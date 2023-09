Američko gospodarstvo i dalje raste stabilnije nego ostala u svijetu

Na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta porasla i prošloga tjedna, 10. zaredom, nakon procjene američke središnje banke da bi kamate mogle ostati povišene dulje razdoblje nego što se očekivalo.

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošloga tjedna 0,2 posto, na 105,58 bodova, blizu najviše razine u šest mjeseci.

Pritom je dolar prema europskoj valuti ojačao 0,1 posto, pa je cijena eura skliznula na 1,0653 dolara.

Tečaj dolara porastao je i prema japanskoj valuti, za 0,4 posto, na 148,37 jena.

Jačanje dolara deset tjedana zaredom nije zabilježeno gotovo deset godina, a posljedica je prošlotjednih procjena američke središnje banke.

Na redovnoj sjednici čelnici Feda ostavili su prošloga tjedna ključne kamatne stope nepromijenjene, no objavljene su nove procjene prema kojima većina njih očekuje da će zbog povišene inflacije do kraja godine trebati još jednom povećati kamate za 0,25 postotnih bodova, u raspon od 5,50 do 5,75 posto.

Postignut napredak u borbi s inflacijom

Prognoze čelnika Feda pokazuju, također, da bi se kamate mogle zadržati na povišenim razinama dulje nego što se očekivalo.

Procjenjuju, naime, da je iduće godine moguće smanjenje kamata u dva navrata, dva manje nego što su očekivali u lipanjskim procjenama. Tako bi se iduće godine kamata snizila za ukupno 0,50 postotnih bodova, na 5,1 posto.

Na konferenciji za medije predsjednik Feda Jerome Powell kazao je u srijedu da je postignut napredak u borbi s inflacijom, ali da bi stopa trebala biti još niža da bi se moglo reći da je inflacija savladana.

Čelnici Feda procjenjuju da bi na ciljane razine od oko 2 posto inflacija mogla pasti tek 2026. godine.

Gospodarstvo je, pak, i dalje snažno, pa je smanjen rizik od recesije.

Fed je procjenu rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u ovoj godini povećao na 2,1 posto, što je dvostruko više u odnosu na prethodne procjene. Iduće bi se godine rast mogao usporiti na 1,5 posto.

I svi posljednji podaci pokazuju da američko gospodarstvo raste brže od ostalih najvećih gospodarstava svijeta.

S druge strane, pojedina izvješća sugeriraju da je gospodarstvo eurozone vjerojatno palo u trećem tromjesečju.

- Američko gospodarstvo i dalje raste stabilnije nego ostala u svijetu i čini mi se da će se tako nastaviti još neko vrijeme - kaže Michael Brown, analitičar u tvrtki Trader X.