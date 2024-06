Mislav Blažić, predsjednik Uprave PBZ Carda i Irina Bručić, predsjednica Uprave tvrtki Nexi croatia i Nexi Slovenia: Strateško partnerstvo donijelo je brojne prednosti

Ubrzo nakon što je predstavljeno strateško partnerstvo tvrtki PBZ Card i Nexi Croatia, na tržištu su zajedno ponudile i novu aplikaciju SoftPOS, koja omogućava prihvaćanje kartica putem mobitela i smart uređaja

Strateško partnerstvo PBZ Carda i Nexija Croatia u vrlo kratkom roku donijelo je dobre poslovne rezultate objema tvrtkama. O tome kakvu ulogu tvrtke imaju u tom partnerstvu govore Mislav Blažić, predsjednik Uprave PBZ Carda, i Irina Bručić, predsjednica Uprave tvrtki Nexi Croatia i Nexi Slovenia.

Kakvi su rezultati strateškog partnerstva PBZ Carda i Nexija Croatia sklopljenog prije godinu dana?

Mislav Blažić: – Ulazak u strateško partnerstvo s tvrtkom Nexi Croatia donijelo je brojne prednosti prodajnim mjestima. Prije svega u smislu tehnološki naprednih i pouzdanih platnih rješenja. Ubrzo nakon što smo predstavili strateško partnerstvo s Nexijem Croatia, tržištu smo zajedno ponudili i novu aplikaciju SoftPOS koja omogućava prihvaćanje kartica putem mobitela i smart uređaja. Aplikacija je iznimno dobro prihvaćena te smo je do danas ugovorili na više od 1000 uređaja. Od početka ove godine zahvaljujući toj aplikaciji putnici HŽ-a Putničkog prijevoza mogu kartu kupiti u vlaku i platiti je karticom. Osim toga, jedna od pogodnosti koju smo prvi uveli na naše tržište – obročna otplata bez kamata i naknada – dostupna je i za plaćanje putem aplikacije SoftPOS, što je čini dodatno atraktivnom, osobito za plaćanje većih troškova. Nadalje, zabilježili smo dvoznamenkasti rast prodaje te određeni rast broja prodajnih mjesta, čime smo dodatno ojačali prodajnu mrežu. Gledajući iz perspektive PBZ Carda, to strateško partnerstvo omogućilo je da se više fokusiramo na unapređenje baze korisnika, razvojem posebnih pogodnosti za njih, a što u konačnici donosi koristi i prodajnim mjestima, u smislu kreiranja posebnih pogodnosti za naše korisnike na pojedinim prodajnim mjestima i povećanja prometa.

Irina Bručić: – I mi u Nexiju iznimno smo zadovoljni rezultatima prve godine zajedničkog poslovanja jer smo ulaskom na hrvatsko tržište sa snažnim partnerom kao što je PBZ Card osigurali vrlo brzo visoku prepoznatljivost brenda Nexi. Osim što smo plasmanom inovativnih rješenja omogućili bolje korisničko iskustvo građana kao što je, primjerice, spomenuta mogućnost digitalnog plaćanja karte u vlakovima Hrvatskih željeznica, osigurali smo i kontinuiranost vrhunske operativne podrške prema trgovcima, što potvrđuju njihove brojne pozitivne povratne informacije.

Koja je uloga PBZ Carda, a koja Nexija Croatia u toj poslovnoj simbiozi?

Mislav Blažić: – PBZ Card je jedan od začetnika kartičarstva na našem tržištu. Tijekom više od pedeset godina izgradili smo najjaču prodajnu mrežu te stekli status najvećeg pružatelja usluge prihvaćanja kartica na hrvatskom tržištu. Ono što nam daje prednost, a i dobrobit našim partnerima je izvrsno poznavanje lokalnog tržišta, ali isto tako i globalnih trendova i međunarodnih tržišta. S druge strane, tu je snažna baza korisnika kartica koju imamo. Treba imati na umu da i izdajemo kartice, i to Premium Visa, te zajedno s ostalim karticama PBZ Grupe, PBZ Visa i Mastercard karticama, vodeći smo izdavatelj kartica na našem tržištu, uključujući bazu od 2,3 milijuna kartica. Od takve baze korisnika profitiraju i prodajna mjesta u smislu dogovaranja i razvoja posebnih marketinških i prodajnih aktivnosti i akcija za kupnju, što u konačnici utječe i na njihovo poslovanje, na veći promet i stvaranje mreže vjernih i zadovoljnih kupaca. Najbolji primjer je obročna otplata, koju prodajna mjesta mogu ugovoriti do 36 rata. Tu su pogodnost korisnici kartica jako dobro prihvatili te je danas dostupna na gotovo 30.000 prodajnih mjesta diljem Hrvatske. U novom poslovnom modelu PBZ Card je zadržao ulogu kontakta za prodajna mjesta, odnosno suradnje s prodajnim mjestima jer to je upravo naša snaga – dugogodišnji partnerski odnosi koje imamo sa snažnom mrežom prodajnih mjesta. Što znači da smo ostali zaduženi za sklapanje ugovora o prihvaćanju kartica i održavanje poslovnog odnosa s trgovcima kao pružatelj usluge distribucije prihvaćanja platnih kartica u ime i za račun tvrtke Nexi Croatia. Osim toga, predstavljamo i svojevrsnu nadogradnju tih odnosa kroz kreiranje posebnih komercijalnih aktivnosti u suradnji s prodajnim mjestima. Posebno strukturiran pristup PBZ Grupe malim, srednjim i velikim trgovcima, uključujući i ostala područja financijskog poslovanja te korištenje već etabliranih komunikacijskih kanala snažna su podrška našoj ukupnoj suradnji s prodajnim mjestima. Nexi, pak, zahvaljujući svojim prednostima, a tu prije svega mislim na snažnu tehnološku podršku i zamah koji mu daje grupa Nexi, fokusiran je na razvoj proizvoda i funkcionalnosti prihvatne mreže, uređaja i kanala te pružanje operativne podrške prihvaćanju kartica.

