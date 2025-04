AI pogonjen ugljenom: Digitalna budućnost na fosilnim temeljima

Trump je oslobodio desetke termoelektrana ekoloških propisa kako bi revitalizirao industriju ugljena u SAD-u

Najzagađenija termoelektrana na ugljen u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i deseci drugih sličnih postrojenja, bit će izuzeti iz strožih propisa o zagađenju zraka u sklopu politike predsjednika Donalda Trumpa, a sve kako bi se revitalizirala industrija ugljena u SAD-u, otkriva dokument koji je objavio Bloomberg News.

Prema informacijama koje je prikupio Bloomberg, termoelektrana Colstrip u saveznoj državi Montani, kojom upravlja Talen Energy Corp., jedna je od 47 elektrana koje će dobiti dvogodišnje izuzeće od primjene pravila o kontroli emisije žive i drugih opasnih zagađivača zraka. Ova odluka dio je šireg paketa mjera koje je objavila Bijela kuća, a kojima se nastoji povećati eksploatacija i uporaba ugljena.

Izuzeće će, prema predsjedničkoj proklamaciji, stupiti na snagu u srpnju 2027. godine i trajati do srpnja 2029. godine.

Bijela kuća obrazložila je ovu odluku tvrdnjom da su pravila koja je uvela administracija predsjednika Joea Bidena, a odnose se na emisije žive i drugih toksina, stvorila ‘neprihvatljiv rizik‘ od zatvaranja velikog broja termoelektrana na ugljen. U proklamaciji se navodi kako su ta pravila temeljena na primjeni tehnologija za kontrolu emisija koje još uvijek ‘nisu dostupne u komercijalno isplativom obliku‘.

- Kao što je predsjednik rekao, Amerika će proizvoditi prekrasan, čist ugljen kako bi omogućila Veliki američki povratak — osiguravajući gospodarski prosperitet i nacionalnu sigurnost, snižavanje životnih troškova i zadovoljenje rastuće potrebe za električnom energijom uzrokovane razvojem umjetne inteligencije - izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Taylor Rogers u priopćenju za medije.

Prema izvještaju Financial Timesa, povećana energetska potražnja za održavanjem energetski intenzivnih modela umjetne inteligencije usporava planove za umirovljenje visoko zagađujućih i neobnovljivih termoelektrana na ugljen.

Reakcija ‘zelenih‘

- Ove termoelektrane već danas imaju ugrađenu opremu za pročišćavanje emisija — s jednom iznimkom, a to je Colstrip. Tvrdnja da tehnologija nije dostupna jednostavno je pogrešna i apsurdna - izjavio je John Walke, viši odvjetnik u Vijeću za obranu prirodnih resursa (NRDC).

Walke ističe da elektrane mogu ispuniti strože ekološke norme jednostavnim podešavanjem postojećih sustava, uz minimalne troškove.

- Administracija i EPA (Agencija za zaštitu okoliša) trebaju prestati štititi zagađivače i početi obavljati svoj posao - dodao je

Prema službenim podacima EPA-e, Colstrip ima najveću stopu emisije sitnih lebdećih čestica (PM2.5) među svim termoelektranama na ugljen u SAD-u. Riječ je o mješavini prašine, lebdećeg pepela i drugih materijala, uključujući toksične metale, koji pri udisanju mogu uzrokovati bolesti srca i pluća, napade astme i preranu smrt.

Među tvrtkama koje su također dobile izuzeća nalaze se Ameren Corp., Dominion Energy Inc., NRG Energy Inc., Entergy Corp. te privatna Minnkota Power Cooperative. Budući da elektrane često imaju više proizvodnih jedinica, izuzeće je ukupno dodijeljeno za više od 60 takvih jedinica. Ova odluka dolazi u trenutku kada industrija fosilnih goriva, osobito ugljena, bilježi politički povratak unatoč snažnim upozorenjima znanstvene zajednice o štetnosti emisija iz termoelektrana.

Drugi najveći proizvođač

Inače, SAD su drugi najveći svjetski proizvođač ugljena, iza Kine. Prema podacima Američke uprave za energetske informacije (EIA), Sjedinjene Američke Države su do kraja 2024. godine imale ukupno 188,505 megavata (MW) instaliranog kapaciteta u termoelektranama na ugljen, što čini 16 ukupnog proizvodnog kapaciteta električne energije u zemlji. Ovo predstavlja pad u odnosu na 195,576 MW iz prethodne godine, što ukazuje na kontinuirani trend smanjenja kapaciteta ovih elektrana. ​

Broj termoelektrana na ugljen u SAD-u također se smanjuje. Prema Institutu za ekonomsku analizu energetike (IEEFA), očekuje se da će do kraja 2026. godine biti zatvorena polovina kapaciteta termoelektrana na ugljen u odnosu na vrhunac iz 2011. godine. To znači da će kapacitet pasti na 159 GW, s daljnjim padom na 116 GW do 2030. godine, osim ako Trump ne odluči drugačije.

Što se tiče Europe, udio ugljena je znatno niži, a planira se njegovo potpuno ukidanje do 2030. ili 2035. godine.