu izložbe te da novac nije ukrao već prekršio ugovor, a kršenje ugovora je dio rada, odnosno odnosa umjetnika i tržišta koji smatra nepravednim.

Umjetničke ludorije

Ovaj potez podsjetio je publiku na Banksyja, anonimnog umjetnika koji na javnim mjestima ‘ostavlja‘ svoja djela pazeći pritom da da nitko ne otkrije njegov identitet. Prije pet godina jedna od njegovih slika prodana je na aukciju za 1,4 milijuna dolara, ali se ‘samouništila‘ pred publikom taj čas kad je dobila novog vlasnika.

Isjeckani komadi platna prodani su ponovo i to za 25,4 milijuna dolara u listopadu 2021. što je bio i rekordan iznos koji je postigao neki Banksyijev rad. Kako se prisjeća CBS News, na naslovnice svjetskih medija je, poput slučaja Haning, dospjela još jedna umjetnička ludorija. Naime, talijanski umjetnik Maurizio Cattelano svoje je djelo – bananu ljepljivom trakom pričvršćenom za zid, prodao za 120 tisuća dolara, a zatim ju je na umjetničkoj konvenciji pojeo performer David Datuna.