Na Dane komunikacija stiže suosnivač Media.Monksa, najveće platforme za kreativnu digitalnu produkciju na planetu

Victor Knaap novo je ime ovogodišnjih Dana komunikacija, festivala kreativnosti koji će se u rovinjskom hotelu Lone održati od 20. do 23. travnja

S nizom ureda diljem svijeta, među kojima su najpoznatiji oni u Amsterdamu, Londonu i New Yorku, i više od 9000 talentiranih zaposlenika, Media.Monks najveća je platforma za kreativnu digitalnu produkciju na planetu. Trofeji i priznanja vodećih međunarodnih organizacija kao što su FWA, Cannes Lions, BIMA, Webbies i Lovies pokazatelj su kreativne izvrsnosti i posvećenosti industriji – no počeci nisu bili tako glamurozni, o čemu će na Danima komunikacija ovoga travnja govoriti upravo njihov CEO Victor Knaap!

Nakon što je zarađivao za život ploveći po Europi, ovaj je bivši skiper davne 2003. odlučio usidriti se u nemirnim vodama Hilversuma, nedaleko od Amsterdama, te je postao predvodnik platforme Media.Monks, pretvorivši podrumski ured u globalni posao. Uz pokretačku ulogu Media.Monksa, Knaap je i izvršni direktor tvrtke S4Capital – djelujući u njoj uz Sir Martina Sorrella, začetnika najveće marketinške mreže na svijetu i oglašivačke legende koja je već posjetila Dane komunikacija.

Knaap danas osvaja pozornice svojim dinamičnim lekcijama o poslovanju i digitalnom rastu koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Baš naprotiv, jedna će osoba napustiti prostoriju uvrijeđena, ali sljedećih deset zbog njega će dobiti potpuno novi pogled na industriju. O beskompromisnosti njegovih postupaka možda najviše govori njegova pobjednička formula za transformaciju malog tima u svjetski kreativni brend.

Prvi je sastojak njegovo zlatno pravilo – Kupi, zamijeni ili umri. Drugi je – Ne igraj na sigurno! A treći i možda najvažniji: Budi ljubazan prema pripravnicima – neki od prvih pripravnika Media.Monksa sada su vodeća lica tvrtke! Za ostatak lekcija o poslovnom rastu i napretku pridružite se sudionicima Dana komunikacija u Rovinju na predavanju naziva How to Build an Agency While the Whole World is Watching.

Poznati po postavljanju nekonvencionalnih pitanja i potrazi za nesvakidašnjim odgovorima, Dani komunikacija, festival tržišnoga komuniciranja i kreativnosti koji okuplja nekoliko tisuća sudionika, svake godine pružaju neponovljiva iskustva i okupljaju najzanimljiviju zajednicu tržišnih komunikacija. Nakon Edwarda Snowdena, koji će se sudionicima festivala pridružiti videolinkom na desetu obljetnicu od razotkrivanja sustava masovnog nadzora koji je šokirao svijet; evanđelista, vizionara i rock-zvijezde tehnološkoga svijeta Jamesa Whittakera; Munise Can, strateške stručnjakinje i direktorice Highsnobietya koja brendovima pomaže zacrtati put do sigurnog uspjeha; vodećeg kreativca dalekog Japana Toshihika Tanabea; vodećeg svjetskog autoriteta za sextech Bryony Cole te Victora Knaapa, uslijedit će najave brojnih drugih zanimljivih sudionika.

Svi kreativci, marketingaši, digitalci, mediji i drugi komunikatori koji se i ove godine žele naći u društvu domaćih i svjetskih tržišnih lidera informacije o sudjelovanju mogu pronaći na poveznici..