Mihael Furjan (Pliva): Pozitivni trendovi posljedica su kontinuiranog i promišljenog koncepta razvoja

Pliva posluje dobro i ostvaruje pozitivne rezultate, u nadolazećem periodu imperativ će biti na ulaganjima u novu tehnologiju, održivom poslovanju, jačanju svih segmenata farmaceutske proizvodnje i stavljanju novih proizvoda na tržište. Stabilni rezultati u dosadašnjem dijelu godine potvrda su dobro odabranog strateškog smjera poslovanja te vjerujemo kako ćemo ovu godini završiti u pozitivnom tonu. Tome u prilog ide i činjenica da je u 2023. na našoj proizvodnoj lokaciji u Zagrebu po prvi puta u povijesti planirana proizvodnja osam milijardi tableta te, ako uzmete u obzir da smo prije 15 godina proizvodili gotovo tri puta manje, možemo reći kako smo u tom kontekstu zadovoljni do sada postignutim. Uz to, nedavno smo zaposlili našeg 3000. zaposlenika što je dodatna potvrda kontinuiranog napretka i širenja naših poslovnih aktivnosti. Bilježimo i blagi rast prihoda kao posljedicu većih volumena proizvodnje i lansiranja novih proizvoda. Posebno smo ponosni i na činjenicu da je naša proizvoda lokacija u Zagrebu jedna od strateški važnih u sklopu Teva grupe te ujedno među ključnima za lansiranja novih proizvoda na tržište. Kao jedan od primjera možemo izdvojiti kako upravo naši kolege iz Istraživanje i razvoja u Zagrebu stoje iza uspješnog lansiranja i FDA odobrenja za inovativni proizvod za pacijente koji pate od shizofrenije na tržištu SAD-a. Uz to, ponosno smo što na tržište RH stavljamo generičke i inovativne terapije za više od 700.000 pacijenata koji ih svakodnevno koriste.

Trenutni trendovi na tržištima, kako u Hrvatskoj tako i u ostatku EU, velikim su dijelom posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa tijekom koje je zbog ograničenog rada zdravstvenih sustava došlo do pada potražnje lijekova, jer s jedne strane zdravstveni sustavi nisu radili punim kapacitetom, dok smo s druge istovremeno svi nosili maske što je dovelo do manje pojave respiratornih bolesti. Prestankom mjera došlo je do povećanja broja infekcija i eksplozije potrošnje lijekova, posebice antibiotika i sirupa. Uz to, farmaceutska se industrija, kao i sve druge, mora nositi s porastom troškova. Cijene svih ulaznih troškova od sirovina i prijevoza pa sve do energije su ekstremno porasle, iako je situacija sada jest povoljnija u odnosu na prošlu godinu. Kontinuirani pritisak na snižavanje cijena naših proizvoda uz suočavanje s povećanom inflacijom i navedenim troškovima otežava poslovanje i dovodi u pitanje održivost proizvodnje nekih lijekova.

Kao farmaceutski lider u Hrvatskoj i regiji svjesni smo važnosti ulaganja u razvoj poslovanja s naglaskom na napredne tehnologije, koje vidimo kao preduvjet uspjeha te planiramo nastaviti s unapređenjem procesa i korištenjem novih rješenja u našim svakodnevnim aktivnostima. Pliva već godinama kreira trendove - ulažemo u nove tehnologije, unaprjeđujemo automatizaciju i robotizaciju procesa koji su vezani uz proizvodnju i strojno učenje radi usavršavanja sustava, a posebno pazimo na principe industrije 4.0. Prije osam godina završili smo veliki investicijski ciklus u sklopu kojeg smo izgradili nove pogone u Zagrebu i Savskom Marofu te od tada sustavno ulažemo u daljnje širenje naših proizvodnih kapaciteta i aktivnosti. Zadnja velika investicija ona je nastala u suradnji s tvrtkom E.ON Hrvatska u sklopu koje smo na našoj lokaciji u Savskom Marofu u rad pustili najjaču solarnu elektranu u RH u čijoj su izgradnji korišteni najmoderniji paneli snage 545Wp što je uz orijentaciju elektrane istok-zapad omogućilo da se zauzme značajno manja površina uz maksimalnu iskoristivost. Ova će elektrana zadovoljiti gotovo 30 posto potreba za električnom energijom Plivinih proizvodnih pogona u Savskom Marofu te na godišnjoj razini osigurati uštede od 20 posto.

Navedeni rast i svi ostali pozitivni trendovi nisu nastali slučajno, nego su posljedica kontinuiranog i promišljenog koncepta razvoja u koji je, na kraju, uložen i značajan novac. Sustavno radimo na novim razvojnim projektima za cijelu grupu. Razvijajući takav oblik poslovanja dodatno smo učvrstili poziciju jedne od vodećih hrvatskih kompanija i jedne od strateških lokacija unutar Teva grupe, a tako planiramo i nastaviti.