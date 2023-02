Kako brendovi mogu zakoračiti u nikad primamljiviji glamurozni svijet luksuza – saznajte na Danima komunikacija

Luksuz kao stil života znak je prestiža brenda te je ujedno težnja urbanih generacija, a upravo će o tome na Danima komunikacija govoriti Munise Can, strateška stručnjakinja čija je misija izgradnja brendova koji se samouvjereno kreću ni manje ni više nego – brzinom zajednice.

U svijetu velikih kulturoloških promjena koji je pod stalnim povećalom kritičkoga oka javnosti i u kojemu je sve teže ostati relevantan – na Dane komunikacija, koji će se od 20. do 23. travnja 2023. godine održati u rovinjskom hotelu Lone, dolazi Munise Can, koja je mnogim brendovima pomogla zacrtati put do sigurnog uspjeha.

- Neću lagati: volim slatki, zamamni okus pobjede. Pobijediti znači očarati, oduševiti ili – isprovocirati - jednom je prilikom poručila ova potpredsjednica strategije Highsnobietyja za cijelu Europu, a ranije strateška direktorica VICE-a za Zapadnu Europu, koja besprijekorne rezultate u kreativnoj industriji ostvaruje usmjeravajući se primarno na prepletanje kulture, tehnologije i komunikacija.

Kada je riječ o poslovnoj strategiji, tvrdi da je ključ uspjeha ne usmjeriti se na ego – brenda ili vlastiti – nego na transformativnu moć kolektiva: „Uvijek morate svijet promatrati iz jedinstvene perspektive koju ljudi ne mogu pronaći drugdje.“ Motiv je to koji se može primijeniti i na filozofiju Highsnobrietyja – globalnoga multimedijalnog brenda usmjerenog na inovativnost u modi, dizajnu, glazbi i drugim umjetnostima koje oblikuju svijet.

Otkako je 2005. lansiran, Highsnobiety kao globalni modni i lifestyle medij s berlinskim sjedištem predvodi kulturu vječne mladosti. Od popularizacije street stylea do njegove infiltracije u nikad primamljiviji svijet glamura visoke mode, nastavljaju rušiti tradicionalne okvire kada je riječ o nosivoj umjetnosti. Upravo će zato na Danima komunikacija Munise otkriti uvide njihove bijele knjige simboličnoga naziva The New Luxury 3.0 o tome kako se razvija percepcija luksuza – i što brendovi trebaju učiniti kako bi zadržali svoje mjesto za stolom u sve većoj tržišnoj kakofoniji.

Poznati po postavljanju nekonvencionalnih pitanja i potrazi za nesvakidašnjim odgovorima, Dani komunikacija, festival tržišnoga komuniciranja i kreativnosti koji okuplja nekoliko tisuća sudionika, svake godine pružaju neponovljiva iskustva i okupljaju najzanimljiviju zajednicu tržišnih komunikacija. Nakon Edwarda Snowdena, koji će se sudionicima festivala pridružiti videolinkom; kao i evanđelista, vizionara i rock-zvijezde tehnološkoga svijeta Jamesa Whittakera, te Munise Can, uslijedit će najave brojnih drugih zanimljivih sudionika.

Svi kreativci, marketingaši, digitalci, mediji i drugi komunikatori koji se i ove godine žele naći u društvu domaćih i svjetskih tržišnih lidera informacije o sudjelovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.