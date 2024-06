Martina Dalić: U sljedećih pet godina Grupu Podravka vidim kao najveću prehrambenu kompaniju u srednjoj i jugoistočnoj Europi

Istaknula bih prije svega da je Grupa Podravka još tijekom prošle godine ostvarila značajan rast prihoda i neto dobiti, ostvarila značajne iskorake u modernizaciji i transformaciji poslovanja te već time ojačala čvrste temelje za daljnji rast poslovanja u godinama koje dolaze. Rezultati koje smo ostvarili nisu samo odraz našeg poslovnog uspjeha, već i rezultat predanog rada, inovacija i poslovne strategije koju smo provodili s ciljem jačanja naše konkurentnosti i osiguranja održivog rasta i razvoja.

Stoga, aktualna godina donosi podjednaka očekivanja. Održavanje pozitivnog rasta poslovanja i, prije svega, nastavak provođenja našeg snažnog investicijskog ciklusa. Tijekom prvog kvartala 2024. dovršene su investicije u iznosu od gotovo 25 milijuna eura, što je dvostruko više nego u istom razdoblju lani. U 2024. ušli smo možda i najhrabrije nego ikada prije. Odmah u prvim danima godine predstavili smo redizajn svog vizualnog identiteta i otvorili prvu novu tvornicu u segmentu Prehrane nakon 17 godina – Tvornicu tjestenine. Uz sve to, ponovno smo ostvarili odlične rezultate koji nam jasno dokazuju kako su se sve promjene i svi projekti na kojima smo radili tijekom prošle godine pokazali ispravnima. Možemo biti posebno zadovoljni širenjem poslovanja i povećanjem profitabilnosti na inozemnim tržištima, točnije, na tržištima zapadne i srednje Europe. Ukinuta je prodaja dijela asortimana s nezadovoljavajućom profitabilnosti i redefinirani su odnosi s brojnim kupcima na način da je cjenovna politika usklađena s cjenovnom politikom u Hrvatskoj i zapadnoj Europi. Sve je to rezultiralo značajnim poboljšanjem profitabilnosti, posebice u segmentu Prehrane, što se jasno očituje početkom ove godine, a sigurni smo kako će se takav trend i nastaviti. Dodala bih ovome i naš novi sustav plaća koji je implementiran na samome kraju prošle godine, a čija se puna vrijednost očituje sada, tijekom 2024. Njime smo ispravili brojne nelogičnosti koje je nosio stari sustav i našim zaposlenicima pružili jasne mogućnosti napredovanja.

Snažan investicijski ciklus

Imajući sve ovo u vidu, možemo reći kako nam ova godina ide prema planu. Ostvarujemo zadane ciljeve, dovršavamo investicije i nastavljamo poboljšavati uvjete rada. Sve to želimo nastaviti u sljedećoj godini. Naša glavna Strategija poslovanja Grupe Podravka donesena je za razdoblje do 2025., što znači da još traje i obuhvaća nadolazeću godinu. Ciljevi su isti kao i do sada, a naša snažna tržišna pozicija omogućuje nam da ih i ostvarujemo, bez obzira na potencijalne izazove.

U sljedećih pet godina Grupu Podravka vidim kao najveću prehrambenu kompaniju u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

Podravka još od 2021. provodi snažan investicijski ciklus, u sklopu kojeg je do sada uloženo oko 150 milijuna eura. Od toga, gotovo 70 milijuna eura realizirano je tijekom 2023., a dodatnih gotovo 100 milijuna eura u planu je i za ovu godinu. Prioriteti investicijskog ciklusa su ulaganja u modernizaciju, uvođenje novih tehnologija i digitalizaciju, podizanje efikasnosti i energetske učinkovitosti te daljnje unapređenje uvjeta rada. Trenutno kraju privodimo najveću investiciju u sklopu Strategija poslovanja Grupe Podravka, a to je logističko-distributivni centar u Koprivnici. Završetak radova očekuje se u drugoj polovici godine, a ukupna vrijednost projekta je 48 milijuna eura. Ovom investicijom Grupa Podravka povećat će svoju efikasnost u logističko-distributivnom segmentu poslovanja kroz optimizaciju broja skladišnih prostora, minimizaciju internog transporta te veću kontrolu troškova. Također, imat će i pozitivan utjecaj na okoliš kroz smanjenje emisije ugljičnog dioksida. Početkom godine u Koprivnici smo otvorili i službeno pustili u rad prvu novoizgrađenu tvornicu u našem segmentu Prehrane – Tvornicu tjestenine.

