Upoznajte Need Connects: Prvu turističku all-in-one mobilnu aplikaciju

Need Connects je turistička aplikacija razvijena u Hrvatskoj s integriranom umjetnom inteligencijom

Turistička industrija, pa tako i hrvatski turizam, suočeni su s izazovima fragmentiranih platformi, nepovezanih usluga i ograničenih digitalnih alata za planiranje putovanja ali i optimizaciju poslovanja. Rješenje dolazi u obliku mobilne aplikacije Need Connects. Radi se o prvoj svjetskoj all-in-one aplikaciji razvijenoj u Hrvatskoj, s integriranom umjetnom inteligencijom koja transformira način na koji se pružatelji usluga povezuju s putnicima te i način na koji putnici planiraju svoja putovanja tj. aktivnosti koje ih zanimaju na odabranim destinacijama.

Što je Need Connects?

Need Connects mobilna aplikacija onima koji nude turističke usluge omogućava da lakše dođu do ciljane skupine, povećaju svoju vidljivost i dosegnu veći broj klijenata, dok putnicima omogućuje istraživanje, booking, otkazivanje i naplatu aktivnosti – sve na jednom mjestu.

Integrirana umjetna inteligencija korisnicima na temelju nekoliko jednostavnih pitanja o njihovim preferencijama kreira prikladan itinerar. Osim toga, uzima u obzir sve čimbenike koji bi mogli utjecati na njihove rezervacije, kao što je vremenska prognoza te s obzirom na to predlaže dodatne ili zamjenske aktivnosti, osiguravajući potpunu fleksibilnost i optimizaciju vaših kapaciteta.

Need Connects pruža i bolju vidljivost ponude, povećava popunjenost kapaciteta bez dodatnih troškova, a centralizirani sustav rezervacija omogućava jednostavno upravljanje svim uslugama u jednoj aplikaciji. Što to znači? Need Connects pružateljima usluga omogućava efikasnije poslovanje, oslobađajući ih stresnih administrativnih poslova i omogućujući im da se usmjere na ono što najbolje rade – pružanje vrhunskih turističkih iskustava.

Za razliku od Airbnb Experiences i Viatora, koji se oslanjaju na povijesne podatke i algoritme za filtriranje, Need Connects koristi AI za personalizaciju ponude u realnom vremenu. Viator i Airbnb Experiences preporučuju aktivnosti na temelju sličnih preferencija, dok Need Connects kreira cijeli itinerar kroz interaktivni razgovor s korisnikom, gdje ChatGPT analizira odgovore i formira plan putovanja u nekoliko sekundi.

Hrvatska kao digitalni lider u turizmu

Budućnost turizma je digitalna, personalizirana i efikasna. Need Connects omogućuje upravo to – transformaciju načina na koji se lokalni pružatelji usluga povezuju s turistima, bilo da iznajmljuju brodice, bave se organizacijom izleta, transfera ili vinskih radionica, stoga ne propustite priliku za unaprjeđenjem svojeg poslovanja i pridružite se mreži inovativnih pružatelja usluga.

Online prodaja sve više raste, gosti žele easy purchasing, a na tržištu se pojavljuje potreba da sve bude na jednom mjestu. Osnivači Need Connects aplikacije Ankica Ćaleta, Lana Bedeković Rosandić, Tomislav Rosandić i Ivan Protega odlučni su u tome da taj trend učine dostupnim svim razinama turističkih dobavljača, od malih lokalnih ponuđača do velikih hotelskih lanaca.

Postanite dio mreže inovativnih pružatelja turističkih usluga i iskoristite snagu umjetne inteligencije za rast vašeg poslovanja. Pridružite se Need Connects aplikaciji na poveznici i osigurajte bolju vidljivost, veću popunjenost i jednostavnije upravljanje vašim uslugama.