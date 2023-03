Greencajt festival najavio prva programska imena. U Zagreb stižu stručnjaci iz 12 zemalja

Posjetitelji ovogodišnjeg Greencajta imat će priliku čuti razmišljanja vodećih europskih autoriteta koji će kroz različite ekspertize pokušati dati odgovor na pitanje kako stvoriti okruženje za održivu budućnost. Na pozornicu dolazi vodeći britanski stručnjak za okoliš i inovacije, Mark Shayler, superstar koji je svojim radom kroz desetljeća utjecao na promjenu poslovnih modela mnogih globalnih kompanija. Pridružit će mu se nagrađivani talijanski ekonomist i publicist Alessio Terzi, čija je posljednja knjiga proglašena jednom od najboljih 2022. godine prema Foreign Affairs-u. Na Greencajt stiže i portugalski menadžer i stručnjak za održivi razvoj u tvrtki Navigator, europskom lideru u proizvodnji papira, Pedro Filipe Silva.

Mark Shayler godinama surađuje s mnogim svjetskim kompanijama na razvoju brendova, njihovih strategija i poslovnih modela s ciljem da budu održivi. Jedan je od najinspirativnijih britanskih stručnjaka za okoliš i inovacije, čiji su rezultati poslovnih modela kružnog gospodarstva impresivni. Kroz svoju kreativnu agenciju Ape, Shayler se fokusira na razvoj inovativnih rješenja koji su održivi i doprinose zaštiti okoliša. Svojim klijentima ovakvim pristupom uštedio je više od 140 milijuna funti. Osim toga, uveo je poslovne modele kružnog gospodarstva koji su doveli do povećanja prodaje proizvoda za 8000 posto. Shaylerova predanost edukaciji je također značajna te je na temu održivosti educirao više od 2000 ljudi. Lista klijenata s kojima je surađivao dojmljiva je i uključuje kompanije Nike, Coca-Cola, Samsung, Amazon, Unilever, Panasonic, Schweppes, Mars i mnoge druge. „Nije dovoljno govoriti, već trebamo raditi na ekološkoj osviještenosti“, izjavio je Mark Shayler kao uvod u temu o kojoj će govoriti na Greencajt festivalu.

Alessio Terzi kroz svoj rad u Europskoj komisiji, Europskoj središnjoj banci i kao predavač, usredotočuje se na utjecaj klimatskih promjena na razvoj i gospodarstvo te na načine na koje se društva mogu prilagoditi promjenama koje slijede. Njegov politički rad i komentari popraćeni su i objavljeni u vodećim medijskim izvorima poput Financial Timesa, The Wall Street Journala, BBC World Newsa, Bloomberga, The Washington Posta. Alessio je također autor knjige “Growth for Good: Reshaping Capitalism to Save Humanity from Climate Catastrophe”. U njoj govori o tome kako restrukturirati kapitalizam da bismo zaštitili prirodu i spriječili klimatsku katastrofu.

Pedro Filipe Silva je sustainability manager u tvrtki Navigator, europskom lideru u proizvodnji papira od obnovljivih resursa, s ekspertizom u održivom korištenju prirodnih resursa te zaštiti okoliša. Ima veliko iskustvo u radu s tvrtkama i organizacijama za promicanje održivih praksi i smanjenje njihovog utjecaja na okoliš. Pedro ima iskustvo rada u području okolišnog inženjerstva i menadžmenta te je surađivao s mnogim tvrtkama u provedbi strategije održivosti. Također je sudjelovao u istraživačkim projektima vezanim za obnovljivu energiju, gospodarenje otpadom i održivu poljoprivredu.

Ovo su samo neka od imena koja čine program ovogodišnjeg Greencajta, na kojem se očekuje više od 80 govornika iz 12 zemalja svijeta. Najveći zeleni festival u regiji održat će se 24. i 25. svibnja u prostorima stare Tvornice električnih žarulja i Rougemarin Parka u Zagrebu.