Radi se o investiciji vrijednoj više od 15 milijuna eura, a u njoj se proizvodi industrijska tjestenina koja se koristi za proizvodnju Podravka juha te uvijena i kratka tjestenina pod brendom Zlato polje. Ovom investicijom osigurali smo vlastitu proizvodnju tjestenine, modernizirali tehnološki proces proizvodnje te daljnji rast kategorije juha, kao i razvoj novih proizvoda. Također, završili smo i izgradnju novog pogona za preradu rajčice u sklopu naše postojeće tvornice u Varaždinu. Ta investicija omogućuje nam povećanje kapaciteta primarne prerade svježe rajčice i kontinuitet vlastite proizvodnje, a početak komercijalne proizvodnje u novom pogonu očekuje se u trećem kvartalu ove godine. U širem smislu, investicija uključuje i ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju i navodnjavanje koje je nužno za nesmetano obavljanje primarne proizvodnje. Za potrebe nove tvornice Podravka je organizirala proizvodnju rajčice na vlastitim površinama i kod kooperanata ukupne veličine od oko 400 hektara. U tijeku je i realizacija druge faze ulaganja u sunčane elektrane, sufinancirane sredstvima Modernizacijskog fonda, koja će ukupnu instaliranu snagu podići do 8.362,6 kW. Ovo su samo neke od najzvučnijih investicija, a ulagali smo mnogo i u obnovu proizvodnih linija, klimatizaciju pogona i generalno poboljšanje uvjeta rada, a pretprošle smo godine obnovili i poslovno sjedište u Koprivnici.

Održivo poslovanje

Kako bi uključili sveobuhvatne ESG zahtjeve i načela održivosti u svoje poslovanje, u ožujku 2023. usvojili smo Strategiju održivog poslovanja Grupe Podravka do 2030. godine. Na taj smo način definirali četiri temeljna stupa - čist okoliš, zdrava prehrana, briga o zaposlenicima i zajednici te odgovorno korporativno upravljanje. Na njih se veže i deset glavnih ciljeva, poput stopostotnog korištenja električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji na području Europske unije, smanjenja CO2 emisija za četrdeset posto na razini Grupe Podravka, smanjenje soli i šećera za dvadeset posto u 75 posto novih i inoviranih proizvoda, kontinuirano poboljšavanje materijalnih prava radnika i slično.

Da se na ispunjavanju zacrtanih ciljeva marljivo radi, potvrđuje i ishođenje certifikata za međunarodnu normu ISO 260000 u rujnu 2023. prema kojoj je potvrđena sukladnost sustava upravljanja sa smjernicama društvene odgovornosti. Prepoznat je i trud uložen u upravljanje ljudskim resursima pa su tako u 2023. dobivena i dva certifikata iz tog područja – Poslodavac partner i Mamforce. Također, Podravka je u prošloj godini postala jedan od 75.000 članova međunarodne neprofitne organizacije SEDEX čiji je cilj poboljšati etičke i odgovorne poslovne prakse u globalnim lancima opskrbe. Uz to, Podravka je nagrađena za najveći napredak na području održivosti u 2023. u kategoriji velikog poduzeća, a koje dodjeljuje Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj te je dobila godišnju nagradu Zaklade „Hrvoje Požar“ Hrvatskog energetskog društva u kategoriji za realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom i unapređenje kvalitete okoliša za projekt izgradnje najveće integrirane sunčane elektrane u Hrvatskoj.

Sve članice Grupe Podravka doprinose ostvarenju strateških ciljeva u skladu sa svojom veličinom i mogućnostima kroz multidisciplinarne timove unutar Grupe. To osigurava pravovremeno ispunjavanje svih obveza, kako onih postavljenih Strategijom, tako i onih postavljenih od strane zakonodavstva na nacionalnoj i europskoj razini. Također, za koordinaciju poslova vezanih uz ESG u Podravki je osnovana posebna organizacijska jedinica, sektor Poslovna održivost i zelena transformacija. Na taj se način jačaju interni kapaciteti za provedbu ciljeva održivosti i ispunjavanje svih regulatornih zahtjeva koji se postavljaju pred kompaniju vezano uz izvještavanje o održivosti.