Međunarodna konferencija PILC 2023. otkriva što nam donosi leadership četvrte industrijske revolucije

U Opatiji je u petak 31. ožujka održan prvi dan 12. međunarodne znanstveno – stručne konferencije PAR International Leadership Conference – PILC 2023., u organizaciji Veleučilišta PAR.

Konferencija je svečano otvorena u jutarnjim satima u Hotelu Milenij. Pozdravnim govorima prisutnima su se obratili Gordana Nikolić, dekanica Veleučilišta PAR, Sanja Ljubetić, predstavnica glavnog sponzora ACI d.d., Marko Filipović, gradonačelnik Grada Rijeke, Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije te njegova ekselencija Martin Berishaj, veleposlanik Republike Kosovo.

Dekanica Gordana Nikolić obratila se gostima u ime Veleučilišta PAR te objasnila da je ove godine fokus konferencije usmjeren na liderstvo četvrte industrijske revolucije jer je PAR od ove godine ponosni dio Digitalnog Inovacijskog Huba. „Druga stvar kojom se možemo pohvaliti je da smo od 1. siječnja 2023. postali veleučilište te postali dio Europskog sveučilišta za dualno obrazovanje, što nas čini jedinim privatnim visokim učilištem u Republici Hrvatskoj koje je ušlo u Europsku mrežu za dualno obrazovanje“, objavila je dekanica Nikolić.

- Veleučilište PAR nije slučajno postalo veleučilište. Od samih svojih početaka studente nisu tretirali kao broj, već kao suradnike i ključne dionike, čime su u Europskom prostoru postali prepoznatljivi za svoje ideje i ono čemu svako sveučilište teži postati - izjavio je Berishaj.

Na prvom plenarnom panelu su o ekonomskim i digitalnim izazovima leadershipa IR4.0 razgovarali Edmond Hajrizi, osnivač i rektor UBT – University for Business and Technology u Prištini, Srđan Krčo, osnivač DunavNET-a i suradnik na AI&GAMING EDIH-u, Sanja Šimić, direktorica Centra za digitalni razvoj HGK, Dorotea Effenberger, predsjednica uprave Tahografa te Juraj Bukša, direktor odjela nautike ACI d.d.

Panelisti su se složili da mlade danas nije potrebno informirati, s obzirom da su im sve informacije danas nadohvat ruke, već ih treba motivirati radi kvantnog skoka u načinu razmišljanja, rada, poimanja i educiranja. Juraj Bukša je istaknuo kako se ne treba boriti protiv strojeva, već se moramo naučiti na suživot sa umjetnom inteligencijom, učiniti ju našim partnerom, odnosno alatom za rad.

Dorotea Effenberger je istaknula da se čovječnost gubi samo djelomično te je zaključak prvog panela bio da je potrebno uzeti u obzir ljudski čimbenik u svim aspektima razvoja i korištenja umjetne inteligencije kako bi se osiguralo da je tehnologija usklađena s ljudskim vrijednostima i ciljevima.

Dekanica PAR-a Gordana Nikolić na razgovoru One to one ugostila je nj. e. Martina Berishaja, veleposlanika Republike Kosovo. Osvrnuli su se na samu pojavu i razvoj tehnologije te izazove koje sa sobom nosi pojava umjetne inteligencije. Dotaknuli su se educiranja današnjih kadrova, mogućnostima za mlade i dostupnosti informacija te kako i koliko se uloga edukatora mijenja sa svim nadolazećim promjenama u sektoru. Zaključili su da izazovi koje je donijela pojava umjetne inteligencije naglašavaju potrebu za pomnim razmatranjem etičkih, društvenih i tehničkih aspekata razvoja i implementacije umjetne inteligencije. Ona je zastrašujuća, no progresivna; sveprisutna je, izazovna ali i neizbježna!

U drugom dijelu programa su o društvenim, obrazovnim i tržišnim očekivanjima od generacije Alpha razgovarali panelisti Marko Kralj, znanstveni savjetnik na Institutu za fiziku, Tadej Slapnik, potpredsjednik Svjetskog vijeća za metaverzum, Martina Puljić, predsjednica uprave tvrtke Pleter usluge, Mirko Sužnjević s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Marko Turk, prodekan za istraživanje i međunarodnu suradnju na Veleučilištu PAR te Maro Alavanja, generalni direktor Narativ komunikacije d.o.o. Zaključili su da se od Alpha generacije očekuje da bude tehnološki potkovana, društveno i ekološki osviještena. Ta će očekivanja oblikovati način na koji komuniciraju sa svijetom i utjecati na proizvode i usluge koje zahtijevaju i cijene u budućnosti.

Program prvog dana konferencije zaključen je izlaganjem znanstvenih radova, dok je drugi dan konferencije predviđen za studentske prezentacije, radionice i debate pod vodstvom mentorice Tatjane Brkić sa Saint Paul University u Kanadi.

Zemlja partner ovogodišnje konferencije je Kosovo, a partneri konferencije su Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora. Pokrovitelji konferencije su Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, Primorsko – goranska županija, Turistička zajednica Kvarner i Grad Opatija, dok su glavni sponzori JGL i ACI d.d.

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija PILC 2023 financira se iz programa Digitalna Europa 2021 – 2027 i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 - 2026 putem projekta ‘Digital transformation of Central Croatia and Northern Adriatic through AI&GAMING EDIH‘.