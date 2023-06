Karolina Cigula Božičević (Samer & Co Shipping): Volimo svoj posao i zato se snalazimo u neobičnim situacijama

Samer & Co Shipping d.o.o. špedicija je koja se bavi organiziranjem transporta robe cestovnim, zračnim, pomorskim i željezničkim putem, a uz to svojim klijentima nudi i usluge carinjenja i surveya

Od osnivanja 2016. godine Samer & Co Shipping d.o.o. je noseći tradiciju talijanske Samer grupe neprestano rastao uspjevši ući u otpremničke mreže u cijelom svijetu, stvoriti nova partnerstva te produbiti neka stara. Karolina Cigula Božičević, managing director u Samer & Co Shippingu, naglašava da je razlog tomu omogućavanje prednosti na tržištu njihovim klijentima, od kojih je neke Samer & Co Shipping gledao kako rastu s njim u stvaranju zajedničke uspješne poslovne priče.

Koje su poslovne vrijednosti najviše utjecale na razvoj tvrtke?

– Gledano iz 2023. kada smo tvrtka koja stoji uz bok vodećim logističkim kompanijama Hrvatske, kada imamo 35 zaposlenika koji sastavljaju timove za organizaciju cestovnog, pomorskog, avionskog i željezničkog transporta, carinjenja robe i logistike te za inspekciju robe (survey), i nama se čini nevjerojatno da je prošlo samo sedam godina otkad smo se odlučili za pothvat otvaranja još jedne logističke kompanije u Hrvatskoj. Bilo je riskantno, ali znali smo da ćemo uspjeti napraviti razliku drugačijim pristupom iako smo počeli kao dio talijanske Samer grupe, čiji počeci datiraju još iz 1919. otkad se bavi organizacijom prijevoza. Tako od početka imamo iza sebe veliko iskustvo i tradiciju. Volimo svoj posao i zato se snalazimo u neobičnim situacijama. Osim toga, dobro poznajemo svoje klijente i njihove potrebe i preuzimamo što više njihovih briga na sebe. Počeli smo vrlo skromno, iz jednog malog ureda, ali imali smo viziju, a i sreću jer smo sretali ljude koji su je dijelili s nama i pridruživali se našem timu. Ponosni smo na svoje zaposlenike, koji su s nama izgradili kompaniju unoseći sebe i svoje ideje, energiju i etiku.

Koliko je za vaš razvoj važno stvaranje dugoročnih partnerskih odnosa?

– Ideja stvaranja dugoročnih partnerskih odnosa je za nas od početka važna jer unatoč sveprisutnoj digitalizaciji, ljudski pristup, razumijevanje klijenta i njegovih potreba, sada je baš zato još važniji. Naravno, ne zanemarujemo tehnološki napredak pa smo početkom ove godine implementirali najmoderniji logistički operativni sustav na svjetskom tržištu. Za nas je to velika investicija u daljnje unaprjeđenja poslovanja jer omogućuje optimizaciju operativnog rada te još bržu razmjenu informacija s klijentima, koji mogu imati direktan pristup našem sustavu, što je samo jedna od prednosti informatizacije procesa.

Što su vam bili najveći izazovi?

– Imali smo iste izazove kao i sve kompanije u nastajanju. Teško je odmah pronaći dobre suradnike i sastaviti kvalitetan tim koji će dobro funkcionirati. To je sigurno bio veliki izazov, ali je i dalje prisutan. Okupiti dobar tim kombinacija je mnogo faktora, s jedne strane ponude i potražnje kadra koji vama treba, ali i dobre procjene, pravog trenutka i ne smijemo zanemariti sreću. Naravno, financije su uvijek problem u početku nastajanja kompanije. S obzirom na to da smo dio velike grupacije, nismo mogli aplicirati ni za kakve poticaje koji su se odnosili na malo i srednje poduzetništvo, iako smo lokalno bili nova i mala kompanija koja je mnogo ulagala u razvoj ljudi i poslovanje. Ali, srećom, pristupom poslu i radu privukli smo kolege koji su prepoznali smjer u kojem želimo ići i taj se pozitivan val širi do danas. Nakon što imate operativan tim i solidnu financijsku situaciju, svi su ostali izazovi manji i dio su svakodnevne rutine. Situacija koja vam se u nekom trenutku čini kao da je nerješiva – prođe, a vi nešto naučite putem i borite se dalje. Često se u zadnje vrijeme govori da su izazovi zapravo prilika za napredak i u našem se slučaju to zaista pokazalo točnim.

Kako ste rješavali prepreke u opskrbnom lancu?

