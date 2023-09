Dugi niz godina izvrsnosti: Zagrebačka pivovara i Molson Coors BH ponovno stekli Poslodavac Partner i Above and Beyond certifikate

Još jedan certifikat Poslodavac Partner u rukama je Zagrebačke pivovare i Molson Coorsa BH s visokim brojem bodova ostvarenim u svih sedam područja evaluacije HR sustava - privlačenje i zapošljavanje, onboarding i razvoj zaposlenika, angažiranost i zadovoljstvo zaposlenika, transformacija i razvoj, zadržavanje i nagrađivanje te odlazak (offboarding) i povratak zaposlenika.

Izvrsni rezultati u certifikaciji za status Poslodavac Partner smjestili su Zagrebačku pivovaru i Molson Coors BH u prestižnu skupinu izvrsnih poslodavaca, a ovogodišnji Above and Beyond certifikat pokazao je da se nalaze u 10 posto najboljih organizacija prema kvaliteti upravljanja ljudskim potencijalima.

Above and Beyond certifikat organizacije su dobile u područjima ‘Innovation‘ i „Future“ i to za korporativnu kulturu koja potiče inovacije i za HR prakse usmjerene održivoj budućnosti.

Dugoročno zadovoljstvo kao prioritet

Zadovoljstvo zaposlenika unutar Zagrebačke pivovare i Molson Coorsa BH obostrano je i osnaženo brojnim benefitima i mogućnostima uvedenim nastavno na stvarne potrebe zaposlenika. Obje kompanije se vode vrijednošću „Učimo svaki dan” te svojim zaposlenicima omogućuju brojne treninge i edukacije kako bi oni mogli neprekidno usavršavati svoja znanja i vještine. Svaki zaposlenik Zagrebačke pivovare i Molson Coorsa BH ima svoj individualni razvojni plan koji mu omogućuje da upravlja svojim rastom i razvojem te da napreduje unutar kompanije, a tijekom prošle godine svaki je zaposlenik prosječno proveo preko 50 sati na različitim usavršavanjima, treninzima ili edukacijama.

Sveobuhvatan pristup unaprjeđenjima

Svi zaposlenici potiču se na kontinuirani razvoj i omogućava im se da djeluju kao poduzetnici te nude vlastita rješenja i prijedloge za unaprjeđenje poslovanja, a kompanija ih pritom nagrađuje za njihov trud, izvanredna postignuća i inovativna rješenja. Kroz program BRAVO! kompanija odaje priznanje najboljima te slavi timove i pojedince koji su postigli izvanredne rezultate.

Da Zagrebačka pivovara i Molson Coors BH razmišljaju unaprijed pokazuje i njihova strategija zapošljavanja koja promovira interna napredovanja pa se tako sva upražnjena radna mjesta najprije oglašavaju unutar kompanije te se zaposlenicima omogućuje izgradnja dugoročne karijere u kompaniji. Osim toga, svim zaposlenicima su na raspolaganju i ažurne baze znanja, a u kompaniji su zaposleni ljudi čiji opis posla, među ostalim, uključuje proaktivno upravljanje efikasnim prijenosom znanja.

- Iznimno mi je zadovoljstvo što smo i ove godine primili Poslodavac Partner i Above and Beyond certifikate te potvrdili svoju poziciju u samom vrhu najboljih poslodavaca prema kvaliteti upravljanja ljudskim potencijalima. Posebno smo ponosni na našu kulturu i naše ljude jer ništa ne bi bilo moguće bez zakon ljudi koji nas čine zakon kompanijom - izjavila je Jadranka Sakoman, direktorica ljudskih potencijala Zagrebačke pivovare.