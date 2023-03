Od kriptovaluta sve do pokvarenog interneta i pada povjerenja – izdvajamo iz rasporeda Dana komunikacija

Objavljen je raspored popularnog festivala kreativnosti i komunikacija – nakon intrigantnog lineupa glavne dvorane, teme o kojima će raspravljati domaći stručnjaci nikad aktualnije

Dupkom pune festivalske dvorane, kvalitetne i aktualne teme, globalni lideri te punjenje kreativnih baterija u proljetnom ambijentu rovinjskoga hotela Lone među domaćim liderima iz svijeta tržišnih komunikacija – u punom su jeku pripreme za nove Dane komunikacija, koji će u svom devetom izdanju od 20. do 23. travnja okupiti nekoliko tisuća sudionika. Sve će komunikatore zaintrigirati vijest da je objavljen službeni raspored festivala, a posebno činjenica da se i ovoga puta mogu uključiti u cijeli niz zanimljivih diskusija o temama od velikog značaja za industriju – između ostaloga i u jednom od najinteraktivnijih festivalskih formata naziva Piva poslije programa (PPP) powered by Ožujsko pivo!

THE RISE AND FALL OF CRYPTO

Što se dogodilo s kriptovalutama u 2022. godini? Što se događa danas? Gdje smo pogriješili i što nam je činiti dalje? U digitalnom prostoru koji se kontinuirano mijenja, širi i otvara nove mogućnosti, ništa ne treba prepustiti slučaju. Bez obzira na to je li riječ o ulaganju, prodaji ili isključivo znatiželji sudionika, u raspravu IAB-a Croatia naziva PPP powered by Ožujsko pivo: The Rise and Fall of Crypto, koju će 22. travnja voditi domaćin Domagoj Vuković (CEO, Human Interaction Company), uključit će se neki od najistaknutijih domaćih kriptokomunikatora: Tanja Bivić Plankar (predsjednica, Blockchain Alliance Europe), Luka Sučić (partner, Meta Change Capital), Vlaho Hrdalo (pravnik, Hrdalo & Krnic/predsjednik Udruge za blockchain i kriptovalute UBIK) i Nikola Škorić (CEO, Electrocoin) te potaknuti pitanja, ali i dati važne odgovore.

INTERNET OF BROKEN THINGS

Življenje u svijetu u kojem su pametni telefoni mudriji od ljudi, gdje divljaju iskrivljene i lažne vijesti, a osobni podaci prodaju se šakom i kapom već je postalo pomalo zamorno. Od izuma kotača pa sve do razvoja interneta, svjedoci smo toga kako tehnologija revolucionira način na koji živimo i radimo. Zato je uvijek viđena kao idealno rješenje mnogih globalnih problema, a upravo je to tema kojom će se 21. travnja baviti rasprava IAB-a Croatia PPP powered by Ožujsko pivo: Internet of Broken Things! U zanimljivom razgovoru koji će moderirati Jan Štedul (Head of Growth, Mindsmiths), a pridružit će mu se, uz sudionike festivala, i Ivan Bešlić (Co-Founder & COO, Sofascore), novinarka Antonija Mandić, Joško Mrndže (Country Manager Adriatics, Google) i Dubravka Štefanac Vinovrški (direktorica korporativnih komunikacija, A1 Hrvatska), prisutni će saznati zašto smo tehnologiji povjerili tako visoka očekivanja i može li ona zaista riješiti naše probleme, posebno u eri interneta, koji utječe na svaki aspekt naših života.

THE SNOWDEN REPORT

Nakon predavanja Edwarda Snowdena, koji će se sudionicima festivala DK2023 pridružiti videolinkom na desetu obljetnicu od razotkrivanja sustava masovnog nadzora koji je šokirao svijet, svi će zasigurno htjeti s kolegama prokomentirati što su čuli i s njima podijeliti svoje uvide, zapažanja i brige. Za izvlačenje maksimuma iz teme 20. travnja pobrinut će se stručnjaci iz industrije: moderatorica razgovora bit će Kristina Laco (članica Uprave HURA-e/Managing Partner, Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri), a pridružit će joj se Alen Delić (potpredsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti/Chief Information Security Officer, Spotme) te Danijel Lijović (zamjenik glavnog urednika portala Vecernji.hr, Večernji list). U razgovoru naziva PPP powered by Ožujsko pivo: The Snowden Report analizirat će se Snowdenove riječi, a posebno postupci, u kontekstu relevantnom za sve koji brinu o privatnosti, zaštiti podataka, slobodi govora i komunikaciji.

Svaki komunikator zna da komunikacijsku industriju voli jednako snažno koliko mu ona i (po)često ide na živce, a da ništa nije crno-bijelo, osim vizualnog identiteta, iz godine u godinu pokazuje šarolika komunikacijska zajednica koja već godinama kreira posebnu energiju Dana komunikacija. Piva poslije programa jedinstveni je format koji stoga sve sudionike potiče da se uključe u razgovor u ugodnoj, neformalnoj atmosferi s kolegama koja će pokazati da nema glupih pitanja ni loših odgovora – a besplatno pivo samo je bonus.

I ranije prepoznat po jedinstvenoj festivalskoj ponudi koja iskače iz uobičajenoga i potiče na promjenu, ovaj festival svojim netipičnim pristupom želi nastaviti osvajati srca svih željnih kritičkog razmišljanja, novih pristupa i inovativnih tehnologija. Prijave za sudjelovanje na jednom od najboljih svjetskih evenata prema dvostrukoj nominaciji britanskoga Association Excellence Awardsa moguće su na www.danikomunikacija.com.