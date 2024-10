AmCham: Investitori za Hrvatsku više ne govore "Anything but Croatia"

Hrvatska više nije destinacija koju strani investitori opisuju sa riječima "sve osim Hrvatske", odnosno "Anything but Croatia", kako je godinama bilo uvriježeno mišljenje, zaključak je to panela o stranim ulaganjima u organizaciji Američke gospodarke komore u Hrvatskoj koji je danas održan u Zagrebu. Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica Američke gospodarske komore u Hrvatskoj, na samom početku panela istaknula je kako ta institucija smatra da izravna strana ulaganja donose brojne prednosti, od poticanja gospodarskog rasta i uključivanja hrvatskih tvrtki u globalne lance vrijednosti do stvaranja novih radnih mjesta, omogućavanja transfera tehnologija, znanja i modela rada te u konačnici povećanja produktivnosti.

– Napredak Hrvatske kao investicijske destinacije je vidljiv i to možda najbolje potvrđuje nedavno podizanje kreditnog rejtinga Hrvatske na najvišu povijesnu razinu A-, a posebno nas ohrabruje podatak da u sljedeće tri godine gotovo 80 posto AmCham-ovih članova planira širenje poslovanja u Hrvatskoj što je napredak u odnosu na 73 posto prošle godine – rekla je Doko Jelušić posebno istaknuvši investiciju Jabil kraj Osijeka koja se ovih dana službeno otvara.

No, nije sve toliko optimistično, smatra Josip Funda, glavni ekonomist Svjetske banke, koji navodi da iako su izravna inozemna ulaganja u Hrvatsku posljednjih godina bila razmjerno visoka, njihova struktura i dalje nije optimalna. Naime, tvrtke i dalje pretežito zadržavaju dobit, što je jedan dio problema, a drugi je što se kod vlasničkih ulaganja visok udio odnosi se na ulaganja stranca u nekretnine u Hrvatskoj.

– Međutim, procesi poput regionalizacije i skraćivanja opskrbnih lanaca koje je pokrenula pandemija bolesti COVID-19, a dodatno su pojačani geopolitičkim napetostima, Hrvatskoj otvaraju priliku za privlačenje novih ulaganja. To bi uz kontinuirano unaprjeđenje poslovnog okruženja, čak i u uvjetima manjka radne snage, moglo dovesti do postupnog restrukturiranja gospodarstva prema produktivnijim djelatnostima i bolje plaćenim poslovima – rekao je Funda koji je i istaknuo da više ne vrijedi ona o "uložite bilo gdje, osim u Hrvatsku".

– Hrvatska je poslovanje unaprijedila, a to se iz godinu u godinu i dokazuje – rekao je Funda.

Da je Hrvatska proteklih godina imala kontinuirani rast inozemnih izravnih ulaganja, naglasio je i Goran Romek, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, a u prvom kvartalu ove godine realizirano je već više od milijardu eura investicija.

- Izravna strana ulaganja su jedan od prioriteta ove Vlade, a kako bi Hrvatska ostala konkurentna u privlačenju investicija, Vlada RH i Ministarstvo gospodarstva nastavljaju provoditi politiku unaprjeđenja poslovne klime kroz mjere za administrativno rasterećenje, donošenje Nacionalnog plana za poticanje ulaganja i Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva te kroz novi Zakon o poticanju ulaganja koji će omogućiti još povoljnije poticajne mjere za investitore - kazao je Romek.

Ivić Vodopija, direktor za istočnu Europu Maerska na panelu je rekao kako cijeli Jadran, uključujući Koper i Rijeku, ta logistička multinacionalna grupacija vidi kao strateški koridor za opskrbljivanje europskih uvoznika i izvoznika.

– Da bi se ostvario puni potencijal i svi benefiti koji iz toga proizlaze, mora se apsolutno prioritizirati i drastično ubrzati razvoj željeznice kao vitalnog faktora zelenog dobavnog lanca. Nažalost danas brzina razvoja još uvijek ne prati dovoljno potencijale i mogućnosti – zaključio je Vodopija.