Koje biste proizvode i funkcionalnosti istaknuli?

Irina Bručić: – Nexi, kao vodeći europski paytech, ulaže velike resurse u digitalna platna rješenja, fokusirajući se prije svega na specifične potrebe korisnika, inovativnost i sigurnost, nudeći pritom trgovcima mogućnost prihvata digitalnih plaćanja kako na fizičkim prodajnim mjestima tako i putem interneta. Posebice smo zadovoljni sve raširenijom upotrebom SoftPOS i Android platnih rješenja, koja trgovcima daju dodatnu fleksibilnost u poslovanju te im omogućuju integraciju više aspekata poslovnih procesa. Povrh toga, nastojimo im ubrzati poslovanje konstantnom digitalizacijom procesa i ponudom dodatnih usluga, poput različitih izvještaja i statističkih prikaza. Osim toga, jako nam je važno da naše poslovanje i proizvodi podržavaju načela korporativne održivosti, u prilog čemu govori činjenica da je grupa Nexi već drugu godinu zaredom uvrštena među 15 posto najbolje ocijenjenih kompanija u Godišnjaku održivosti S&P Global.

Kako je prošao prijenos poslovanja s PBZ Carda na Nexi Croatia, je li utjecao na poslovanje prodajnih mjesta?

Mislav Blažić: – Mogu reći da je prijelaz poslova prihvaćanja kartica s PBZ Carda na Nexi prošao glatko i zadovoljavajuće. Naše partnere, prodajna mjesta, na vrijeme smo obavijestili o uspostavi novog modela prihvaćanja kartica i prijenosu svih ugovornih obveza s PBZ Carda na Nexi, kao novog pružatelja usluga prihvaćanja kartica. S druge strane, prijenos nije zahtijevao nikakve posebne tehnološke prilagodbe te je, ono što je najvažnije i za prodajna mjesta i za korisnike naših kartica, omogućen kontinuitet u prihvaćanju kartica bez ikakva prekida. I nadalje smo ostali kontakt za prodajna mjesta, a i djelatnici, koji su im davali operativnu podršku, pa i njihovi telefonski brojevi ostali su isti, samo su promijenili poslodavca. Također, prodajna mjesta zadržala su sve pogodnosti: od prihvata četiri kartična brenda, naprednog beskontaktnog plaćanja, obročne otplate i drugih. Osim toga, dobili su i dodatne pogodnosti poput naprednih tehnoloških rješenja. Važno je reći da smo u ovaj poslovni model ušli s našim već postojećim partnerom u segmentu procesiranja kartica. Nexi je, naime, kartični procesor za cijelu Intesa Sanpaolo Grupu. To su naše dugogodišnje kolegice i kolege, međusobno vrlo dobro poznajemo način rada, a sada smo tu uspješnu suradnju proširili i na područje prihvaćanja kartica.

Irina Bručić: – Prijenos poslovanja s PBZ Carda na Nexi planiran je i izvršen na način koji korisnicima nije prouzročio nikakve prekide u poslovanju. Međutim, da bismo ispunili njihova očekivanja i omogućili im da korištenjem naših proizvoda i funkcionalnosti unaprijede poslovanje, uveli smo kontinuirani dijalog s trgovcima u kojem dobivamo potvrdu smjera i prioriteta daljnjeg razvoja naših platnih rješenja.

Što možete očekivati od ove suradnje u budućnosti?

Irina Bručić: – Budući da smo uspješno ostvarili sve ključne ciljeve zacrtane za prvu fazu suradnje, sada možemo s još većim entuzijazmom prionuti donošenju inovacija na hrvatsko tržište digitalnih plaćanja. Nastavit ćemo unaprjeđivati ponudu prihvata u segmentu online prodaje, a posebnu pozornost posvetit ćemo modernizaciji mreže terminala te osmišljavanju rješenja posebno dizajniranih za određene niše trgovaca.