– Logistika je nedjeljiv dio trgovine i gospodarstva pa zapravo osjećamo sve turbulencije koje se događaju na polju svjetske ekonomije. Rekla bih da nam je, kao i svima, najveći izazov bio širenje COVID-19. Bili smo mlada tvrtka u nastajanju, a onda je jednoga dana sve stalo. Sjećate se da su na neko vrijeme granice bile zatvorene, vozači kamiona provodili su tjedne u karanteni i mada je robe nedostajalo, načina kako je dopremiti bilo je sve manje. Baš u to vrijeme odlučili smo otvoriti odjel koji se bavi organizacijom željezničkog prijevoza, što nam je omogućilo da razmišljamo šire od većine konkurenata. Počeli smo organizirati zbirne vlakove iz Italije i u tom kratkom vremenu društvene i ekonomske paralize uspjeli pomaknuti robu od točke A do točke B, a malo i svoje granice. To je ta prilika u problemu kako sam spomenula ranije…

Tek što smo se nekako naučili boriti s izazovima koje nam je u svakodnevnom poslu donio COVID-19, počeo je rat u Ukrajini. To nas je prvo pogodilo kao ljude, potom smo osjetili i posljedice u logistici. Pojavila se neka nova roba, neki novi pravci, ugasili su se neki do tada uhodani poslovi i, ukratko, dobili smo nove izazove. A sada još i recesija, u koju ulazi cijeli svijet donosi novi moment koji nam već pomalo pokazuje zube. Ali, ako smo išta naučili posljednjih godina, to je da budemo neustrašivi i kreativni, pa hrabro idemo naprijed sigurni da ćemo se snaći i u toj situaciji. Čini mi se da je svijet postao mjesto bržih promjena nego što je to bilo prije pa ćemo se naprosto svi morati naviknuti da su nam promjene nova kolotečina te biti fleksibilini i brzi u reakcijama prema klijentima i partnerima.

Ipak, ostvarili ste izniman rast poslovanja, kako ste to uspjeli?

– Recept zvuči jednostavno, imamo izvrsne zaposlenike, iste takve klijente i partnere… Važno je da volimo svoj posao i zato se snalazimo u neobičnim situacijama. Osim toga, dobro poznajemo svoje klijente i njihove potrebe i preuzimamo što više njihovih briga na sebe. Proaktivni smo i stalno tražimo bolja rješenja, naš pristup da je svaki problem i prilika za kreativno rješenje i učenje uvelike pridonosi našem dobrom poslovanju i razvoju. Na hrvatskom tržištu imamo vrlo proaktiavan pristup poslu, pa je u neku ruku kontinuirani i brži rast bio očekivan.

Što su vaši ESG ciljevi?

– Imamo sreće da smo proces uvođenja ESG (engl. environmental, social, governance – okoliš, društvo, upravljanje) zahtjeva u svoju organizaciju, iako se s obzirom na veličinu tvrtke tada to još nije službeno odnosilo na nas, započeli rano u odnosu na većinu malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj. Tu se dobro vidi pozitivna strana rada naše branše i poslovanja u internacionalnom okružuju, s velikim klijentima iz cijelog svijeta, koja podrazumijeva mnogo striktnih zahtjeva kupaca koje treba zadovoljiti i pri organizaciji poslovanja i osiguravanju kvalitete usluge. Zato smo sukladno tome uvodili potrebne zahtjeve i prije nego što se tome počelo govoriti u Hrvatskoj. Početkom 2022. započeli smo projekt ESG implementacije, koji traje i kojim ćemo biti spremni zadovoljiti, ne samo kupce i partnere, već i zakonske zahtjeve, zahtjeve institucija i norme koje stupaju na snagu u nadolazećem razdoblju.

Kako još pridonosite zajednici?

– Od samog početka socijalno smo osjetljiva tvrtka koja u okviru svojih mogućnosti podržava rad društveno korisnih organizacija poput dječjih domova, sigurnih ženskih kuća ili volonterskih udruga. Također, uključeni smo u međunarodne organizacije koje promiču jednakost i ravnopravnost, žene u biznisu te održivo poslovanje i brigu za okoliš. Kao dio opskrbnog lanca sudjelujemo u inicijativama očuvanja okoliša od velikih prijevoznika s kojima surađujemo, a dobar primjer je kako smo s našim partnerom AirFranceom sudjelovali u SAF programu za korištenje goriva s bitno smanjenom emisijom CO 2 .

Jedna samo od nekoliko špedicija na našem tržištu koje imaju snažnu i operativno visoko učinkovitu uslugu organizacije željezničkog prijevoza, na koju kao zeleniju opciju upućujemo klijente kada situacija to omogućava. Naši ciljevi su od početka društveno odgovorno poslovanje u skladu s načelima održivog i ekološkog načina rada u okvirima koji su nam na raspolaganju, a priključivanjem naše države ESG regulativi, samo smo to detaljnije definirali prema regulatornim europskim smjernicama.

