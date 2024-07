Zoran Mitreski: U realizaciji u maloprodajnoj mreži Fortenova grupe prednjači Konzum

Sastavnice maloprodajnog lanca Fortenova grupe u svih pet država regije u prošloj su se godini, koju su, osobito u prvom polugodištu, obilježile reakcije na gotovo izvanredne okolnosti poslovanja zbog inflacijskih pritisaka, ponovno pokazale kao oslonac svojim kupcima, partnerima i zaposlenicima, ali i nacionalnim vladama jer su sve naše kompanije podržale mjere vlada država regije za ograničavanje cijena proizvoda kako bi se građani lakše nosili s rastom troškova. Unatoč takvim okolnostima, u mreži smo provodili cijeli niz važnih projekata, a jedan od njih je i strateški projekt njezinog širenja i konsolidacije. Tako smo uz 67 prodajnih mjesta za koliko se akvizicijom marketa Franca povećala mreža u Crnoj Gori, u regionalnoj mreži naših trgovina otvorili oko 50 novih i preuređenih prodajnih mjesta.

U tome je prednjačio Konzum u Hrvatskoj koji je mrežu proširio sa 16 novih i osam preuređenih prodajnih mjesta, a u to je uložio 25 milijuna eura. Organski rast, kao i rast kroz akvizicije, ostaju jedna od razvojnih poluga naše poslovne strategije u idućem razdoblju, pri čemu ćemo sve buduće odluke vezane za širenje maloprodajne mreže donositi vodeći računa o sinergijskom potencijalu doprinosa cijeloj mreži. Jednako tako, naš fokus ostaje na daljnjem rastu poslovnih pokazatelja i daljnjem jačanju efikasnosti regionalnog lanca koji je u ovome trenutku i najveća domaća maloprodajna mreža u pet država regije. Jedna od poluga rasta je i nastavak strategije uske i dobre suradnje s domaćim proizvođačima i distributerima jer se već pokazalo da je upravo to važna pretpostavka naše brze prilagodbe vanjskim okolnostima. Na taj način čuvali smo našu konkurentnost, ali i kupcima nudili svježe i lokalne proizvode.

Nastavit ćemo s kontinuiranim poboljšavanjem materijalnog statusa i uvjeta rada naših zaposlenika. Jednako tako, nastavit ćemo sa širenjem primjene AI rješenja jer su projekti digitalizacije koji se provode u našoj maloprodaji kompanijama omogućili da ostanu predvodnici u području inovacija.

Na razini Grupe, djelatnosti i pojedinačnih kompanija kontinuirano se provodi cijeli niz ESG inicijativa. Veliki takav projekt je izrada planova za smanjenje ugljičnog otiska te projekt energetske učinkovitosti koji se provodio i u svakoj maloprodajnoj kompaniji, a koordinirao se na razini cijele mreže. U okviru njega se postavljaju solarni paneli na prodavaonice, uvodi LED rasvjeta, optimiziraju rashladne vitrine itd.

U realizaciji u maloprodajnoj mreži Fortenova grupe prednjači Konzum. Kompanija je prošle godine imala dvoznamenkasti rast prihoda u odnosu na 2022., rekordnu godinu, a ujedno je i predvodnik cijelog niza trendova – od inicijativa koje poboljšavaju održivost u lancu opskrbe do iskoraka u digitalnom poslovanju, kao što je Konzum SMART trgovina ili plaćanje kriptovalutama. Konzum se već šestu godinu zaredom prepoznaje kao najveći donator hrane u Hrvatskoj, a istraživanja koja kontinuirano provodimo pokazuju kako naši kupci itekako prepoznaju i cijene naše cjenovne inicijative, kvalitetnu ponudu, osobito kad je u pitanju „najbolje iz Hrvatske“, domaće i svježe, ali i našu brigu o zajednici u kojoj poslujemo.

Izuzetno smo ponosni što smo, kao najveća kompanija Fortenova grupe u Hrvatskoj s oko 11 tisuća zaposlenika, jedan od vodećih poslodavaca u državi i što su naše prakse prepoznate od strane struke: i ove godine obnovili smo Certifikat Poslodavac Partner, s još boljim rezultatima, a dodijeljen nam je, zajedno s još dvadesetak kompanija cijele Fortenova grupe, i certifikat Best Places to Work. Nakon što smo u prošloj godini u povećanje primanja zaposlenika ulagali u čak dva navrata, i to ukupno 45 milijuna eura na godišnjoj razini, ljestvica je podignuta visoko i napore usmjeravamo u to da ispunimo očekivanja naših ljudi.